Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

Россия отменила визовый режим с Коста-Рикой. Как сообщает МИД, соглашение подписали в мае 2018 года.

Теперь находиться на территории латиноамериканского государства можно будет до 90 календарных дней. Так же, как и гражданам Коста-Рики в России.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. Это значительно упростит процедуру получения документов. Также анонсировано создание туристического маркета для иностранцев — приобретая на нем услуги, также можно будет оформить электронную визу в Россию.