Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили. Огонь держался более девяти часов. Об этом сообщает Le Figaro.

Представитель пожарных рассказал, что сейчас спасатели продолжают следить за остаточными очагами возгорания и охлаждать несущие конструкции здания.

Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции.

Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.