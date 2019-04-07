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СМИ: «Ленфильм» расторг контракт с Высшей школой режиссеров и сценаристов

6 апреля студенты и педагоги «Высшей школы режиссеров и сценаристов» при киностудии «Ленфильм» не смогли попасть в аудитории — помещения оказались опечатанными. Внутри осталась съемочная техника, оборудование для монтажа, костюмы и студия звукозаписи, которые были оборудованы на средства киношколы — договор аренды закончился, и организация решила его не продлевать.

  • Фото: Высшая школа режиссеров и сценаристов

«Высшая школа режиссеров и сценаристов» находилась в посещениях «Ленфильма» на Каменоостровском проспекте. Как сообщает «Мойка78» со ссылками на одного из учредителей киношколы Василия Щербенко, официально уведомления о расторжении контракта были получены 5 апреля, уже на следующий день помещения были опечатаны. По словам руководства, возобновить занятия пока не представляется возможным, так как образовательная лицензия выдана именно на помещения «Ленфильма» — там же установлена единая государственная система для регистрации дипломов и других документов.

Отмечается, что конфликт руководства «Ленфильма» и высшей школы имеет затяжной характер. «Отношения у нас испортились после смерти Светланы Игоревны Кармалиты и Алексея Германа. У «Ленфильма» были попытки открыть образовательный центр, но он больше занимался рекламой. Мы готовы к сотрудничеству, но на равнозначных условиях, все-таки мы создавали эту школу 10 лет», — добавил Щербенко. 

Летом 2018 года вопрос нахождения школы в помещениях «Ленфильма» уже поднимался — тогда при поддержке Совета при Президенте РФ, Законодательного собрания Петербурга и деятелей культуры его удалось урегулировать краткосрочными договорами аренды, которые заключались на три месяца. Попытки пописать долгосрочный документ не увенчались успехом. Сейчас пресс-служба «Ленфильма» пока что не комментирует события. 

Высшая школа режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга существует с 2010 года и является некоммерческой образовательной организацией — она осуществляет программы долгосрочного обучения, а также программы курсов повышения квалификации и интенсивных курсов по направлениям режиссуры игрового, документального кино, операторского и сценарного искусства, монтажа, спецэффектов, а также класса киноактера. В разное время в ней вели мастер-классы и преподавали известные кинематографисты Сергей Микаэлян, Алексей Герман, Светлана Кармалита, Владимир Бортко, Андрей Звягинцев, Андрей Кравчук, Игорь Масленников, Александр Сокуров и другие.

Напомним, ранее стало известно, что киностудия «Ленфильм» займется производством новой кинокартины под названием «Учености уроки» — она будет посвящена поэту Александру Сергеевичу Пушкину «в разрезе Великой Отечественной войны». Съемочный процесс развернется в Пушкинских горах под руководством актера Игоря Угольникова, известного по фильмам «Ширли-мырли», «Салют-7», «В круге первом».


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Комментарии (2)

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  • Светлана Федина 7 апр., 2019
    Спасибо Вам большое за понимание и внесение правок. Для нас это очень важно!
  • Светлана Федина 7 апр., 2019
    Уважаемая редакция "Собака.ru". Я - директор Высшей школы режиссеров и сценаристов Светлана Валерьевна Федина. Большое спасибо за участие и ваш взгляд на нашу проблему! Но я обязательно должна поправить важную неточность - Алексей Юрьевич Герман, бесконечно уважаемый и любимый нами, все же не был создателем ВШРиС. Они со Светланой Игоревной Кармалитой ратовали за создание киношколы на "Ленфильме", помогали нам, и, таким образом, мы стали как бы их доверенными лицами, проводниками их идеи. Спасибо им за опеку, за опыт, за бесценные уроки, за мастер-классы! Светлане Игоревне еще и за то, что она участвовала как эксперт и профессионал в защитах дипломных работ и худсоветах ВШРиС. Но форма заголовка - "Ленфильм" расторг контракт с киношколой Германа" все же не является корректной. Очень прошу вас убрать имя Алексея Германа из заголовка. Оно не должно фигурировать в скандале из уважения к Мастеру.

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