Теперь до «Севкабель Порта» можно добраться вплавь — на территории общественного пространства открылся причал для водных прогулок. К нему можно пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые начнут курсировать по двум маршрутам — «Балтийский круиз» и «Город-Порт».

Теплоходы по маршруту «Балтийский круиз» будут совершать рейсы вокруг Васильевского острова — с выходом в Финский залив. Такая прогулка займет 2,5 часа. Круиз «Город-Порт» пройдет по Большой Неве из центральной городской акватории прямиком к «Севкабель Порту» — время в пути составит 1,5 часа. Сообщается, что новые пути следования имеют также две остановки — на причале «Сенатская пристань» напротив Медного всадника, и причале «Дворцовая пристань» возле Зимнего дворца.

Для тех, кто без остановок (и побыстрее!) хочет добраться до «Севкабель Порта», будут доступны билеты на трансфер в одну сторону — из центра и обратно. Такая поездка займет всего полчаса.

«В настоящее время центральные городские акватории переполнены водными экскурсионными маршрутами, многие из которых дублируют друг друга. Появление нового направления сделает Севкабель Порт более доступным для туристов, а также позволит жителям города активнее использовать водный транспорт», — рассказал «Собака.ru» исполнительный директор «Нева Тревел Компани», которая занимается водным сообщением с «Севкабель Портом», Юрий Набатов.

Напомним, о том, что до «Севкабель Порта» можно будет добраться по воде, стало известно в марте этого года. Сообщалось, что проект станет пилотным в сфере водного сообщения между центром города и территориально отдаленными общественными пространствами. А уже совсем скоро в Петербург на один день вернется речное такси — для того, чтобы напомнить о практике «добираться на работу на аквабусе» и вернуть на повестку дня разговор об этом.