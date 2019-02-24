На Невском проспекте BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов — двое погибли на месте

На Невском проспекте, 55 в ночь на воскресенье, в 00:29 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов.

«Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, сбил человек 6 вроде бы, они даже не успели понять что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции», — сообщают очевидцы. По данным ГИБДД, в результате аварии двое погибли на месте до приезда скорой, еще трое госпитализированы.

Виновником ДТП стал 30-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Петербурге, Мурад Касымов. Как сообщает «Фонтанка», он находился под воздействием одурманивающего газа. Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Авария произошла возле гостиницы Corinthia Hotels, в которой останавливаются гости Северной столицы.

Мурада Касымова задержали спустя полтора часа после аварии. Сообщается, что он уже имеет 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, составленные ГИБДД, и имеет задолженности по оплате штрафов. С его слов, в ночь на 24 февраля он отдыхал в одном из баров на Думской улице и «подышал шарик». Когда он двигался по Невскому, то отключился.