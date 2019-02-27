Уикенд в Петербурге с 28 февраля по 3 марта
Выставка Якоба Йорданса в Эрмитаже, «Юморист» Михаила Идова и «Наркокурьер» Клинта Иствуда в прокате, а также гастрольные спектакли из Новосибирска и Пскова в рамках премии «Прорыв» – как провести эти выходные в городе.
27-23 февраля-марта
Anna Nova
В галерее Anna Nova открылась выставка Ирины Дрозд. Художница часто исследует образы детей, потому что «в отличие от взрослых, они обладают гибкостью мышления и легко принимают то, что приходит к ним извне». В проекте «Тихие игры» она соединяет мир ребенка, воображение и пищу.
с 28 февраля
Драма Клинта Иствуда с ним же в одной из главных ролей. Одинокий старик Эрл Стоун соглашается на простую работу – водить машину. Постепенно он понимает, что его сделали курьером мексиканского наркокартеля.
с 28 февраля
Байопик Рут Бадер Гинзбург – адвоката, боровшейся за равенство полов и ставшую второй женщиной-судьей Верховного суда США. Роль талантливой юриста играет Фелисити Джонс. Ее мужа – Амри Хаммер.
с 28 февраля
Комедия с Паулиной Андреевой, Юлией Александровой и Александрой Бортич о девушках, которые решают мстить неверным мужьям – сообщать об адюльтерах их женам.
с 28 февраля
Сиквел триллера о смертельном застревании в Дне сурка. На этот раз вместе с главной героиней в петлю времени попадают (чтобы умереть) все ее друзья.
с 28 февраля
Последний фильм, в котором сыграл погибший актер Антон Ельчин. Молодой американец-интроверт Джек, к своему несчастью, влюбляется в роковую красавицу, француженку Мати.
с 28 февраля
Драма с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ по мотивам романа Ромена Гари о матери, верящей в талант своего сына. Работая над образом Нины, Генсбур многое почерпнула у бабушки по отцовской линии, которая эмигрировала во Францию из Феодосии после Октябрьской революции.
28-3 февраля-марта
«Аврора»
С 28 февраля по 3 марта в «Аврора» пройдет фестиваль, посвященный китайскому кино. На открытии покажут картину-участник Канн «Пепел – самый чистый белый» Цзя Чжанке, в программе также фильм «Джинпа» от продюсерской студией Вонг Кар Вая и ленту «Слон сидит спокойно».
с 28 февраля
Комедия Гастона Дюпра – практический гид по монетизации искусства. Полузабытый художник и его друг-галерист придумывают, как поднять продажи картин. В четверг спецпоказ картины пройдет на «Ленфильме».
с 28 февраля
Полудокументальный фильм режиссера Гая Гуидо состоит из интервью экс-одногруппников Мадонны из бэнда Breakfast Club, а также игровых вставок с участием актрисы Джейми Олд, удивительно похожей на певицу.
с 28 февраля
Культовый анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» выходит в повторный прокат спустя почти 35 лет. В нем режиссер предвосхитил все модные и сейчас в кино темы: антиутопию и мир, разрушающийся из-за несовершенства человека.
28-19 февраля-апреля
ДК Громов
В ДК Громов в четверг стартует двухчастная выставка «Перевал». Она посвящена смерти – как физической, так и метафорической: творческим неудачам художников. Своими провалами согласились поделиться Ольга Тобрелутс, Александр Шишкин-Хокусай, Сергей Филатов и Виталий Пушницкий. Большая часть работ экспонируется впервые. Кураторы – Павел Игнатьев, Андрей Кузьмин и Вероника Никифорова.
28 февраля
19:30
«Подписные издания»
В четверг переводчик культового романа «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса Алексей Поляринов выступит в магазине «Подписные издания». На встрече он представит свой сборник «Почти два килограмма слов», в который вошли его эссе о литературе. Вход свободный.
28 февраля
20:00
Aurora concert hall
В четверг в Aurora concert hall выступит группа IAMX — сольный музыкальный проект Криса Корнера, экс-лидера британской группы Sneaker Pimps. Концерт пройдет в рамках тура Mile Deep Hollow.
28-8 февраля-марта
So Sofitel
Дизайнер Лиза Одиноких, в прошлом году закрывшая свой бренд одежды, полностью посвятила себя иллюстрации. 28 февраля в отеле So Sofitel покажут результаты этого решения – выставку ее работ, сделанных после недавней поездки по Италии. Вход свободный.
1-17 марта
Новый музей
В Новом музее 1 марта откроется выставка художника Дмитрия Шорина и его дочери Евы. Совместный проект – переосмысление романа Пруста «В поисках утраченного времени». Экспозиция состоит из 10 живописных полотен и 40 графических листов.
c 1 марта
В режиссерском дебюте о советском стендапере Михаил Идов монтирует удушливый мир предперестроечного СССР – когда еще казалось, что это навсегда – с актуальным: на титрах звучит трек рэпера Фейса, написанный специально для картины.
1-29 марта-мая
Nautilus
В пространстве Nautilus на Васильевском острове покажут луноход и марсоход, автоматические межпланетные станции и спускаемые аппараты, а также устройства для забора грунта и многое другое. Посетителей ожидают также виртуальный выход в открытый космос и квест.
1-2 марта
Новая сцена Александринского театра
Театральная премия «Прорыв» (ее вручат 4 марта) привозит на гастроли два спектакля из Новосибирска и Пскова. В пятницу театр «Старый дом» покажет «Sociopath / Гамлет» Андрея Прикотенко в 18:00 и 21:00 на Новой сцене Александринки. Туда же в субботу Псковский театр драмы привезет премьеру Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» (в 19:30). Это перевод пьесы автора сериала «Пастырь» (НВО) Оливии Дюфо. Подробнее здесь.
1-29 марта
19:30
РХГА
Астроном Пулковской обсерватории Кирилл Масленников (он же Астродед – под таким именем он ведет «Заметки астронома» на канале QWERTY) прочтет курс о том, как измеряют расстояние от звезды до звезды, как наука меряет скопления галактик и что знает о темной материи. Четыре лекции пройдут в период с 1 по 29 марта. Подробности по ссылке.
1 марта
20:00
«Зал ожидания»
Израильский музыкант- мультиинструменталист Yoav выступит в Петербурге после долгого перерыва. В Клубе «Зал ожидания» он представит свой альбом «Multiverse», которым смог преодолеть затянувшийся творческий кризис.
1 марта
20:00
Музей советских игровых автоматов
В Музее советских игровых автоматов в пятницу пройдет аукцион предметов советского быта – пластинок, редких игрушек, посуды и многого другого. Будут действовать три минимальные ставки: 300, 500 и 1000 рублей. Половина суммы от продажи каждого лота отправится в Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».
1 марта
20:00
Aurora concert hall
В пятницу в клубе «Aurora concert hall» сыграют номинанты премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» группа «Фрукты». Бессменные музыканты шоу «Вечерний Ургант» в родном городе выступают всего пару раз в год, так что пропускать настоятельно не рекомендуется.
2-26 марта-мая
Эрмитаж
Пока Роспотребнадзор размышляет о штрафах для тех, чья талия превышает 90 сантиметров, Эрмитаж собирает со всей страны работы фламандского классика Якоба Йорданса — барочного певца бодипозитива и гедонизма. Их покажут в Николаевском зале.
2-17 марта
«Манеж»
В «Манеже» открывается выставка, посвященная разному пониманию красоты в искусстве. Ее куратор – заведующий Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский. В проект вошли более 200 работ – Андрея Мыльникова и Евсея Моисеенко, Ларисы Кирилловой, Татьяны Федоровой и Михаила Копылкова, а также Кирилла Котешова, Фрола Иванова, Дмитрия Марголина и многих других.
2 марта
15:00
Новая Голландия
В субботу на Новой Голландии пройдут мартовские «Диалоги» «Открытой библиотеки». Дискутировать начнут в 15:00 главред нашего филиала «Новой газеты» Диана Качалова и Виталий Дымарский из петербургского «Эха Москвы». Тема их беседы звучит – «СМИ, общество, Петербург». Через час об истории парламентаризма поговорят уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и депутат Борис Вишневский. Завершатся «Диалоги» обсуждением петербургской школы, в дискуссии участвуют глава благотворительного фонда AdVita Елена Грачева и историк Борис Кипнис.
2 марта
19:00
ДС «Юбилейный»
В субботу в «Юбилейном» французский электронный музыкант Дидье Маруани и его группа Space выступят с масштабным лазерным шоу, приуроченным к 40-летию коллектива. Бэнд одними из первых привез синтезаторную музыку в СССР – они выступили здесь в 1983 году.
3 марта
20:00
«А2»
Украинская поп-фанк певица Елка выступит в воскресенье в клубе «А2» с новым масштабным шоу. Как сообщают организаторы концерта, это будет не «тур ради тура», а качественное представление с перфекционистски выверенным звуком.
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