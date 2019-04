Слушай!

Все лето в Новой Голландии – привозы мировых хедлайнеров, а также концерты лучших российских групп.

Камаси Вашингтон

Американский джазмен и саксофонист придумывал аранжировки для Снуп Догга и Кендрика Ламара, а треки с его последнего альбома Heaven and Earth авторитетные Pitchfork и Mojo включили в список лучших за 2018-й.

6 июня, двор «Бутылки»

Дэйв Хэррингтон

Гитарист электро-нуар группы Darkside Николаса Джаара со своим бэндом экспериментирует с импровизационным авангардным джазом и психоделикой.

10 июня, двор «Бутылки»

Super Collection Orchestra

Петербургские подписанты киевского лейбла Masterskaya Ивана Дорна играют, по их собственным словам, жизнерадостный free pop – музыку, свободную от жанров.

Лето, двор «Бутылки»

Шарлотта Генсбур

Бесстрашная муза Ларса фон Триера споет и чувственные треки с недавнего EP Take 2, и со своего самого откровенного лонгплея–рассказа о травматичной потере отца и сестры Rest.

2 июля, Главная сцена

«Труд»

Столичные герои пост-панка вернулись с мини-альбомом «7», звучащим так, будто нулевые все еще не закончились, и у самой группы не было трехлетнего перерыва на другие проекты.

19 июля, Главная сцена

Honne

Британский дуэт, завсегдатаи Coachella и Lollapalooza, представят в Петербурге свой второй романтичный альбом наивных электро-поп баллад Love Me / Love Me Not.

9 августа, двор «Бутылки»