Мы пришли в «Севкабель Порт»: гид по кластеру и его активностям

Пространство у моря превратилось в порт приписки не только для главных опенэйров лета и нашей премии «ТОП 50», но и для каллиграфа Покраса Лампаса, медиахудожников Tundra, формации Roots United и еще нескольких десятков резидентов.

Кластер располагается на части территории действующего завода «Севкабель» — своего инвестора. Первая в России кабельная мануфактура отдала пространству исторические цеха.



Боул из Grün



Яичница в Kuta Bar

«Дзе»

Еда Здесь кормят по принципу diversity: веганские боулы, свиные лопатки и кухни народов мира от мексиканцев до финнов. Kuta Bar Держа в референсах расслабленную кухню сказочного Бали, шеф-повар Анвар Рахматуллаев, работавший в Jamie’s Italian и Azia, готовит один из лучших в городе поке с чукой, ледяным грибом, бобами эдамамэ и тунцом. Axiom Pub В демократичном пабе с акцентом на мясе от коллаборации петербургской Chuck Family и столичного «Маркетбир» к фирменным ребрышкам и томленой свиной лопатке в фудпейринг идут 200 сортов крафтового бутылочного пива: от стаутов до блонд элей. Meat Up В бургерной у моря проповедуют простоту и качество: классические варианты с курицей и говядиной, веганские — с фалафелем. Ничего лишнего! Easy Hummus На открытой кухне израильского стритфуда готовят шакшуку, шварму и фалафель, тающее песочное печенье с финиками маамуль и варят пряный кофе с кардамоном. Crispy Pizza В моноресторане кормят 13 видами хрустящей пинсы (пиццы из трех видов муки — пшеничной, рисовой и соевой): от классической «Маргариты» до вариантов с тунцом, каперсами и болонской мортаделлой. Grün Веганскую кухню в самом инстаграмно-фотогеничном (а еще дог-френдли!) кафе пространства «Севкабель Порт» ставила шеф Виктория Мосина, успевшая поработать у Игоря Гришечкина и Эдуарда Мурадяна. Акцент сделан на сложносочиненных боулах с доминантой на выбор: бататом, кабачками, полбой, перловкой или киноа. «Пивмастерия 17м» + Gypsy Fish & Taproom Проект миксует несколько форматов: это бар с суши и финской ухой от Александра Болтяна и партнеров Gypsy Fish & Taproom, пивоварня, в которой можно создать свой крафтовый сорт, несколько лабораторий, лекторий и коворкинг. She Ra В кафе-кондитерской целый день подают бранчи (с панкейками, вафлями или эклерами) и торты со вкусами копченого шоколада, лаванды с голубикой, а также микса брауни, дорблю и авокадо.

+ Еще: MNTN Coffee с лучшим кофе в кластере — со вкусом черничного маффина и Nutella. Escarabajo с острыми мексиканскими тако. Totoro с азиатской кухней и признанием в любви к Миядзаки. Plov One Love с пловом, самсой и шашлыками от харизматичного Паскаля Блэза — соучредителя караоке-бара Fever и клуба 4 Rooms. Van Dog с шавермами и хот-догами. «Дзе» — грузинское прочтение вегетарианской кухни с аджарули и чечевично-лимонным супом.



Сооснователи клуба «Морзе»: создатель Happy New Ears Денис Рубин и глава «Светлой музыки» Илья Бортнюк

Сэм Коняхин

Петр Ульянов и Артур Катаев, сооснователи «КПД»

автовыставки Original Meet

Клубы и бары Танцуем под техно и инди, пьем драфт-коктейли и крафт-пиво. «Морзе» Двухуровневый клуб-фестиваль на 1700 человек — коллаборация промоутеров Ильи Бортнюка и Дениса Рубина: наконец-то у организаторов самых интеллигентных привозов появилась своя площадка. Мощный старт дали 26 июня — лайвом заставивших петь Кейт Мосс шотландцев Primal Scream. В июле клуб пройдет проверку на фестивале Stereoleto, в октябре примет U.N.K.L.E., а в ноябре — Electric Six. Илья Бортнюк сооснователь клуба «Морзе», идеолог Stereoleto «Я родился, вырос и живу на Ваське. В школе занимался парусным спортом в 55-м яхт-клубе ВМФ, тренировки которого проходили в акватории прямо напротив завода „Севкабель“. Ну и конечно, концертная площадка в живом и активном креативном кластере — это множество новых возможностей как для него от нас, так и нам от него». «КПД» Клуб — идеологический преемник «DOT» — заведения, которое славилось затяжными техно-вечеринками по 30 часов. За ночную программу в нем отвечает объединение Tekstil Music: диджеи Денис Шубин, Петр Ульянов и Артур Катаев. В вечерней — можно встретить скандальный дуэт IC3PEAK, инди-рокеров Pompeya и электронщиков I Am Waiting for You Last Summer. «Мачты» Культовый бар, два года назад обитавший на территории так и не ставшего кластером парка «Взморье». Планировку и архитектурную концепцию «Мачт» создало бюро «Хвоя», детали придумали совладельцы Владимир Исполатов, Дмитрий Мачтин и Алексей Онацко. За алкогольную карту отвечает крафтовая пивоварня AF Brew. За зрелища — разновекторные музыканты, от актуальной Kedr Livanskiy до девичьего дуэта «Трипинадва». Hotrodders Коктейльную карту для брутального гараж-бара идеологов автовыставки Original Meet придумывал бартендер Сэм Коняхин («Кабинет», Kombucha). Ставка сделана на газированные драфт-напитки: их заранее смешивают, разливают в кеги и пропускают через систему охлаждения. В меню — хот-доги с брискетом, крабом и креветками.

Покрас Лампас

На Сергее Рублеве: худи Vetements (ДЛТ). На Альбине Мотор: платье Tommy Hilfiger

Команда Tundra. На Климе Суханове: футболка, брюки и бомбер Calvin Klein. на Семене Перевощикове: футболка и куртка Calvin Klein. На Александре Синице: брюки Calvin Klein, Бомбер Tommy Hilfiger

Дмитрий Агалаков и Артем Крючков

Работа Neonov

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова

Студии В «Севкабель Порту» пришвартовались и расквартировались группа IOWA, Покрас Лампас и урбанисты. Miles & Yards Стратегические решения о развитии пространства «Севкабель Порт» (а еще «Александровского завода» в Пушкине) его идеологи-деволоперы принимают здесь же – глядя с балкона на территорию и живописный залив. Покрас Лампас Самый востребованный каллиграф планеты из всех возможных вариантов выбрал «Севкабель Порт» — его мастерская появилась в пространстве одной из первых. Покрас Лампас Каллиграф «Последние два года я живу на Васильевском острове. Этот район мне особенно нравится, потому что он одновременно спокойный и дисциплинирующий — из-за мостов. Как человек открытый ко всему новому и странному, для мастерской я выбрал „Севкабель Порт“, расположенный здесь же. Мне понравилось окружающее пространство: набережная и объекты архитектуры, которые исторически ценны и интересны для съемок. Я ожидал, что здесь будет не только тусовка, но и хорошее комьюнити: люди, которые не только занимаются искусством, но и вообще представляют творческий Петербург. И не прогадал. С радостью слежу за успехами команды кластера и рад, что у них с каждым годом становится все круче и круче». Sergey Murdoc Гуру стиля Black & Grey Сергей Брюшинин (aka Sergey Murdoc) не только набивает тату сам, но и устраивает привозы: в июле в его студии будет работать миланец Самуэль Бриганти, специализирующийся на леттеринге. Happy New Ears Концертное агентство Дениса Рубина, возникшее после закрытия «Эрарта Сцены», устраивает выступления электронщикам Ladytron, бельгийским рокерам Balthazar и фанк-панкам Junkyard Storytellaz. IOWA Акустические возможности бывших заводских цехов оценила группа IOWA — в «Севкабель Порту» находится ее музыкальная студия. Катя IOWA солистка группы IOWA «Мы уже полгода назад чувствовали, что „Севкабель Порт“ станет новым центром думающей молодежи!» Neonov Неоновая лаборатория делает брендинг чуть ли не для всех институций города — от «Севкабель Порта» и его резидентов до «Манежа» и ДЛТ. «Картонщик» В мастерской готовят городские арт-объекты и 3D-фигуры для выставки «Ленфильма», полигональные маски лисичек и инсталляции для Gamma Festival — все это, конечно, из картона. Сергей Рублев руководитель «Картонщика» «Я был одним из первых арендаторов. Увидел залив, виды и поверил — что-то из этого выйдет. С командой „Севкабель Порта“ мы нашли общий язык с первого слова, и это еще сильнее впечатлило. Кроме того, мне важно быть на Васильевском острове. Близость воды — постоянное вдохновение». Kookaburra В апсайклинг-ателье шьют платья на заказ из тканей 1970-х. Для нерешительных клиентов есть опция «сюрприз». Архклуб Materia Субкластер для архитекторов и урбанистов — совместное детище журнала «Проект Балтия» и столичного Арх-клуба.pro. Владимир Фролов главный редактор журнала «Проект Балтия» «Идея пространства — это архитектурная галерея и площадка для событий, связанных с урбанистикой и городом. Здесь будут проходить лекции, выставки, семинары, дискуссии (например, о сохранении памятников). Запуск для широкой публики 27 июня. В этот день откроется экспозиция, в основе которой двадцатка проектов французской премии AJAP. Ее уже показывали в „Севкабель Порту“ в апреле, но тогда она продлилась всего три дня». Roots United Рейв-синдикат Дмитрия Агалакова, Артема Крючкова и Артема Зотикова, прежде чем перебраться в кластер, протестировал «Севкабель Порт» на своем фестивале Present Perfect. Институт исследования и развития стрит-арта Урбанистическое комьюнити не только изучает уличное искусство (в широком смысле), но и проводит прогулки-импровизации, где нет гида и каждый участник рассказывает, как воспринимает стрит-арт. Альбина Мотор сооснователь Института исследования и развития стрит-арта «Наша резиденция совершенно неслучайно в „Севкабель Порту“. Мы при­шли туда еще в 2017-м в поисках помещения для выставки Waterfront — оказалось, это потрясающее место. Так все и началось. С диалога воды, города и человека. Остаться на этой площадке было и логично, и символично одновременно. Также вокруг потрясающие соседи: все резиденты — мечтатели и визионеры, с которыми либо уже довелось тепло пообщаться, либо обязательно удастся в будущем». Tundra Коллаборация музыкантов, медиахудожников и продюсеров (ядро проекта — половина электрогруппы с ижевскими корнями D-Pulse) создает иммерсивные аудиовизуальные инсталляции. Их гипнотические работы были на авторитетных фестивалях MIRA в Берлине, Signal в Праге и Day for Night в Хьюстоне, а в этом году команда выступит на Present Perfect. + Еще: В «Севкабель Порту» расположились региональные представительства двух фондов — помогающих пожилым людям («Софья») и тяжелобольным детям («Линия жизни»). Nomad Goba — бренд мужской одежды, тяготеющий к традиционному японскому крою. INNOKINO media lab — просветительский медиапродакшн от музыканта и антрополога Иннокентия Людевига. NØRR — архитектурное бюро со скандинавским уклоном. MC Interior — бюро, специализирующееся на минималистичном дизайне.

Клуб Johnny D. (иллюстрация из официальной группы клуба)

Заниматься Johnny D. В клубе бизнесмена и ресторатора Евгения Хитькова поставят не только технику бокса, но и фирменный нокаутирующий удар. FLYBY Pole В студии танцев и растяжки учат обращаться с воздушным кольцом — как у артистов Cirque du Soleil. Studio two arts Не сомневаемся: выпускники Академии художеств Мария Черепанова и Дмитрий Цукан открыли школу рисования в «Севкабель Порту» из-за пленэров у моря, чтобы получались картины как у Тернера.

Детям В «Севкабель Порту» есть целый этаж для самых маленьких — в белом здании. Kid's soup + «Птенцы» Шоурум студии детских интерьеров делит опенспейс с магазином «Птенцы»: пока взрослые выбирают, как обустроить комнаты, для малышей есть сухой бассейн. Общество юных архитекторов Созданный Алисой Марковой и Александрой Епешиной проект учит детей от 5 до 16 лет, как понимать и менять к лучшему городскую среду. Юные урбанисты, как Маленький Принц, начали со своей планеты: возвели маяк в «Севкабель Порту». Reggio space Все лето в пространстве будет работать лагерь с тематическими сменами для детей от 2 до 10 лет (каждую неделю — своя): от экологии и журналистики до цирка и живописи.

Покупки Мы покупаем здесь все: авторские украшения, свитеры ручной вязки и кастомные скейты. Русско-азиатская компания Непродуваемые парки и свитеры ручной работы (локального производства!) — униформа настоящего петербуржца, когда с ноября по май город превращается в Ветробург. «Маяк» В магазин комиксов — второй в Петербурге — идем за антологиями мультсериалов «Время приключений» и «Аватар», полным собранием историй о Муми-тролле и инди-графическими романами от издательства «Бумкнига». VU В ДНК бренда гендерно нейтральных украшений — не переводимый одним словом термин «дайверсити». Унисекс серьги, кольца и кулоны в форме зубов и брекетов придумали выпускница Лондонского университета искусств Ксения Одинцова и окончившая Академию Штиглица Мария Следникова. Skateshop.ru Магазин скейтбордов открылся на детском этаже «Севкабель Порта», чтобы растить будущих Тони Хоуков и Родни Малленов. Artfabric interior Амбассадоры скандинавского стиля выступают за минимализм, лаконичность и строгие формы, будь то мебель, светильники или предметы интерьера. Electra В официальном салоне бренда переосмысленные круизеры, BMX и детские байки можно взять не только на тест-райд, но и в аренду. Radius 58 В магазине стильной оптики главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого — массивные Alnus или невесомые Amarant?

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Aurora

Smoke & Fire

«Мумий Тролль»