Краеведы из петербургского объединения «Гэнгъ» очистили финскую печь начала 20 века

Петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» провели работы по очистке финской печи начала 20 века — она стоит в парадной дома №43 на улице Жуковского. Печь не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами — спецдесант по спасению реликвии постарался отмыть ее от многолетнего неуважительного отношения.

Работы по помывке печи, изготовленной в начале 20 века под Выборгом на Ракколанйокском гончарном заводе по эскизу архитекторов Уно Ульберга и Акселя Гюльдена, проводились при активном участии жильцов дома — владелица одной из квартир обеспечила краеведов «водой, стремянкой, шваброй, тряпками, благословением от совета дома». Однако краеведы отмечают, что проведенные работы далеко не финал — на печь у петербуржцев большие планы.

«Печь не раз обливали краской — бурой, зеленой, розоватой, черной. Несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами в духе национального романтизма. А их места замазали цементом. Мы забросили на Жуковского спецдесант и попробовали хоть немного ее почистить. И это еще не финал. На эту печку у нас большие планы. Будет красиво и интересно, вот увидите», — рассказал участник объединения «Гэнгъ», краевед Алексей Шишкин.