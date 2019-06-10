Петербуржцам разрешили снимать чиновников со время личного приема граждан

Теперь петербуржцы смогут легально задокументировать факт встречи с чиновниками города — горожанам разрешили пользоваться видеосъемкой во время личных встреч с депутатами. Соответствующее постановление было вынесено после рассмотрения иска петербургской активистки Марины Мачневой, которая более 2 лет возражала против запрета.

В 2017 году глава петербургской жилищной инспекции Владимир Зябко отсудил у активистки Марины Мачневой 10 тысяч рублей по иску об оскорблении чести и достоинства — за публикацию в социальных сетях видео, на котором чиновник покидает рабочее место раньше положенного времени. К ролику активистка добавила комментарий о несоблюдении графика приема, тем самым высказавшись относительно компетенции чиновника.

Мачнева аппелировала тем, что российское законодательство не прописывает обязательный запрет фото и видеосъемки при личной встрече с чиновниками, в свою очередь администрация губернатора утверждала, что ведомство вправе самостоятельно устанавливать любые правила приема. В феврале 2019 года активистка обратилась в городской суд с иском, возражая против меры наказания за публикацию — органы правопорядка согласились с доводами активистки и постановило разрешить съемку. Также отмечается, что запрет является прямым ограничением права на информацию.

Сообщается, что активистка также планирует 20 июня обратиться в Европейский суд по правам человека. «Будем ссылаться на ст. 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнения. Во-первых, Марина Мачнева не задела честь и достоинство Владимира Зябко, во-вторых, она, как общественный активист, имела право снимать органы публичной власти и выкладывать эти видео в сеть», — приводит «Коммерсантъ» слова юриста «Команды 29» Максима Оленичева, представляющего интересы Марины Мачневой.