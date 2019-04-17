Шарлотта Генсбур и Камаси Вашингтон выступят летом в Новой Голландии
Все лето в Новой Голландии будут выступать мировые хедлайнеры и лучшие российские группы.
Среди них — Шарлотта Генсбур и Камаси Вашингтон .
Камаси Вашингтон, американский джазмен и саксофонист, который придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й. Он выступит 6 июня, во дворе «Бутылки».
Шарлотта Генсбур 2 июля на Главной сцене споет и чувственные треки с недавнего EP Take 2, и со своего самого откровенного лонгплея–рассказа о травматичной потере отца и сестры Rest.
Ранее «Собака.ru» публиковала гид по Новой Голландии, в котором рассказала, чем заняться на острове весной, летом и осенью 2019 года, что послушать, чему учиться и каким спортом заниматься.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.