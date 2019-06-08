На Литейном закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

На Литейном проспекте 37-39 закрасили стрит-арт команды HoodGraff с изображением кадра из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

Ранее на этом месте был потрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его наглухо покрыли желтой краской осенью 2018-го. Тогда HoodGraff рассказали, что чиновники обещали им оставить рисунок, «но волей ГАТИ закрасили». «Что за выборка странная — Шевчука закрашивают, того не закрашиваем. Так как это никто не может нормально прокомментировать, мы будем рисовать дальше», — заявили они. И действительно вскоре создали на том же месте новое изображение — кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Выбор сцены они объяснили тем, что «это все немножко похоже на дурдом. Все друг на друга показывают пальцем, а по факту никто не признается, кто ответственен за закрашенные картины».

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок подготовил законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий.

Законопроект одобрили в первом чтении. Депутаты посчитали, что граффити смогут украсить город, особенно районы на окраинах. Правительство города разработает специальные правила нанесения граффити на фасады и упрощенную форму их согласования.