Уровень одобрения Сталина достиг 70% — это рекордный результат

В марте «Левада-центр» провел опрос среди россиян, чтобы вычислить динамику отношения к Сталину. Выяснилось, что большинство россиян, 70%, положительно оценивают его роль в жизни страны. Это рекордное значение за все время проведения опросов.

Отрицательно к Сталину относятся 19% опрошенных. Почти половина респондентов (46%) считают, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы «великими целями и результатами». Положительно к нему отнесится 51% опрошенных. Из них 41% — с уважением — такой результат максимальный с 2001 года.

При этом 45% сказали, что человеческие жертвы нельзя ничем оправдать.14% россиян относятся к Сталину отрицательно, еще 26% — безразлично.

Ранее «Левада-центр» узнал у россиян про их желание переехать жить за границу. Оказалось, что 41 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет готовы выехать за рубеж на постоянное место жительства.

Всего эмигрировать готовы 17 % опрошенных. Число тех, кто «определенное не хочет переезжать за границу» — 61 %. Это максимальное число за последние семь лет.