Уикенд в Петербурге с 4 по 7 июля
Спектакль «Эдип» великого Роберта Уилсона, выставка «Союз молодежи» в Русском музее, а также фестивали Stereoleto и Geek picnic – как провести первые выходные июля в городе.
4-2 июля-сентября
Русский музей
Выставка «Союз молодежи»
В корпусе Бенуа Русского музея в четверг открывается выставка, посвященная участникам первого официального объединения художников авангарда в России — «Союз молодежи», которое появилось в 1911 году. Именно благодаря «Союзу» произошло становление Ольги Розановой и Павла Филонова, стал известен как теоретик авангарда Волдемар Матвей. Среди участников общества — Владимир Татлин, Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Иосиф Школьник, Давид Бурлюк, Савелий Шлейфер и другие. Картины этих и других членов объединения будут представлены на экспозиции.
В корпусе Бенуа Русского музея в четверг открывается выставка, посвященная участникам первого официального объединения художников авангарда в России — «Союз молодежи», которое появилось в 1911 году. Именно благодаря «Союзу» произошло становление Ольги Розановой и Павла Филонова, стал известен как теоретик авангарда Волдемар Матвей. Среди участников общества — Владимир Татлин, Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Иосиф Школьник, Давид Бурлюк, Савелий Шлейфер и другие. Картины этих и других членов объединения будут представлены на экспозиции.
с 4 июля
Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far from Home
В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир.
В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир.
с 4 июля
Фильм «Паразиты» / Gisaengchung
Режиссер Пон Джун-хо (мы уже научились выговаривать его имя, как когда-то Пак Чхан-ука и Ким Ки Дука) так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале — еще и в год столетия корейского кино!
Режиссер Пон Джун-хо (мы уже научились выговаривать его имя, как когда-то Пак Чхан-ука и Ким Ки Дука) так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале — еще и в год столетия корейского кино!
с 4 июля
Фильм «Голем: Начало» / The Golem
Израильский фильм ужасов, основанный на персонаже еврейской мифологии. Потерявшая сына Ханна с помощью оккультных обрядов создает ребенка, но оживлять гомункула, конечно, оказывается не очень хорошей идеей.
Израильский фильм ужасов, основанный на персонаже еврейской мифологии. Потерявшая сына Ханна с помощью оккультных обрядов создает ребенка, но оживлять гомункула, конечно, оказывается не очень хорошей идеей.
с 4 июля
Фильм «Клуб анонимных киллеров» / Killers Anonymous
Детективный боевик с Гарри Олдманом и Джессикой Альбой про собрания киллеров. Это как у алкоголиков, только их цель – перестать убивать, а не пить.
Детективный боевик с Гарри Олдманом и Джессикой Альбой про собрания киллеров. Это как у алкоголиков, только их цель – перестать убивать, а не пить.
4-7 июля
Beat Film Festival
В программе региональной версии столичного киносмотра – документалка о Пи Джей Харви от ее близкого друга-военкорра Шеймуса Мерфи, ода Дэвиду Боуи, снятая его летописцем Фрэнсисом Уэйтли (это его третий фильм о музыканте) и две ленты для фанатов дизайна: «Баухаус» и «Рамс».
В программе региональной версии столичного киносмотра – документалка о Пи Джей Харви от ее близкого друга-военкорра Шеймуса Мерфи, ода Дэвиду Боуи, снятая его летописцем Фрэнсисом Уэйтли (это его третий фильм о музыканте) и две ленты для фанатов дизайна: «Баухаус» и «Рамс».
4-8 июля
кинотеатр «Пик»
Фестиваль «плохого кино»
С 4 по 8 июля в кинотеатре «Пик» проходит фестиваль «плохого кино», а 6 июля в 17:00 в магазине «Порядок слов» киновед и доцент школы философии ВШЭ Александр Павлов объяснит, как и почему некоторые картины становятся культовыми (спойлер: когда все так плохо, что даже хорошо). В программе, например, «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи, «Кобра» со Сталлоне и другие ленты.
С 4 по 8 июля в кинотеатре «Пик» проходит фестиваль «плохого кино», а 6 июля в 17:00 в магазине «Порядок слов» киновед и доцент школы философии ВШЭ Александр Павлов объяснит, как и почему некоторые картины становятся культовыми (спойлер: когда все так плохо, что даже хорошо). В программе, например, «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи, «Кобра» со Сталлоне и другие ленты.
4 июля
19:30
ОхтаЛаб
Лекция Яны Милорадовской
В четверг в пространстве ОхтаЛаб пройдет встреча в рамках проекта «Диалоги о счастье» благотворительного фонда AdVita. Спикером станет главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская. Вместе с журналистом Шекией Абдуллаевой они поговорят о том, каково это — выпускать качественное медиа о людях в Петербурге. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей и взрослых с онкологическими заболеваниями, которые являются подопечными фонда. Подробности и билеты по ссылке.
В четверг в пространстве ОхтаЛаб пройдет встреча в рамках проекта «Диалоги о счастье» благотворительного фонда AdVita. Спикером станет главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская. Вместе с журналистом Шекией Абдуллаевой они поговорят о том, каково это — выпускать качественное медиа о людях в Петербурге. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей и взрослых с онкологическими заболеваниями, которые являются подопечными фонда. Подробности и билеты по ссылке.
4-1 июля-сентября
Анненкирхе
Выставка Сергея Катрана «Пока не исчезнет слово»
В художественно потрескавшихся стенах лютеранской церкви Анненкирхе до конца лета — инсталляция из пятидесяти терракотовых скульптур, составленных в универсальный протословарь. Произнесенное на 126 языках слово «искусство» художник Сергей Катран трансформировал и перевел на язык керамики.
В художественно потрескавшихся стенах лютеранской церкви Анненкирхе до конца лета — инсталляция из пятидесяти терракотовых скульптур, составленных в универсальный протословарь. Произнесенное на 126 языках слово «искусство» художник Сергей Катран трансформировал и перевел на язык керамики.
4-10 июля
Пространство Maison 25
Выставка Жером Поно «L'océan de modernité»
В пространстве Maison 25 открывается выставка молодого французского художника Жерома Поно — изящное высказывание на тему загрязнения мирового океана, кстати, именно этому сюжету посвящен национальный павильон Франции на Венецианской биеннале в этом году. Лазоревую эко-инсталляцию можно посмотреть по предварительной записи тут.
В пространстве Maison 25 открывается выставка молодого французского художника Жерома Поно — изящное высказывание на тему загрязнения мирового океана, кстати, именно этому сюжету посвящен национальный павильон Франции на Венецианской биеннале в этом году. Лазоревую эко-инсталляцию можно посмотреть по предварительной записи тут.
5-6 июля
Фестиваль «День До»
Посвященный Достоевскому фестиваль будет идти два дня. В пятницу в Саду дружбы на Литейном проспекте проведут литературные чтения, установят инсталляции (конечно, вдохновленные писателем и его творчеством), а также откроют мастерскую печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова. В субботу состоится ежегодный карнавал с гигантскими ростовыми куклами. Он стартует в полдень на Владимирской площади (рядом с памятником прозаику). Затем шествие двинется к музею писателя в Кузнечном переулке, 5/2.
Посвященный Достоевскому фестиваль будет идти два дня. В пятницу в Саду дружбы на Литейном проспекте проведут литературные чтения, установят инсталляции (конечно, вдохновленные писателем и его творчеством), а также откроют мастерскую печатной графики от петербургского художника Юрия Штапакова. В субботу состоится ежегодный карнавал с гигантскими ростовыми куклами. Он стартует в полдень на Владимирской площади (рядом с памятником прозаику). Затем шествие двинется к музею писателя в Кузнечном переулке, 5/2.
6-7 июля
«Севкабель Порт»
Фестиваль Stereoleto-2019
Переместившись в «Севкабель Порт», фестиваль выбрал хедлайнером самую морскую группу страны — «Мумий Тролль». В лайн-апе также автор гимна человеческим слабостям Rag’n’Bone Man, впервые выступающая в России продолжательница дела Бьорк Aurora и многообещающие ньюкамеры — подопечные продюсера Александра Ионова.
Переместившись в «Севкабель Порт», фестиваль выбрал хедлайнером самую морскую группу страны — «Мумий Тролль». В лайн-апе также автор гимна человеческим слабостям Rag’n’Bone Man, впервые выступающая в России продолжательница дела Бьорк Aurora и многообещающие ньюкамеры — подопечные продюсера Александра Ионова.
6 июля
12:00
Новая Голландия
Проект «Самый длинный стол»
6 июля в Новой Голландии стартует новый благотворительный проект «Самый длинный стол». Первое мероприятие пройдет в помощь фонду «Дети-Бабочки». На липовой аллее будет сооружен стометровый стол, за которым смогут собраться все посетители. Здесь же будут готовить шеф-повара кафе-резидентов острова. На главной сцене свои любимые сказки прочтут попечители фонда Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин.
6 июля в Новой Голландии стартует новый благотворительный проект «Самый длинный стол». Первое мероприятие пройдет в помощь фонду «Дети-Бабочки». На липовой аллее будет сооружен стометровый стол, за которым смогут собраться все посетители. Здесь же будут готовить шеф-повара кафе-резидентов острова. На главной сцене свои любимые сказки прочтут попечители фонда Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин.
6 июля
13:30
ОхтаЛаб
Лекция ликвидатора аварии в Чернобыле о сериале
В субботу в ОхтаЛабе выступит военврач Василий Найда, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Он работал в 30-километровой зоне и на самой АЭС в должности начальника медслужбы оперативной группы Гражданской обороны и начальника военно-медицинского отдела ОГ ГО СССР. Василий Найда расскажет, что не совсем верно и точно в мини-сериале «Чернобыль» канала HBO. Вход бесплатный, но по регистрации.
В субботу в ОхтаЛабе выступит военврач Василий Найда, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Он работал в 30-километровой зоне и на самой АЭС в должности начальника медслужбы оперативной группы Гражданской обороны и начальника военно-медицинского отдела ОГ ГО СССР. Василий Найда расскажет, что не совсем верно и точно в мини-сериале «Чернобыль» канала HBO. Вход бесплатный, но по регистрации.
6-7 июля
Приморский парк Победы на Крестовском острове
Geek Picnic-2019
Темой этого года фестиваль науки и технологий выбрал вечную жизнью. Его хедлайнеры — вжививший себе в руку искусственное ухо перформансист Стеларк, соавтор Стивена Хокинга, физик Леонард Млодинов и знаменитый хирург Гевин Френсис. Также в 2019-м опенэйр впервые откроет кинотеатр под открытым небом. Все подробности здесь.
Темой этого года фестиваль науки и технологий выбрал вечную жизнью. Его хедлайнеры — вжививший себе в руку искусственное ухо перформансист Стеларк, соавтор Стивена Хокинга, физик Леонард Млодинов и знаменитый хирург Гевин Френсис. Также в 2019-м опенэйр впервые откроет кинотеатр под открытым небом. Все подробности здесь.
6-7 июля
19:00
«Балтийский дом»
Спектакль «Эдип» Уилсона
В субботу и воскресенье в рамках Театральной олимпиады в Петербурге покажут спектакль великого классика Роберта Уилсона. Его «Эдип» – это пластическая история пути от света к темноте (буквально).
В субботу и воскресенье в рамках Театральной олимпиады в Петербурге покажут спектакль великого классика Роберта Уилсона. Его «Эдип» – это пластическая история пути от света к темноте (буквально).
6-27 июля
театр «Karlsson Haus»
Эскизы «Лаборатории фигуративного театра»
С 6 по 27 июля, по субботам, на двух площадках театра «Karlsson Haus» покажут эскизы участников IV Летней лаборатории фигуративного театра. Это жанр, соединяющий кукольный театр, пластические и визуальные искусства. Среди мастеров лаборатории – художника по движению и перформер Татьяна Гордеева, ученица Мориса Бежара Николь Моссу, танцовщик из Нидерландов Дуда Пайва, а также скульптор и автор кукол Наташа Белова. Вход на все эскизы бесплатный. Следить за афишей можно в группе лаборатории.
С 6 по 27 июля, по субботам, на двух площадках театра «Karlsson Haus» покажут эскизы участников IV Летней лаборатории фигуративного театра. Это жанр, соединяющий кукольный театр, пластические и визуальные искусства. Среди мастеров лаборатории – художника по движению и перформер Татьяна Гордеева, ученица Мориса Бежара Николь Моссу, танцовщик из Нидерландов Дуда Пайва, а также скульптор и автор кукол Наташа Белова. Вход на все эскизы бесплатный. Следить за афишей можно в группе лаборатории.
6 июля
23:00
Гатчинский парк
Ночь музыки в Гатчине
В ночь с 6 на 7 июля в Гатчинском парке пройдет традиционная Ночь музыки. На Белом озере появится плавучая сцена, на которую поочередно выйдут два оркестра: Михайловского театра и молодежный им. Мусоргского. Они сыграют как классические мелодии, так и аранжировки песен группы «АВВА». Концертов будет четыре, начало – каждый час с 23:00.
В ночь с 6 на 7 июля в Гатчинском парке пройдет традиционная Ночь музыки. На Белом озере появится плавучая сцена, на которую поочередно выйдут два оркестра: Михайловского театра и молодежный им. Мусоргского. Они сыграют как классические мелодии, так и аранжировки песен группы «АВВА». Концертов будет четыре, начало – каждый час с 23:00.
7 июля
17:00
«Мюзик-холла»
Бесплатный концерт «Лето в музыке»
Камерный оркестр «Мюзик-холл» «Северная симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело даст 7 июля бесплатный концерт «Лето в музыке» у стен своего театр. Произведения Россини, Чайковского и неаполитанские письма прозвучат в исполнении солистов Анны Викулиной, Савелия Андреева и Тигрия Бажакина.
Камерный оркестр «Мюзик-холл» «Северная симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело даст 7 июля бесплатный концерт «Лето в музыке» у стен своего театр. Произведения Россини, Чайковского и неаполитанские письма прозвучат в исполнении солистов Анны Викулиной, Савелия Андреева и Тигрия Бажакина.
7 июля
17:00
«Ленинград центр»
Фильм «Матч Поинт»
Драму Вуди Аллена в воскресенье вновь покажут на большом экране – в «Ленинград Центре». Вдохновленная «Преступлением и наказанием» и «Американской трагедией» картина стала первым опытом сотрудничества режиссера со Скарлетт Йоханссон.
Драму Вуди Аллена в воскресенье вновь покажут на большом экране – в «Ленинград Центре». Вдохновленная «Преступлением и наказанием» и «Американской трагедией» картина стала первым опытом сотрудничества режиссера со Скарлетт Йоханссон.
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