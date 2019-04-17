Гид по Новой Голландии: чем заняться на любимом острове весной, летом и осенью 2019 года
Остров готов к туристическому сезону – «Собака.ru» составила практичный гид: что смотреть, слушать, чему учиться и каким спортом заниматься в главном городском парке от белых ночей и до осени. Спойлер: Шарлотта Генсбур споет в Петербурге, а в Травяном саду расцветут тюльпаны и нарциссы.
Фестивали
Книги, танцы, музыка и даже кроссинг растений – программа событий рассчитана на любые интересы.
Обмен растениями
На Первомай в Павильоне устроят кроссинг первоцветов, фикусов и прочих лилейных, луковичных и астровых. Если принять участие лично не получится, любимый мамин цветок можно сдать за неделю в Инфоцентр.
1 мая
Backyard party
Резиденты «Бутылки» несколько раз за лето организуют двухдневные стритфуд-марафоны: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп.
С мая по август
Джазовые среды
Несколько раз в месяц по средам двор «Бутылки» станет диксилендом: бибоп, свинг, регтайм и джаз-рок сыграют Sweet Hot Jazz Band, Квартет Константина Хазановича, Dizzy Dutch Duck и Квартет Дмитрия Семенищева.
С мая по август
Спецпрограмма фестиваля Context. Diana Vishneva
Эхо фестиваля Дианы Вишневой – специально созданная для Новой Голландии программа – доказывает, что Петербург даже в современном балете впереди планеты всей. Ждем премьер на сцене во дворе «Бутылки» от Константина Кейхеля, Владимира Варнавы в соавторстве с Дором Мамалией, Алексея Кононова и многих других.
22 августа
«Антон тут рядом»
На празднике фонда Любови Аркус весь остров превратится в инфотейнмент-площадку, разрушающую мифы об аутизме под музыку инклюзивного оркестра «Антон тут рядом».
31 августа
«Ревизия»
Книжный опенэйр во второй раз соберет на ярмарку во дворе «Бутылки» интеллектуальные импринты и инди-магазины: от «Бумкниги» и «Сеанса» до «Все свободны» и «Порядка слов».
С 5 по 8 сентября
Слушай!
Все лето в Новой Голландии – привозы мировых хедлайнеров, а также концерты лучших российских групп.
Камаси Вашингтон
Американский джазмен и саксофонист придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й.
6 июня, двор «Бутылки»
Дэйв Хэррингтон
Гитарист электро-нуар группы Darkside Николаса Джаара со своим бэндом экспериментирует с импровизационным авангардным джазом и психоделикой.
10 июня, двор «Бутылки»
Super Collection Orchestra
Петербургские подписанты киевского лейбла Masterskaya Ивана Дорна играют, по их собственным словам, жизнерадостный free pop – музыку, свободную от жанров.
Лето, двор «Бутылки»
Шарлотта Генсбур
Бесстрашная муза Ларса фон Триера споет и чувственные треки с недавнего EP Take 2, и со своего самого откровенного лонгплея–рассказа о травматичной потере отца и сестры Rest.
2 июля, Главная сцена
«Труд»
Столичные герои пост-панка вернулись с мини-альбомом «7», звучащим так, будто нулевые все еще не закончились, и у самой группы не было трехлетнего перерыва на другие проекты.
19 июля, Главная сцена
Honne
Британский дуэт, завсегдатаи Coachella и Lollapalooza, представят в Петербурге свой второй романтичный альбом наивных электро-поп баллад Love Me / Love Me Not.
9 августа, двор «Бутылки»
Иди и смотри!
На экране с высоким разрешением и под открытым небом одинаково эффектны и документалки о Боуи, и видеоарт.
Beat Film Festival
В программе региональной версии столичного киносмотра – документалка о Пи Джей Харви от ее близкого друга-военкорра Шеймуса Мерфи, ода Дэвиду Боуи, снятая его летописцем Фрэнсисом Уэйтли (это его третий фильм о музыканте) и две ленты для фанатов дизайна: «Баухаус» и «Рамс».
С 4 по 7 июля
MIEFF
Для сеансов в Новой Голландии фестиваль экспериментального кино отберет только лучший видеоарт художников и авангардные работы кинематографистов – заявки на участие в смотре, кстати, можно подать до середины мая.
С 20 по 21 июля
Учись!
Вход на все лекции бесплатный, но нужно успевать регистрироваться на сайте Новой Голландии.
«Открытый лекторий»
В образовательной программе теперь 10 (!) направлений. Это киноклуб журнала «Сеанс» от его шеф-редактора Василия Степанова, лекторий Европейского университета, цикл по философии, составленный кинокритиком Алексеем Артамоновым, мастер-классы «Гаража», архитектурный блок от журнала «Проект Балтия» под кураторством главреда Владимира Фролова, социальные науки от Высшей школы экономики в Петербурге, науки и технологии от Университета ИТМО, а еще курсы по графическому дизайну, современному театру и перформансам. Расписание обновляется в начале месяца на сайте www.newhollandsp.ru.
С апреля по октябрь, Павильон
Лекции Эрмитажа
Свой образовательный проект на Новой Голландии запускает и Государственный Эрмитаж: сотрудники музея реализуют программу «15/24» – по привлечению юной аудитории. Например, 17 мая о своей работе расскажет главный фотохудожник и блогер Эрмитажа (ведущий его инстаграм!) Юрий Молодковец.
С мая по октябрь, Павильон
Действуй!
Йога, петанк и рок-н-ролл – все лето на газоне и во дворе «Бутылки» спортивные активности.
Студия Дианы Вишневой Context Pro по утрам научит асанам из йоги, на площадке для петанка дважды в неделю будет работать инструктор, а на каждое второе воскресенье лета намечен сбор шахматного клуба «Бобби Фишер» с сеансами одновременной игры и уроками от гроссмейстеров – все это на открытом воздухе в парке. А двор «Бутылки» несколько раз за сезон станет рок-н-ролльной танцплощадкой, как в фильме «Стиляги», с бесплатными мастер-классами по буги-вуги и линди-хопу.
Лето
Лучшее – детям!
На первом этаже Дома Коменданта открылось пространство для малышей до 5 лет – там можно оставить детей под присмотром преподавателей.
Школа «Маяк»
Эдьютеймент школа проводит летние интенсивы для детей от 7 до 11 лет и от 11 до 15 лет «Пять профессий будущего». Их участники попробуют себя креативных индустриях – легко ли быть архитектором, стилистом, маркетологом, художником, дизайнером интерьера, разработчиком мобильных приложений, тележурналистом, специалистом по VR и сценаристом.
Лето
«Экомастерские»
В мае на мастер-классах от «Маяка» дети узнают о разумном экопотреблении – как снизить количество городских отходов. Вместе с музыкантами Ильей Барамией и Александром Зайцевым они сыграют импровизации, используя растения. С куратором Михаилом Шишкиным придумают прототип экоприложения, а также напечатают логотипы своих стартапов на сумках. А с художником Владимиром Лопатиным нарисуют комиксы, как быть экологичнее.
Со 2 по 5 мая
Перемен!
Песчаный пляж со спасателем, новый мерч и цветущие тюльпаны – что поменяется на Новой Голландии.
Пляж
Настоящий песчаный пляж вернется с новыми комфортными шезлонгами, большими зонтиками, душем, кабинками для переодевания и следящим за порядком спасателем на вышке – как в Малибу.
Экскурсии
На Новой Голландии (ура!) запустят официальные экскурсии об истории и архитектуре острова на русском и английском языках, а для самостоятельных туристов записали подробный аудиогид.
Мерч
К вместительным рюкзакам с фирменной чайкой и практичным дождевикам добавились украшения, магниты, ручки, карандаши, пеналы, блокноты, открытки и носки.
Цветут цветы
В травяном саду Новой Голландии, помимо многолетников и луговых растений, в мае и июне зацветут, оправдывая название острова, десять видов тюльпанов.
Летний стрит-фуд
Гриль-бар у здания «Кузни» перезапустился в новом формате и под названием «Чикен Шоп» — теперь здесь кормят курицей-гриль с гарнирами. В мае на месте кафе-кулинарии откроется Kuznya Cafe, а сам клуб-ресторан откроет летнюю террасу.
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