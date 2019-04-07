6 апреля студенты и педагоги «Высшей школы режиссеров и сценаристов» при киностудии «Ленфильм» не смогли попасть в аудитории — помещения оказались опечатанными. Внутри осталась съемочная техника, оборудование для монтажа, костюмы и студия звукозаписи, которые были оборудованы на средства киношколы — договор аренды закончился, и организация решила его не продлевать.

«Высшая школа режиссеров и сценаристов» находилась в посещениях «Ленфильма» на Каменоостровском проспекте. Как сообщает «Мойка78» со ссылками на одного из учредителей киношколы Василия Щербенко, официально уведомления о расторжении контракта были получены 5 апреля, уже на следующий день помещения были опечатаны. По словам руководства, возобновить занятия пока не представляется возможным, так как образовательная лицензия выдана именно на помещения «Ленфильма» — там же установлена единая государственная система для регистрации дипломов и других документов.

Отмечается, что конфликт руководства «Ленфильма» и высшей школы имеет затяжной характер. «Отношения у нас испортились после смерти Светланы Игоревны Кармалиты и Алексея Германа. У «Ленфильма» были попытки открыть образовательный центр, но он больше занимался рекламой. Мы готовы к сотрудничеству, но на равнозначных условиях, все-таки мы создавали эту школу 10 лет», — добавил Щербенко.

Летом 2018 года вопрос нахождения школы в помещениях «Ленфильма» уже поднимался — тогда при поддержке Совета при Президенте РФ, Законодательного собрания Петербурга и деятелей культуры его удалось урегулировать краткосрочными договорами аренды, которые заключались на три месяца. Попытки пописать долгосрочный документ не увенчались успехом. Сейчас пресс-служба «Ленфильма» пока что не комментирует события.

Высшая школа режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга существует с 2010 года и является некоммерческой образовательной организацией — она осуществляет программы долгосрочного обучения, а также программы курсов повышения квалификации и интенсивных курсов по направлениям режиссуры игрового, документального кино, операторского и сценарного искусства, монтажа, спецэффектов, а также класса киноактера. В разное время в ней вели мастер-классы и преподавали известные кинематографисты Сергей Микаэлян, Алексей Герман, Светлана Кармалита, Владимир Бортко, Андрей Звягинцев, Андрей Кравчук, Игорь Масленников, Александр Сокуров и другие.