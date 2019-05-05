В России мессенджеры теперь обязаны идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

Сегодня, 5 мая, вступило в силу постановление правительства РФ о правилах идентификации пользователей «организаторами сервисов обмена мгновенными сообщениями».

Теперь мессенджеры обязаны проверять подлинность личности при регистрации пользователя, а сотовые операторы должны знать, какими мессенджерами пользуются их клиенты, и хранить эту информацию.

То есть, при регистрации новый пользователь «сервиса мгновенных сообщений» должен будет подождать, пока администраторы мессенджера отправят оператору связи запрос, а тот идентифицирует личность. На это отведено 20 минут.

Отправлять сообщения будет запрещено, если оператор связи не сможет подтвердить, что номер принадлежит конкретному человеку. Процедуру придется повторить, если вы решите сменить сотового оператора или номер телефона.

Еще в 2017 году в Государственную думу внесли законопроект, который запрещает операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке. Авторы нового запретительного закона — заместители председателя комитета по информационной политики Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

Ранее «Собака.ru», рассказывала, как почта и мессенджеры на самом деле мешают вашему мозгу работать. Публикуем отрывок из новой книги нейробиолога Дэниал Левитина «Организованный ум. Как мыслить и принимать решения в эпоху информационной перегрузки» — о том, почему нам пора перестать проверять электронную почту каждые 5 минут.