На Лиговском проспекте открылся магазин мерча Оксимирона OXXXYSHOP

В Петербурге открылся магазин мерча рэпера Оксимирона OXXXYSHOP, он находится на Лиговском проспекте, 50 по корпусу 15 за клубом «Ионотека». Это не первая офлайн-точка: магазин уже год работает в Москве. Об этом стало известно из твиттера OXXXYSHOP.

В магазине можно приобрести футболки, пины, в том числе и билеты на фестиваль Booking Machine Festival, на котором выступят Оксимирон, Loqiemean, Lil Skies и многие другие.

В субботу и воскресенье в магазине будут действовать скидки на продукцию для тех, кто придет в мерче OXXXYSHOP. А посетители, которые принесут сохранившиеся билеты с концертов Оксимирона с 2012 по 2017 годы, получат в подарок билет на фестиваль Booking Machine Festival.