В Петербурге запретили запускать воздушные шары на выпускных

Петербургские выпускники останутся без воздушных шаров. Запуск надутой резины в небо запретили после того, как власти города удовлетворили соответствующую жалобу активистов экологического движения «РазДельный Сбор» — а именно остановить загрязнение окружающей среды.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направил постановления руководителям органов исполнительной власти Петербурга, а так же главам различных подведомств — письмо ввело запрет на массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров, светошаров, небесных фонарей и других праздничных атрибутов. Кроме того, в Петербурге запретили проведение различных мероприятий, в рамках которых осуществляется запуск воздушных шаров.

«Мы уверены, что все мероприятия с запуском в небо шаров — не со зла, а от незнания последствий: они красиво улетают в небо, а какая судьба ждет их дальше, люди попросту не задумываются», — сообщили активисты движения «РазДельный Сбор».

Напомним, ранее стало известно, что на акциях петербургского экологического движения «РазДельный Сбор» перестанут принимать стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/1. Решение стало необходимостью — количество участников акций растет, соответственно повышаются затраты на транспортировку мусора. При этом в организации уверены: город готов справиться с раздельной сортировкой вторсырья самостоятельно.