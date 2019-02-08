«Беглов, убери сосулю»: в Петербурге появилась серия граффити о врио губернатора и плохой уборке снега

В Петербурге появились несколько граффити с призывом к врио губернатора Александру Беглову «убрать сосулю» и «прибрать двор».

Акцию провел петербуржец, называющий себя Саша Сосулькин. «Сосули убивают, а Беглов и его компания продолжают перекладывать ответственность за жертв и за уборку города», —заявил он.