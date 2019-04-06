Instagram дня: петербуржец фотографирует «внутренний мир» городских урн

В Instagram появился новый блог «Помойки Петербурга» — в нем петербуржец фотографирует городские урны. Снимки отражают «внутреннюю красоту» помоек — выброшенные комнатные цветы, школьные тетради, записки, рисунки, одинокие и парные стаканчики из-под кофе. Фотографии сопровождают подписями — «Вкусная еда дарит положительные эмоции», «Сметана — Ирина», «Тетрадь для работ по музыке. Баба Яга». «Собака.ru» собрала выдающиеся из них.

Напомним, ранее в Петербурге появился Instagram-аккаунт «Это весна», куда выкладывают кадры того, как сейчас выглядит город. Всем желающим предлагают выкладывать свою весну под хештэгом #etovesna (спойлер: сейчас там во всю цветет!)

Но это не все, чем занимаются петербуржцы — энтузиаст Никита Сивушкин собрал 7 500 шпилек и невидимок на улицах Петербурга, снял фильм об этом, написал методичку, разделил находки на 24 вида, сделал интерактивную карту, а недавно запустил авторскую экскурсию, на которой будет знакомить горожан со своим увлечением. «Собака.ru» Никита рассказал, как сам обнаружил незаметную городскую деталь и почему собирание невидимок поможет людям лучше понять себя и время, в котором мы живем.