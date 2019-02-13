Уикенд в Петербурге с 14 по 17 февраля

15 февраля 21:00 Liberte Cafe

Концерт Modjo



Французский дуэт, который получил всемирную известность после выхода сингла Lady (Hear Me Tonight), выступит с концертом в Петербурге 15 февраля в Liberte Cafe. Продюсер Ромен Траншар и вокалист Ян Десталь (он же Ян Дестаньоль) встретились двадцать лет назад и с тех пор работают в стиле хаус-попа. Вход свободный, но рекомендуют забронировать столы.