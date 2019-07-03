Уикенд в Петербурге с 4 по 7 июля

4-8 июля кинотеатр «Пик»

Фестиваль «плохого кино»



С 4 по 8 июля в кинотеатре «Пик» проходит фестиваль «плохого кино», а 6 июля в 17:00 в магазине «Порядок слов» киновед и доцент школы философии ВШЭ Александр Павлов объяснит, как и почему некоторые картины становятся культовыми (спойлер: когда все так плохо, что даже хорошо). В программе, например, «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи, «Кобра» со Сталлоне и другие ленты.