Шарлотта Генсбур и Камаси Вашингтон выступят летом в Новой Голландии

Все лето в Новой Голландии будут выступать мировые хедлайнеры и лучшие российские группы.

Камаси Вашингтон, американский джазмен и саксофонист, который придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й. Он выступит 6 июня, во дворе «Бутылки».

Шарлотта Генсбур 2 июля на Главной сцене споет и чувственные треки с недавнего EP Take 2, и со своего самого откровенного лонгплея–рассказа о травматичной потере отца и сестры Rest.

Ранее «Собака.ru» публиковала гид по Новой Голландии, в котором рассказала, чем заняться на острове весной, летом и осенью 2019 года, что послушать, чему учиться и каким спортом заниматься.