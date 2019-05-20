Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов.

Уточняется, что Собчак также будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения. «Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале», — говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга «Газпром-медиа», которое поступило в распоряжение «Интерфакса».

Напомним, в декабре 2018 года Ксения Собчак объявила об уходе с поста главного редактора журнала LʼOfficiel Россия, где проработала четыре года. После этого журналист и телеведущая запустила на YouTube собственное шоу «Осторожно, Собчак», где берет интервью у известных людей. Первым гостем стал футболист Федор Смолов. Сейчас Собчак входит в совет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет политик и оппозиционер Дмитрий Гудков. Собчак в президенты выдвинула именно эта партия — на выборах Ксения получила