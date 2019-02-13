Уикенд в Петербурге с 14 по 17 февраля
Концерт Years& Years, выставка пионера русского дизайна Аскольда Кузьминского и второй фильм Луи Гарреля с ним же, Летицией Кастой и Лили-Роуз Депп в главных ролях – как весело провести эти выходные в городе.
13 - 31 февраля - марта
Главный штаб Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа с 13 февраля стартует экспозиция Умберто Мариани. Послевоенный художник известен своими сложными (почти осязаемыми!) драпировками на холстах неправильной формы.
13-20 февраля-мая
Михайловский замок
В Русском музее 13 февраля открылась шестая выставка из цикла «Сага о Романовых». На этот раз она посвящена Николаю I. В экспозиции – живопись, графика и монеты, в которых отразилась личность императора.
с 14 февраля
Продюсерский проект Джеймса Кэмерона с режиссурой Роберта Родригеса основан на манге «Gunnm» Юкито Кисиро, которую в США переводили как «Алита: Боевой ангел». Девушку-киборга, пытающуюся вспомнить кто она, играет Роза Салазар.
с 14 февраля
Режиссер фильма «Я худею» Алексей Нужный переснял итальянский хит «Идеальные незнакомцы» с «Квартетом И», Ириной Горбачевой и Марией Мироновой в главных ролях.
с 14 февраля
Лихорадочная картина в духе братьев Дарденн мечется, как главная героиня Айка по не верящей слезам Москве, между соцдрамой и соцтриллером – поразительный гуманистический опыт и заслуженный приз в Каннах за лучшую женскую роль у Самал Еслямовой.
с 14 февраля
Второй полный метр Луи Гарреля снова, как и его дебют «Друзья», о любовном треугольнике. Абель (сам Гаррель) счастлив с Марианной (Летиция Каста), но их отношения омрачает влюбленная в него юная Ева (Лили-Роуз Депп).
с 14 февраля
Триллер с оставившим на время свое комедийное ампула Денисом Косяковым и Ингрид Олеринской. Компания друзей поднимается на фуникулере, чтобы встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Но в разгар праздника вагончик застревает над пропастью.
с 14 февраля
Свой третий фильм Кирилл Плетнев решил сделать ромкомом, но, как и в «Без меня», на главную роли позвал Полину Максимову. После пяти лет брака жена подает на развод, но муж умоляет перед разрывом протестировать разработанную им психологическую систему для сохранения отношений – «Семь ужинов».
с 14 февраля
Претендующая на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке драма Надин Лабаки о 12-летнем ливанском подростке Зейне. Видя весь тот ужас, в котором растет он и его сверстники, мальчик хочет подать в суд на родителей, которые дали ему жизнь.
14 февраля
19:20
киноцентр «Родина»
14 февраля в «Родине» вновь покажут на большом экране фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». Свою работу с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном в главных ролях режиссер называл «криптовампирской любовной историей». Фильм рассказывает о музыканте Адаме и его возлюбленной Еве. Сеанс – на языке оригинала с русскими субтитрами.
15 февраля
18:30
РНБ
В Российской национальной библиотеке расскажут о том, что ели, пили и как готовили три века назад. Лекцию из цикла «Мой XVIII век» проведет руководитель Cookery Lost Club и Петербургского клуба любителей исторических застолий Даниил Ведерников. Вход свободный.
15 февраляя
18:30
Au Pont Rouge
Танцы, шампанское, запуск Beauty Box и подарки ждут гостей на вечеринке Love Boat в Au Pont Rouge в пятницу, 15 февраля. Идейный вдохновитель и создатель нашумевшей серии Виталий Козак приедет в Петербург, чтобы отыграть свой DJ-сет. К нему за пультом в этот вечер присоединится директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Вход свободный.
15-16 февраля-июня
Эрарта
Музей Эрарта продолжает привозить в Петербург легендарные бренды итальянской автопрома — за спорткарами Lamborgini следуют мотоциклы Ducati. Идти смотреть на эстетически совершенные байки и велосипеды лучше с детьми — прививать вкус к красивому и функциональному промышленному дизайну с историей в Петербурге пока получается только на экспортных выставках.
15 февраля
21:00
Liberte Cafe
Французский дуэт, который получил всемирную известность после выхода сингла Lady (Hear Me Tonight), выступит с концертом в Петербурге 15 февраля в Liberte Cafe. Продюсер Ромен Траншар и вокалист Ян Десталь (он же Ян Дестаньоль) встретились двадцать лет назад и с тех пор работают в стиле хаус-попа. Вход свободный, но рекомендуют забронировать столы.
15 февраля
21:00
Планетарии №1 и «Люмьер-Холл»
В пятницу, 15 февраля, в Петербурге стартует проект «Эпизод», объединяющий современное искусство, музыку и новые технологии. Его автор — медиахудожник Ильдар Якубов. Он откроет первое событии серии в Планетарии №1. Затем там же московские медиахудожники Stain представят работу «Свечение воды», австриец Monocolor презентует «Латентное пространство», а петербургский коллектив Ibragim сыграют полнокупольный лайв-сет. Вторая часть программы в продолжение вечера пройдет в «Люмьер-Холл», где покажут работу команды 404.zero. Здесь же выступят Андрей Свибович и Снежана Рейзен (ака Rzen).
16 февраля
9:00
Проект «Бегущий город» вновь пройдет в Петербурге 16 февраля. На этот раз участники будут расследовать убийства артистки Ксении Брянской, произошедшее в начале XX века. В 1980-е в нее по фото влюбился поэт Геннадий Алексеев, который посвятил ей книгу «Зеленые берега». На событие обязательна регистрация.
16 февраля
18:00
«Англетер»
В субботу мультипликатор, номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бронзит расскажет в «Англетере» про самую известную в мире кинопремию. Встреча посвящена дню рождения кинотеатра.
16 февраля
19:00
Анненкирхе
В субботу в Анненкирхе пройдет благотворительный вечер в поддержку «Антон тут рядом». Актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова прочитают со сцены рассказы писателя Саши Филипенко, вдохновленные высказываниями студентов Центра – людей с расстройствами аутического спектра.
16 февраля
19:00
«Родина»
Дебютную картину дизайнера Тома Форда с Колином Фертом и Джуллианой Мур в главных ролях 16 февраля покажут в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
16 февраля
20:00
«Ящик»
В субботу «Хоронько Оркестр», работающий в жанре джазового кабаре, выступит в клубе «Ящик». Выпускника ЛГИТИМИКа Дмитрия Хоронько часто сравнивают с Вертинским и французским шансонье Жаком Брелем.
16 февраля
21:00
«Мачты»
В субботу в «Мачтах» выступит девичий лоу-фай дуэт из Петербурга «Трипинадва». Музыканты представят новые песни и обещают специальных номера с приглашенными артистами.
17-1 февраля-апреля
Фойе Эрмитажного театра
Пионер советского дизайна Аскольд Кузьминский придумал логотип Эрмитажа, эмблему метрополитена и Елисеевского магазина, графику двухтомника рассказов Эдгара По, «Беседы с Петром Великим» Даниила Гранина, книги «Володин. Первые воспоминания», «Театр Резо Габриадзе», а также оформлял эспозиции в Театральном музее. Но выставка в Фойе Эрмитажного театра станет его первой персональной. Ее куратор – Николай Зыков.
17-3 февраля-марта
KGallery
В KGallery покажут снимки летописца нью-йоркской клубной диско-культуры в ее лучшие годы. Аллан Танненбаум работал фотографом в журнале «SoHo Weekly News», который освещал жизнь богемного района Сохо. Энди Уорхол в обнимку с drag queen, пожилой Труман Капоте на танцполе, мода на голубые тени — мы увидим роскошь и безумие клуба «Studio 54» на черно-белых и цветных снимках конца 1970-х.
c 17 февраля
Аполлонов зал Зимнего дворца
С 17 февраля (после завершившейся реставрации) в Эрмитаже вновь покажут картину «Флора» кисти Франческо Мельци. Техническое состояние картины не вызывало опасений, но насыщенная цветом авторская живопись из-за многократных поновлений была скрыта под слоем пожелтевших лаков.
17 февраля
11:00
«ОхтаЛаб»
Профессор СПбГУ Ринад Минвалеев 17 февраля прочтет в «ОхтаЛабе» лекцию о йоге. Биолог и востоковед развенчает все мифы о древних практиках с точки зрения науки и на основе проведенных физиологами исследований.
17 февраля
16:00
библиотека имени Маяковского
В библиотеке Маяковского шведские писательницы и художницы Сасса Бурегрен и Элин Линделл расскажут о своей детской книге «Что мы празднуем 8 марта». В ней они объясняют, как мир изменился с пещерных времен, когда мужчина ходил на охоту, а женщина следила за детьми. Хотя книга предназачена для детей, встреча помечена ограничением «16+». Вход свободный.
17 февраля
17:00
Филармония для детей и юношества
В Филармонии для детей и юношества покажут премьеру дипломной оперы Рахманинова «Алеко». Ее исполнят солисты Академии Музыки Елены Образцовой. Дирижировать будет симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова.
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Ben Houdijk / Shutterstock.com
17 февраля
20:00
«А2»
Лондонское дэнс-трио представит в Петербурге недавний футуристический лонгплей Palo Santo: от синтетического кабаре в эстетике «Барбареллы» и солиста Олли Александра глаз не оторвать!
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