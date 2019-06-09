В России ужесточили наказание за кражу газа. Штраф достигает 300 тысяч рублей

Владимир Путин подписал 29 мая закон, вводящий новую часть в статью 7.19 КоАП. Об этом сообщает ТАСС.Теперь за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям накладывается штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей,

На должностных лиц — от 80 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет,

На юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Однако действие новой части не касается самовольного подключения к нефте-, газо- и нефтепродуктопроводам, уточняется в документе. Оно в первый раз наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. для физических лиц, от 30 тыс. до 80 тыс. — для должностных (или дисквалификацией на два или три года), от 100 тыс. до 200 тыс. — для юридических лиц.