Краеведы из петербургского объединения «Гэнгъ» очистили финскую печь начала 20 века
Петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» провели работы по очистке финской печи начала 20 века — она стоит в парадной дома №43 на улице Жуковского. Печь не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами — спецдесант по спасению реликвии постарался отмыть ее от многолетнего неуважительного отношения.
Работы по помывке печи, изготовленной в начале 20 века под Выборгом на Ракколанйокском гончарном заводе по эскизу архитекторов Уно Ульберга и Акселя Гюльдена, проводились при активном участии жильцов дома — владелица одной из квартир обеспечила краеведов «водой, стремянкой, шваброй, тряпками, благословением от совета дома». Однако краеведы отмечают, что проведенные работы далеко не финал — на печь у петербуржцев большие планы.
«Печь не раз обливали краской — бурой, зеленой, розоватой, черной. Несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами в духе национального романтизма. А их места замазали цементом. Мы забросили на Жуковского спецдесант и попробовали хоть немного ее почистить. И это еще не финал. На эту печку у нас большие планы. Будет красиво и интересно, вот увидите», — рассказал участник объединения «Гэнгъ», краевед Алексей Шишкин.
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19 мая основная группа волонтеров трудилась в парадной на Виленском переулке, 6 — отмыли керамические настенные панно и витражи. «Пора парадных — это огонь, но круче всего вы — волонтеры. Вчера вы отмыли целую парадную с настенными керамическими панно, взялись за витражи, успели поработать над печью в доме неподалеку», — поделилась результатами операции по помывке архитектурных деталей Ксения Сидорина. Она также отметила, что на акции объединения «Гэнгъ» приходят намного больше людей, чем запланировано. «Пожалуйста, если вы очень хотите присоединиться, но запись уже закрыта — не надо приходить инкогнито. Лучше напишите мне или другим ребятам, что очень хотите быть, и мы попробуем придумать запасные варианты активностей», — отметила она.
Напомним, петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга — помывка печей, витражей и прочих конструкций, а также масштабные работы, такие как благоустройство и частичное воссоздание исторического облика сквера 1930-х годов в Выборге.
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