Андрея Аствацатурова назначили директором Музея Набокова на Большой Морской

Андрей Аствацатуров стал директором музея В.В. Набокова на Большой Морской улице, 47. Он отметил, что важно, чтобы музей оставался в составе СПБГУ: «Университет обладает необходимыми ресурсами для его развития: у нас есть специалисты по Набокову, создан новый междисциплинарный центр по изучению Владимира Набокова и его наследия. Он будет заниматься более широкими исследованиями творчества и архивов писателя, но, если соединить ресурсы музея и научный потенциал СПбГУ, мне кажется, получится сильный, перспективный проект».

Кроме того, Андрей Аствацатуров рассказал, что планирует развивать пространство, как площадку для конференций и семинаров исследователей творчества Набокова, а также открытых лекций и встреч с широкой публикой писателей, ученых и критиков, устраивать в нем регулярные встречи с известными писателями и критиками.

Напомним, что 22 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения писателя Владимира Набокова. Большую часть своей жизни он провел не в России, но всего один дом называл своим – это особняк на Большой Морской, 47, который до революции принадлежал его семье целиком. С 1999 года там находится музей, однако меньше, чем за месяц до памятной даты, он прекратил работу на неопределенный срок. Из-за этого оказалась под вопросом судьба наследства единственного сына писателя – 300 коробок с письмами, личными вещами и книгами. «Собака.ru» разобралась в ситуации.

Позднее музей Владимира Набокова на Большой Морской, 47 объявил о том, что его двери откроются 29 апреля. Руководство особняка объяснило «Собака.ru», что дом закрывали только на время ремонтных работ.

«Музей был закрыт для посетителей 26 марта 2019 года в связи с ремонтными работами, которые были начаты администрацией района без уведомления Университета. Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить» — рассказали в музее.