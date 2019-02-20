Уикенд в Петербурге с 21 по 24 февраля
Премьера спектакля «Рождение Сталина», продолжение франшизы «Как приручить дракона» и гастроли Театра имени Вахтангова — как весело провести эти выходные в городе.
19-24 февраля
БДТ
В БДТ с 19 февраля – гастроли Театра им. Вахтангова. Так, в четверг на сцену выйдет Сергей Маковецкий, исполняющий заглавную роль в «Дяде Ване» Римаса Туминаса. В пятницу – Максим Суханов, Владимир Вдовиченко и Владимир Симонов сыграют в спектакле «Ветер шумит в тополях» трех ветеранов Первой мировой войны. 23 и 24 февраля Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов выйдут в премьерном спектакле «Фальшивая нота» (та самая пьеса, которую поставили и в театре им. Ленсовета).
21-11 февраля-мая
Корпус Бенуа
В багрец и золото одетые иконы, вышивки, украшения и книги XVII века из фондов Русского музея зрителям покажут впервые — закат (казалось бы) аскетичного Средневековья в искусстве выдался пышным.
21-13 февраля-марта
«Матисс-клуб»
В четверг в «Матисс-клубе» (Никольская пл., 6) открывается выставка петербургского скульптура Льва Сморгона. Она приурочена к его юбилею – Льву Наумовичу 17 февраля исполнилось 90 лет. Наиболее известные его работы – фарфоровые статуэтки («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы») и пластмассовые игрушки («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»).
с 21 февраля
Продолжение анимационного хита о дружбе Иккинга и Беззубика. В новом фильме им предстоит бороться с охотником на драконов, который пытается уничтожить привычный им мир.
c 21 февраля
Байопик Дика Чейни с Кристианом Бэйлом, Эми Адамс, Стивом Каррелом и Сэмом Рокуэллом. Ради съемок в картине все актеры шли от системы Станиславского. Так, Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови, а Адамс разговаривала с режиссером голосом своего персонажа и только на политические темы.
c 21 февраля
Детективная драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом от иранского режиссера Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). На свадьбу сестры Лаура приезжает в родной город в Испании из Аргентины с дочерью-подростком. Девушку кто-то похищает прямо из спальни во время торжества. В поисках берется помочь бывший возлюбленный Лауры – Пако.
с 21 февраля
Экранизация эпического романа-дилогии Алексея Иванова. Молодой офицер гвардии Петра I Иван Демарин (Илья Маланин из «На районе») по заданию царя отправляется в Сибирь — в пограничный Тобольск. Здесь он оказывается втянут в заговор местных князей, охотящихся за золотом.
с 21 февраля
Монодрама-бенефис датского актера Мадса Миккельсена – практически всю картину на экране он один. Пилот терпит крушение в Арктике и пытается выжить, пока не придет помощь.
21 февраля
19:00
Главный штаб
В четверг, 21 февраля, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский представит свою новую книгу «От скифов до Кифера». Это сборник из 50 статей к каталогам музейных выставок с 1993 года по сегодняшний день, включая экспозиции Яна Фабра и братьев Чепмен. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по электронной почте events@arcapublishers.ru
21-15 февраля-апреля
Корпус Бенуа
В Корпусе Бенуа покажут работы монументалиста Андрея Мыльникова. Экспозиция получилась совсем небольшая – всего шесть работ из собственного собрания Русского музея. Среди них – картина «Прощание», написанная к 30-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
21-30 февраля-марта
Namegallery
В четверг в Namegallery стартует выставка работ Леонида Цхэ, созданных им в соавторстве с поэтом Николаем Кононовым. Это акварельные листы и холсты, визуализирующие сборник стихов «Пьесы / Штудии к стихам».
21-27 февраля
Дом кино
С 22 по 27 февраля в Доме кино покажут все картины Алексея Германа-старшего (от «Седьмого спутника» до «Трудно быть Богом», а 21 февраля пройдет вечер его памяти. О режиссере расскажут Леонид Ярмольник, Юрий Клименко, Юрий Кузнецов и другие. Также запланирован показ документального фильма Елены Санаевой «Трудно быть Германом». На вечер вход свободный, а билеты на кинопоказы можно приобрести на сайте кинотеатра.
21-24 февраля
«Великан-парк»
С 21 по 24 февраля в киноцентре «Великан-парк» пройдет фестиваль национального кино Венгрии, Чехии, Словакии и Польши. Среди прочих, например, покажут картину «Насекомое» чешского классика Яна Шванкмайера, польскую мелодраму «Как кошка с собакой» и другие. Вход на все сеансы свободный, но количество мест ограничено. Регистрация открывается за 30 часов до каждого показа.
22-24 февраля
19:00
Александринский театральные
В Александринском театре большая премьера – Валерий Фокин поставил спектакль, исследующий, как учившийся в семинарии Джугашвили превратился в вождя СССР Сталина. Роль молодого Иосифа играет Владимир Кошевой, взрослого — Петр Семак.
22-23 февраля
19:00
«Балтийский дом»
В пятницу и субботу в Театре-фестивале «Балтийский дом» – премьера международного проекта «Олимпия», созданного совместно с Русским театром Эстонии. Сюжет охватывает период между двумя Олимпиадами: московской 1980 года и сочинской 2014-го – от смерти Высоцкого, войны в Афганистане, перестройки и августовский путча 1991-го до нашего времени.
21-22 февраля
19:00
Театр имени Ленсовета
В театре имени Ленсовета режиссер Владимир Петров поставил пьесу французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота», которую тот написал в 2017 году. В спектакле задействованы всего два героя – дирижер Миллер (Артур Ваха) и поклонник его музыки Динкель (Семен Стругачев).
22 февраля
19:30
«Упсала-Цирк»
В пятницу в «Упсала-Цирке» – благотворительный показ фильма «Капернаум» Надин Лабаки, одного из претендентов на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Сеанс организован при поддержке фонда «Нужна помощь». Все собранные средства пойдут на развитие проектов Цирка.
22 февраля
20:00
«Aurora Concert Hall»
Вячеслав Бутусов снова сыграет песни Nautilus Pompilius, повторив юбилейную программу «Гудбай, Америка!» на бис по просьбам зрителей. На этот раз песни прозвучат в клубном формате.
23-24 февраля
12:00
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» вновь пройдет «Маркет у моря». На него соберутся более ста петербургских брендов от цветочных лавок и книжных магазинов до изготовителей развивающих детских игрушек и сладостей.
23 февраля
19:00
«Родина»
Дебютный полнометражный фильм драматурга Мартина МакДоны, автора «Семи психопатов» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури», вновь покажут на большом экране в киноцентре «Родина». Сеанс — на языке оригинала с русским субтитрами.
24 февраля
10:00
Михайловский замок
В воскресенье вход в Михайловский замок на один день будет бесплатным — в рамках акции «Культурный выходной». Сейчас в этом филиале Русского музея проходит выставка «Николай I» из цикла «Сага о Романовых».
24 февраля
19:00
«Квартира»
В театральном проекте «Квартира» – премьера постановки ее идеолога Бориса Павловича. Спектакль основан на текстах и биографиях ОБЭРИУтов и осмысляет не только их творчество, но и жизнь. У «Исследования ужаса» нет единственной линии повествования: герои распределяются в пространстве, сходясь в словесных поединках в разных местах, а зрители сами выбирают, за кем им следить.
24 февраля
20:00
«Лендок»
В воскресенье телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов прочтет лекцию «О происхождении Вселенной и Земли». Организаторы встречи уточняют, что Николай Николаевич выступает в уникальном жанре «сайнс-стэндап», поэтому вне зависимости от заголовка вечера, слушателей ждет свободное перемещение во времени, пространстве и знаниях.
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