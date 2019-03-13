Из Выборга можно будет добраться до Петербурга и Финляндии на пароме

К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Санкт-Петербург для водных такси.

Об этом «Фонтанке» рассказал первый заместитель генерального директора стивидорной компании порта Выборга ООО «Порт Логистик» Анатолий Шабалин: «В сезон летней навигации 2019 причалы продолжит обслуживать ФГУП «Росморпорт». ООО «Порт Логистик», единственный стивидор порта Выборг, планирует взять причалы в управление и стать оператором в следующую пассажирскую навигацию, то есть в мае 2020 года. В данный момент ведётся подготовка к развитию инфраструктуры».

То есть, компания отремонтирует находящийся в её собственности пассажирский павильон с кабинами паспортного контроля.

Пока пассажиров принимает только один причал, но в будущем планируется увеличить количество таких точек до трех-четырех.

По мнению оператора порта, наиболее перспективной является идея водного такси в Петербург через Приморск. На других причалах есть возможность принимать суда с большей вместимостью, до 300 человек. Сейчас компания разрабатывает концепцию и ведет переговоры с потенциальными круизными операторами.

Уже выбрали проектный институт для проработки плана модернизации портовых мощностей и выбора современного, экологичного способа перевалки балк-грузов. Несколько причалов ООО «Порт Логистик» хочет взять в аренду для увеличения грузооборота.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что летом 2019 можно будет доплыть от «Севкабель порта» до центра города. Уже устанавливают причал!