Стало известно, когда завершится косметический ремонт станций «Беговая» и «Новокрестовская»

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного рассказали, когда закончится косметический ремонт станций метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская», где в вестибюлях и на перронах на стенах не хватает плитки, а траволаторы стоят на месте. По словам представителей администрации, предельный срок сдачи объектов — декабрь 2019 года.

Сейчас «Метрострой» устраняет выявленные дефекты на «Беговой», а также выясняет причины протечек — они начали появляться практически сразу после открытия станции в мае 2018 года. «В частности, для этого и была снята плитка в вестибюле. Кроме того, панели, которыми были отделены зоны траволаторов, удалены. Поскольку эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется их дополнительное укрепление», — говорят в Комитете.

Траволаторы на «Беговой» восстанавливают уже сейчас — в настоящее время отремонтированы поручни и полным ходом идет налаживание тормозной системы. Кроме того, на станции отремонтируют два подъемника. Предельным сроком сдачи объектов в эксплуатацию называется декабрь 2019 года, однако в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры не исключают возможность закончить ремонт раньше.

Напомним, станцию метро «Беговая» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.