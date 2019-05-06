Петербургские активисты установили именную табличку в саду Даниила Гранина
Сегодня утром, 6 мая, петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Безымянный сад на Гангутской улице был назван именем писателя год назад, однако опознавательные знаки так и не появились — неравнодушные не дождались появления официального опознавательного знака и решили установить его самостоятельно.
Еще в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти петербургского писателя Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения — тогда были учреждены мероприятия по установлению мемориальной доски на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год, а также поручено присвоить имя писателя безымянному скверу на Гангутской улице. В конце 2018 года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга также организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю.
Сейчас неравнодушные к судьбе сада Даниила Гранина решили взять дело «в свои руки» — и самостоятельно установили временную именную табличку. Решение было принято после запроса напрямую врио губернатора Петербурга Александру Беглову — из ответа следовало, что установка информационных знаков на данной территории не регламентирована. «Инициативная группа жителей Литейного округа попросила врио Губернатора установить информационную табличку с указанием присвоенного саду имени. Отсутствие регламента не смущает горожан — за образец были взяты адресные указатели, включая транслитерацию написания латиницей», — отчитались активисты.
Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин скончался 5 июля 2017 года на на 99-ом году жизни. Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, год спустя ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1949 году он начал печататься и издаваться. Даниил Александрович автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Кроме того — романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. В конце 1960-х работал первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. В 1989-1991 году избирался народным депутатом СССР.
Напомним, ранее активисты уже устанавливали собственные памятные таблички — так, в сквере Довлатова заменили опознавательный знак на новый, с изображением самого писателя и его любимой собаки, фокстерьера Глаши. Как рассказал один из ее создателей Михаил Лоов, макет вывески разрабатывали художники объединения «кривой дизайн», а изготовили — его знакомый коллекционер пластинок в своей частной мастерской по резке и петербургский пенсионер Валерий Петров.
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