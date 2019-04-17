Остров готов к туристическому сезону – «Собака.ru» составила практичный гид: что смотреть, слушать, чему учиться и каким спортом заниматься в главном городском парке от белых ночей и до осени. Спойлер: Шарлотта Генсбур споет в Петербурге, а в Травяном саду расцветут тюльпаны и нарциссы.

На фото оркестр "Антон тут рядом": Лера (сотрудник центра), Стас, Аким, Борис Павлович (режиссер), Нина, Аня, Алексей Плюснин (руководитель оркестра), Маша, Влад, Антон, Паша, Максим

Фестивали

Книги, танцы, музыка и даже кроссинг растений – программа событий рассчитана на любые интересы.

Обмен растениями

На Первомай в Павильоне устроят кроссинг первоцветов, фикусов и прочих лилейных, луковичных и астровых. Если принять участие лично не получится, любимый мамин цветок можно сдать за неделю в Инфоцентр.

1 мая

Backyard party

Резиденты «Бутылки» несколько раз за лето организуют двухдневные стритфуд-марафоны: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп.

С мая по август

Джазовые среды

Несколько раз в месяц по средам двор «Бутылки» станет диксилендом: бибоп, свинг, регтайм и джаз-рок сыграют Sweet Hot Jazz Band, Квартет Константина Хазановича, Dizzy Dutch Duck и Квартет Дмитрия Семенищева.

С мая по август

Спецпрограмма фестиваля Context. Diana Vishneva

Эхо фестиваля Дианы Вишневой – специально созданная для Новой Голландии программа – доказывает, что Петербург даже в современном балете впереди планеты всей. Ждем премьер на сцене во дворе «Бутылки» от Константина Кейхеля, Владимира Варнавы в соавторстве с Дором Мамалией, Алексея Кононова и многих других.

22 августа

«Антон тут рядом»

На празднике фонда Любови Аркус весь остров превратится в инфотейнмент-площадку, разрушающую мифы об аутизме под музыку инклюзивного оркестра «Антон тут рядом».

31 августа

«Ревизия»

Книжный опенэйр во второй раз соберет на ярмарку во дворе «Бутылки» интеллектуальные импринты и инди-магазины: от «Бумкниги» и «Сеанса» до «Все свободны» и «Порядка слов».

С 5 по 8 сентября