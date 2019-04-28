Петербуржцы выстроились в «живой щит» против застройки зеленой зоны Муринского парка

Сегодня, 28 апреля, в Муринском парке петербуржцы провели флешмоб — неравнодушные к судьбе зеленой зоны в Калининском районе выстроились в «живой щит» против застройки парка. Там хотят обустроить спортивный комплекс с крытым стадионом для пляжного футбола и залами для игры в мини-футбол — помимо уже существующего.

Фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"

Фото: "Команда Красимира Врански"

Владимир Бортко. Фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"

В Муринском парке, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга между Гражданским проспектом и проспектом Культуры в пойме Муринского ручья, хотят отдать под застройку. В 2017 году стало известно о проекте реновации парка — согласно нему, на территории появятся лыжероллерная трасса вдоль Муринского ручья, парковый пруд очистят и укрепят его откосы, также обустроят входы и детские площадки. В начале апреля стало известно, что компания «Анна Нова» получила разрешение на строительство спортивного комплекса на территории Муринского парка, реализация проекта которого должна начаться в ближайшее время. На участке в Муринском парке планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов.

Против строительства спортивного комплекса «Анна Нова» активно выступают петербуржцы и градозащитники. Так, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой защитить парк от застройки — по его словам, в парке уже есть стадион для пляжного футбола, а также фитнес-клуб с парковкой, строительство нового необязательно. Режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко также поучаствовал в акции, которая прошла сегодня, 28 апреля — он пообещал помочь местным жителям в сохранении парка. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански также выступил против застройки и поучаствовал в акции «Живой щит». Он отметил, что во время проведения флешмоба, им заинтересовалась полиция — по его словам, они усмотрели в его речах некое «высказывание против власти». «Суть моего высказывания следующая: если Беглов и Пониделко (глава Калининского района) принимают решение о застройке парка, не учитывая мнения людей, то их решения будут считаться нелегитимными, так же как и они сами будут нелегитимными в качестве руководителей. Я это заявлял сегодня на флешмобе, заявлял публично на слушаниях в прошлый вторник и могу дополнительно это написать», — отметил Врански.