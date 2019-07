Мы пришли в «Севкабель Порт»: гид по кластеру и его активностям

Клубы и бары

Танцуем под техно и инди, пьем драфт-коктейли и крафт-пиво.

«Морзе»

Двухуровневый клуб-фестиваль на 1700 человек — коллаборация промоутеров Ильи Бортнюка и Дениса Рубина: наконец-то у организаторов самых интеллигентных привозов появилась своя площадка. Мощный старт дали 26 июня — лайвом заставивших петь Кейт Мосс шотландцев Primal Scream. В июле клуб пройдет проверку на фестивале Stereoleto, в октябре примет U.N.K.L.E., а в ноябре — Electric Six.

Илья Бортнюк сооснователь клуба «Морзе», идеолог Stereoleto «Я родился, вырос и живу на Ваське. В школе занимался парусным спортом в 55-м яхт-клубе ВМФ, тренировки которого проходили в акватории прямо напротив завода „Севкабель“. Ну и конечно, концертная площадка в живом и активном креативном кластере — это множество новых возможностей как для него от нас, так и нам от него».

«КПД»

Клуб — идеологический преемник «DOT» — заведения, которое славилось затяжными техно-вечеринками по 30 часов. За ночную программу в нем отвечает объединение Tekstil Music: диджеи Денис Шубин, Петр Ульянов и Артур Катаев. В вечерней — можно встретить скандальный дуэт IC3PEAK, инди-рокеров Pompeya и электронщиков I Am Waiting for You Last Summer.

«Мачты»

Культовый бар, два года назад обитавший на территории так и не ставшего кластером парка «Взморье». Планировку и архитектурную концепцию «Мачт» создало бюро «Хвоя», детали придумали совладельцы Владимир Исполатов, Дмитрий Мачтин и Алексей Онацко. За алкогольную карту отвечает крафтовая пивоварня AF Brew. За зрелища — разновекторные музыканты, от актуальной Kedr Livanskiy до девичьего дуэта «Трипинадва».

Hotrodders

Коктейльную карту для брутального гараж-бара идеологов автовыставки Original Meet придумывал бартендер Сэм Коняхин («Кабинет», Kombucha). Ставка сделана на газированные драфт-напитки: их заранее смешивают, разливают в кеги и пропускают через систему охлаждения. В меню — хот-доги с брискетом, крабом и креветками.