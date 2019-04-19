Петербургское правительство посоветовало пенсионерам искать бесплатные туалеты через интернет

Петербурженка Оксана Сейдахматова спросила врио губернатора Александру Беглову на его странице во «ВКонтакте», как быть пенсионерам, которые прибыли на Московский вокзал в роли встречающих и провожающих, и не имеют возможности посетить платный туалет. Петербургское правительство ответило ей, что общественный туалет можно найти в интернете: «На территории Московского вокзала расположено два туалета, при наличии билета на пригородные поезда и поезда дальнего следования вход в туалет бесплатный.

Дополнительно сообщаем, что с информацией по общественным туалетам можно ознакомиться на сайте: www.vodokanal.spb.ru/kanalizovanie/tualety/».

Кроме того, девушке указали, что существует бесплатное мобильное приложение, через которое можно найти общественные туалеты на карте города.

Напомним, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов создал свою страницу во «ВКонтакте». В своем первом посте он рассказал о мотивах регистрации в социальной сети: «Я открываю свою официальную страницу в первую очередь, чтобы узнавать о ваших взглядах на развитие города. Знаю, что важно не просто читать здесь о ваших проблемах, но и помогать в их решении, иначе смысла для такой площадки просто не вижу».