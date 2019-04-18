Forbes опубликовал рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов. На первом месте оказался основатель и глава "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние составляет 24 миллиарда долларов.
На втором — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. У него насчитали 21,3 миллиарда. На третьем — президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов с 20,7 миллиардами.
Первая десятка заканчивается на Романе Абрамовиче. Его доход — 12,4 млн. долларов. А на 200-ом месте оказался основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян.
Всего в рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Forbes опубликовал рейтинг богатейших холостяков России.
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