Уикенд в Петербурге с 28 февраля по 3 марта

с 28 февраля

Фильм «По половому признаку» / On the Basis of Sex



Байопик Рут Бадер Гинзбург – адвоката, боровшейся за равенство полов и ставшую второй женщиной-судьей Верховного суда США. Роль талантливой юриста играет Фелисити Джонс. Ее мужа – Амри Хаммер.