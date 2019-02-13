18+

Уикенд в Петербурге с 14 по 17 февраля

Концерт Years& Years, выставка пионера русского дизайна Аскольда Кузьминского и второй фильм Луи Гарреля с ним же, Летицией Кастой и Лили-Роуз Депп в главных ролях – как весело провести эти выходные в городе.

Пт 15 февраля Сб 16 февраля Вс 17 февраля

 

13 - 31 февраля - марта

Главный штаб Эрмитажа

Выставка «Абстракционизм в Италии. Умберто Мариани»

В Главном штабе Эрмитажа с 13 февраля стартует экспозиция Умберто Мариани. Послевоенный художник известен своими сложными (почти осязаемыми!) драпировками на холстах неправильной формы.

13-20 февраля-мая

Михайловский замок

Выставка «Николай I»

В Русском музее 13 февраля открылась шестая выставка из цикла «Сага о Романовых». На этот раз она посвящена Николаю I. В экспозиции – живопись, графика и монеты, в которых отразилась личность императора.

с 14 февраля

Фильм «Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel

Продюсерский проект Джеймса Кэмерона с режиссурой Роберта Родригеса основан на манге «Gunnm» Юкито Кисиро, которую в США переводили как «Алита: Боевой ангел». Девушку-киборга, пытающуюся вспомнить кто она, играет Роза Салазар.

с 14 февраля

Фильм «Громкая связь»

Режиссер фильма «Я худею» Алексей Нужный переснял итальянский хит «Идеальные незнакомцы» с «Квартетом И», Ириной Горбачевой и Марией Мироновой в главных ролях.

с 14 февраля

Фильм «Айка»

Лихорадочная картина в духе братьев Дарденн мечется, как главная героиня Айка по не верящей слезам Москве, между соцдрамой и соцтриллером – поразительный гуманистический опыт и заслуженный приз в Каннах за лучшую женскую роль у Самал Еслямовой.

с 14 февраля

Фильм «Честный человек» / L'homme fidele

Второй полный метр Луи Гарреля снова, как и его дебют «Друзья», о любовном треугольнике. Абель (сам Гаррель) счастлив с Марианной (Летиция Каста), но их отношения омрачает влюбленная в него юная Ева (Лили-Роуз Депп).

с 14 февраля

Фильм «Отрыв»

Триллер с оставившим на время свое комедийное ампула Денисом Косяковым и Ингрид Олеринской. Компания друзей поднимается на фуникулере, чтобы встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Но в разгар праздника вагончик застревает над пропастью.

с 14 февраля

Фильм «Семь ужинов»

Свой третий фильм Кирилл Плетнев решил сделать ромкомом, но, как и в «Без меня», на главную роли позвал Полину Максимову. После пяти лет брака жена подает на развод, но муж умоляет перед разрывом протестировать разработанную им психологическую систему для сохранения отношений – «Семь ужинов».

с 14 февраля

«Капернаум» / Capharnaüm

Претендующая на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке драма Надин Лабаки о 12-летнем ливанском подростке Зейне. Видя весь тот ужас, в котором растет он и его сверстники, мальчик хочет подать в суд на родителей, которые дали ему жизнь.

14 февраля

19:20

киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Выживут только любовники»

14 февраля в «Родине» вновь покажут на большом экране фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». Свою работу с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном в главных ролях режиссер называл «криптовампирской любовной историей». Фильм рассказывает о музыканте Адаме и его возлюбленной Еве. Сеанс – на языке оригинала с русскими субтитрами.

15 февраля

18:30

РНБ

Лекция «Правда и мифы о кухне XVIII века»

В Российской национальной библиотеке расскажут о том, что ели, пили и как готовили три века назад. Лекцию из цикла «Мой XVIII век» проведет руководитель Cookery Lost Club и Петербургского клуба любителей исторических застолий Даниил Ведерников. Вход свободный.

15 февраляя

18:30

Au Pont Rouge

Вечеринка Love Boat

Танцы, шампанское, запуск Beauty Box и подарки ждут гостей на вечеринке Love Boat в Au Pont Rouge в пятницу, 15 февраля. Идейный вдохновитель и создатель нашумевшей серии Виталий Козак приедет в Петербург, чтобы отыграть свой DJ-сет. К нему за пультом в этот вечер присоединится директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Вход свободный.

15-16 февраля-июня

Эрарта

Выставка «Стиль Ducati»

Музей Эрарта продолжает привозить в Петербург легендарные бренды итальянской автопрома — за спорткарами Lamborgini следуют мотоциклы Ducati. Идти смотреть на эстетически совершенные байки и велосипеды лучше с детьми — прививать вкус к красивому и функциональному промышленному дизайну с историей в Петербурге пока получается только на экспортных выставках.

15 февраля

21:00

Liberte Cafe

Концерт Modjo

Французский дуэт, который получил всемирную известность после выхода сингла Lady (Hear Me Tonight), выступит с концертом в Петербурге 15 февраля в Liberte Cafe. Продюсер Ромен Траншар и вокалист Ян Десталь (он же Ян Дестаньоль) встретились двадцать лет назад и с тех пор работают в стиле хаус-попа. Вход свободный, но рекомендуют забронировать столы.

15 февраля

21:00

Планетарии №1 и «Люмьер-Холл»

Проект «Эпизод»

В пятницу, 15 февраля, в Петербурге стартует проект «Эпизод», объединяющий современное искусство, музыку и новые технологии. Его автор — медиахудожник Ильдар Якубов. Он откроет первое событии серии в Планетарии №1. Затем там же московские медиахудожники Stain представят работу «Свечение воды», австриец Monocolor презентует «Латентное пространство», а петербургский коллектив Ibragim сыграют полнокупольный лайв-сет. Вторая часть программы в продолжение вечера пройдет в «Люмьер-Холл», где покажут работу команды 404.zero. Здесь же выступят Андрей Свибович и Снежана Рейзен (ака Rzen).

16 февраля

9:00

Квест «Бегущий город»

Проект «Бегущий город» вновь пройдет в Петербурге 16 февраля. На этот раз участники будут расследовать убийства артистки Ксении Брянской, произошедшее в начале XX века. В 1980-е в нее по фото влюбился поэт Геннадий Алексеев, который посвятил ей книгу «Зеленые берега». На событие обязательна регистрация.

16 февраля

18:00

«Англетер»

Встреча с Константином Бронзитом

В субботу мультипликатор, номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бронзит расскажет в «Англетере» про самую известную в мире кинопремию. Встреча посвящена дню рождения кинотеатра.

16 февраля

19:00

Анненкирхе

Благотворительный вечер центра «Антон тут рядом»

В субботу в Анненкирхе пройдет благотворительный вечер в поддержку «Антон тут рядом». Актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова прочитают со сцены рассказы писателя Саши Филипенко, вдохновленные высказываниями студентов Центра – людей с расстройствами аутического спектра.

16 февраля

19:00

«Родина»

Спецпоказ фильма «Одинокий мужчина»

Дебютную картину дизайнера Тома Форда с Колином Фертом и Джуллианой Мур в главных ролях 16 февраля покажут в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

16 февраля

20:00

«Ящик»

Концерт «Хоронько Оркестр»

В субботу «Хоронько Оркестр», работающий в жанре джазового кабаре, выступит в клубе «Ящик». Выпускника ЛГИТИМИКа Дмитрия Хоронько часто сравнивают с Вертинским и французским шансонье Жаком Брелем.

16 февраля

21:00

«Мачты»

Концерт «Трипинадва»

В субботу в «Мачтах» выступит девичий лоу-фай дуэт из Петербурга «Трипинадва». Музыканты представят новые песни и обещают специальных номера с приглашенными артистами.

17-1 февраля-апреля

Фойе Эрмитажного театра

Выставка «Кто придумал букву „Э“? К 80-летию со дня рождения А. И. Кузьминского».

Пионер советского дизайна Аскольд Кузьминский придумал логотип Эрмитажа, эмблему метрополитена и Елисеевского магазина, графику двухтомника рассказов Эдгара По, «Беседы с Петром Великим» Даниила Гранина, книги «Володин. Первые воспоминания», «Театр Резо Габриадзе», а также оформлял эспозиции в Театральном музее. Но выставка в Фойе Эрмитажного театра станет его первой персональной. Ее куратор – Николай Зыков.

17-3 февраля-марта

KGallery

Выставка «Аллан Танненбаум. Studio 54 and others»

В KGallery покажут снимки летописца нью-йоркской клубной диско-культуры в ее лучшие годы. Аллан Танненбаум работал фотографом в журнале «SoHo Weekly News», который освещал жизнь богемного района Сохо. Энди Уорхол в обнимку с drag queen, пожилой Труман Капоте на танцполе, мода на голубые тени — мы увидим роскошь и безумие клуба «Studio 54» на черно-белых и цветных снимках конца 1970-х.

c 17 февраля

Аполлонов зал Зимнего дворца

Выставка картины «Флора» Франческо Мельци

С 17 февраля (после завершившейся реставрации) в Эрмитаже вновь покажут картину «Флора» кисти Франческо Мельци. Техническое состояние картины не вызывало опасений, но насыщенная цветом авторская живопись из-за многократных поновлений была скрыта под слоем пожелтевших лаков.

17 февраля

11:00

«ОхтаЛаб»

Лекция «Фейковая йога: почему некоторые практики не работают»

Профессор СПбГУ Ринад Минвалеев 17 февраля прочтет в «ОхтаЛабе» лекцию о йоге. Биолог и востоковед развенчает все мифы о древних практиках с точки зрения науки и на основе проведенных физиологами исследований.

17 февраля

16:00

библиотека имени Маяковского

Лекция о феминизме

В библиотеке Маяковского шведские писательницы и художницы Сасса Бурегрен и Элин Линделл расскажут о своей детской книге «Что мы празднуем 8 марта». В ней они объясняют, как мир изменился с пещерных времен, когда мужчина ходил на охоту, а женщина следила за детьми. Хотя книга предназачена для детей, встреча помечена ограничением «16+». Вход свободный.

17 февраля

17:00

Филармония для детей и юношества

Премьера оперы Рахманинова «Алеко»

В Филармонии для детей и юношества покажут премьеру дипломной оперы Рахманинова «Алеко». Ее исполнят солисты Академии Музыки Елены Образцовой. Дирижировать будет симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова.

  • Ben Houdijk / Shutterstock.com

17 февраля

20:00

«А2»

Концерт Years& Years

Лондонское дэнс-трио представит в Петербурге недавний футуристический лонгплей Palo Santo: от синтетического кабаре в эстетике «Барбареллы» и солиста Олли Александра глаз не оторвать!

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