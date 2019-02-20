Уикенд в Петербурге с 21 по 24 февраля

19-24 февраля БДТ

Гастроли Театр им. Вахтангова



В БДТ с 19 февраля – гастроли Театра им. Вахтангова. Так, в четверг на сцену выйдет Сергей Маковецкий, исполняющий заглавную роль в «Дяде Ване» Римаса Туминаса. В пятницу – Максим Суханов, Владимир Вдовиченко и Владимир Симонов сыграют в спектакле «Ветер шумит в тополях» трех ветеранов Первой мировой войны. 23 и 24 февраля Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов выйдут в премьерном спектакле «Фальшивая нота» (та самая пьеса, которую поставили и в театре им. Ленсовета).