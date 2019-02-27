Уикенд в Петербурге с 28 февраля по 3 марта

с 28 февраля

Фильм «Обещание на рассвете» / La promesse de l'aube



Драма с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ по мотивам романа Ромена Гари о матери, верящей в талант своего сына. Работая над образом Нины, Генсбур многое почерпнула у бабушки по отцовской линии, которая эмигрировала во Францию из Феодосии после Октябрьской революции.