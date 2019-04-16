На 3D-принтере впервые напечатали живое сердце

Израильские ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере живое человеческое сердце. Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс занял три часа: жировые клетки пациентов «перепрограммировали» в стволовые — из них вырастили клетки сердечной мышцы. Орган получился крошечным, всего 2,5 сантиметра. Такого размера, например, сердце кролика.

Ведущий автор исследования Таль Двир рассказал, что это полноценно раотающий орган: «Сердце абсолютно биосовместимо и подходит пациенту». В будщем такие органы будут трансплантировать сначала животным, а потом, после исследований, людям.

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