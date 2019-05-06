Петербургские активисты установили именную табличку в саду Даниила Гранина

Сегодня утром, 6 мая, петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Безымянный сад на Гангутской улице был назван именем писателя год назад, однако опознавательные знаки так и не появились — неравнодушные не дождались появления официального опознавательного знака и решили установить его самостоятельно.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

