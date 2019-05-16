Уикенд в Петербурге с 16 по 19 мая
Концерты Apparat и ЛСП, бесплатный фестиваль поэзии с участием Дельфина и Олега Нестерова, SKIF, а также детектив Пикачу и новый Джон Уик в прокате – как провести выходные в городе.
15-4 мая-июля
Филармония
С 15 мая в Филармонии стартует XIV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В ее Большом и Малом залах выступят известные мировые коллективы, дирижеры и солисты. Например, в четверг британский ансамбль The King’s Singers исполнит песни The Beatles и музыку эпохи Возрождения. Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.
15-29 мая-сентября
Центр Шемякина
В центре Шемякина с 15 мая стартует экспозиция, посвященная философскому осмыслению лестниц. Среди почти семи сотен изображений будут лестницы древних храмов, они же в русской иконописи, средневековых манускриптах, на цирковых плакатах и современных картинах.
с 16 мая
Очередная часть боевика про киллера Джона Уика, которого по-прежнему играет Киану Ривз. После нарушения кодекса ассасинов он получил статус изгоя — экскомьюникадо. Теперь на него охотятся самые жестокие профессиональные убийцы со всего мира.
с 16 мая
Компания Nintendo передала Голливуду права на экранизацию франшизы, чтобы привлечь к ней и фанатов аниме с покемонами, и обычных зрителей. Для последних главного героя Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.
с 16 мая
Вестерн-байопик знаменитого стрелка Дикого Запада Билли Кида. Заглавная роль – у Дэйна ДеХаана. А Итан Хоук играет представителя закона, который помогает доставить его в суд.
с 16 мая
Шведско-датская копродукция «Королева сердец» была участником фестиваля «Сандэнс», где получила приз зрительских симпатий (здесь мог бы быть несмешной каламбур про «украла сердечки»). Успешный юрист и идеальная жена Анна вступает в запретную связь с сыном своего супруга от первого брака – юным Густавом.
с 16 мая
Трогательный фильм об отношениях оставшейся сиротой Аманды и ее дяди Давида, которому слегка за 20, но он вынужден стать опекуном. Картина была участником кинофестиваля в Венеции.
с 16 мая
Эксцентричная картина Евы Йонеско («Моя маленькая принцесса») о любовном четырехугольнике. Юная пара Роза и Мишель (Галатеа Беллуджи и сын Евы Лукас Йонеско) начинает отношения с необычными супругами (бесстрашные Изабель Юппер и Мельвиль Пупо).
16-15 мая-сентября
Театральный музей
В Театральном музее с четверга открывается выставка эскизов костюмов и декораций к постановкам Додина, Бутусова и других режиссеров. Их создали лауреаты премий «Золотая маска» и «Золотой софит», ученики Эдуарда Кочергина – Александр Орлов и Ирина Чередникова.
16 мая
21:15
«Ленинград Центр»
В «Ленинград Центре» в четверг покажут постановки трех ведущих мировых хореографов для Royal Opera House. «В золотой час» Кристофера Уилдона на музыку Вивальди и Боссо, подсвеченный богатыми закатными красками, построен вокруг семи пар. Впервые возобновляемая «Схема полета» Кристал Пайт при помощи большого состава танцовщиков и знакомой музыки Гурецкого из «Симфонии скорбных песнопений» размышляет о переселении и эмиграции. Между этими двумя балетами запланирована премьера новой работы Сиди Ларби Шеркауи «Медуза» при участии суперзвезды Натальи Осиповой.
17, 19 мая
«Англетер»
Фестиваль кино – часть программы пятого ежегодного Форума новой модной индустрии BE IN OPEN. В его петербургской версии – два сеанса. В пятницу в «Англетере» покажут зарубежные короткометражки: фильмы Альберта Мойи для Gucci и Dries Van Noten, картины Харли Вейр, Шарны Осборн и молодых дизайнеров. А в воскресенье – российскую программу. Она была сформирована на основе конкурса, а участие в ней приняли бренды «Волчок», Jahnkoy, Inshade, Sorry I'm Not, Fakoshima и ZDDZ.
17-19 мая
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» (в Кабельном цехе) уличные художники в знак протеста из-за рекламного мусора превратят 20 баннеров, купленных у торговых центров, в манифест против визуального шума. Среди участников – Осколки, Giwe (Зачем), Максим Има, Турбен, Дусто, Асим, Юра Кирюшин, Сэм, Иван, Хито, Ерор (ТОЙ). Вход свободный.
17 мая
19:00
Новая сцена Александринского театра
В пятницу на Новой сцене Александринского театра стартует XXIII Международный Фестиваль Сергея Курехина SKIF. В этом году в его лайн-апе – голландский синти-поп певец Томас Азир, пост-панк группа Blurt, композитор Лау Нау и авторы саундтреков к культовым хоррорам Дарио Ардженто рок-бэнд Goblin. Подробнее здесь.
17 мая
19:30
Новая Голландия
В Новой Голландии 17 мая о своей работе расскажет главный фотохудожник и блогер Эрмитажа (ведущий его инстаграм!) Юрий Молодковец. Вход свободный, но количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
17-19 мая
«Ленэкспо»
С 17 по 19 мая в Петербурге пройдет локальная версия главного фестиваля комиксов, сериалов и косплея. Среди гостей в этом году — актеры Брайан Декарт, Амелия Роуз Блэр, известные по ролям в видеоиграх, а также Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона в «Игре престолов».
17 мая
19:30
Планетарий №1
В четверг в Планетарии №1 психолог и популяризатор науки Виталий Васянович прочтет лекцию о том, как узнать, говорят ли вам правду по мимике и жестам. Вход свободный, но по регистрации.
18-19 мая
Вечером 18 мая и в ночь на 19 по всему Петербургу пройдут спецсобытия в рамках ежегодной акции. Так, например, на «Ленфильме» научат снимать кино, в Филармонии концерты будут идти до 6 утра, а «Севкабель Порт» превратится в гараж старого таксопарка. Подробнее о «Ночи музеев» читайте в нашем гиде.
18-22 мая-сентября
Эрмитаж
В Эрмитаже покажут археологические коллекции древнего Индокитая из музеев Вьетнама. Экспозиция стартует в четверг. Помимо прочего, в нее вошли всемирно известные бронзовые барабаны с изображениями обрядовых сцен и процессий, фигурами людей и животных, а также геометрическими орнаментами.
18 мая
12:00
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» 18 мая пройдет Greenfield poetry collection — большой фестиваль поэзии. В нем примут участие не только поэты, но и известные группы и исполнители. Среди хедлайнеров – Дельфин, OQJAV, Олег Нестеров, Марина Кацуба и Леха Никонов. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться.
18 мая
12:00
Научный кампус СПбГУ
Ассоциация выпускников СПбГУ вновь соберет своих выпускников (но не только их) на ежегодный «Реюнион». На фестивале будет почти 70 спикеров: от космонавтов до фигуристка Юко Кавагути, а также концерт группы Оptimystica Orchestra. Подробности – в нашем гиде.
18 - 19 мая
12:00
Новая Голландия
Благотворительный виниловый маркет «Винил мне мил» в Новой Голландии с мая становится регулярным событием, на котором коллекционеры продают свои пластинки, диджеи — ставят музыку, а часть вырученных денег идет на помощь приюту для животных. Вход свободный.
18 мая
19:00
Каменоостровский театр
В Каменноостровском театре продолжается экспериментальная программа «2 сцена to stage». На смотре результатов третьей перформативной мастерской PER FORMA vol.3 зрители увидят шесть авторских фильмов, три из которых будут показаны под живое музыкальное сопровождение, а также многофигурный перформанс «Сумасшедшие дни» на текст Сергея Уханова «Наперекор ночи».
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hurricanehank / Shutterstock.com
18 мая
20:00
«Юбилейный»
Коллектив белорусского рэпера Олега Савченко (ака ЛСП) впервые выступит с большим стадионным концертом в Петербурге. Для более масштабной площадки музыканты переосмыслили свои хиты, чтобы они звучали более мощно.
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Taya Ovod / Shutterstock.com
18 мая
20:00
Aurora Hall
В субботу немецкий электронный музыкант Саша Ринг, он же Apparat, выступит в Петербурге в рамках своего первого за несколько лет европейского тура в поддержку нового альбома «LP5».
18-19 мая
19:00
Малая сцена Молодежного театра
Актерско-режиссерский курс выпускников Семана Спивака покажет в Молодежном театре на Фонтанке в субботу и воскресенье свой дипломный спектакль. В его основе – пьеса «Гамлет», но значительно переосмысленная.
18-13 мая
Музей стрит-арта
Музей стрит-арта открывает новый сезон проектом «Хоть стой, хоть падай», которую курирует художник Максим Има. Его главная тема – шок. Среди участников – Виталий Пушницкий, Владимир Абих, Слава ПТРК, француз OX, немец Kevin и еще около 40 художников.
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