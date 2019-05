Уикенд в Петербурге с 16 по 19 мая

17, 19 мая «Англетер»

BE IN OPEN FILMS



Фестиваль кино – часть программы пятого ежегодного Форума новой модной индустрии BE IN OPEN. В его петербургской версии – два сеанса. В пятницу в «Англетере» покажут зарубежные короткометражки: фильмы Альберта Мойи для Gucci и Dries Van Noten, картины Харли Вейр, Шарны Осборн и молодых дизайнеров. А в воскресенье – российскую программу. Она была сформирована на основе конкурса, а участие в ней приняли бренды «Волчок», Jahnkoy, Inshade, Sorry I'm Not, Fakoshima и ZDDZ.