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Фото: петербуржцы завалили снегом дверь ТСЖ в Красносельском районе

Жители Красносельского района не выдержали плохой уборки снега в Петербурге и сделали сугроб у дверей в ТСЖ на Ленинском проспекте, 81. Фотографией сугроба они поделились в социальных сетях. 

  • Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

В комментариях петербуржцы пишут, что сил терпеть снег и наледь на улицах города больше нет.

Ранее стало известно, что семейная пара из Петербурга обратилась в суд с иском на Смольный. Бездействие чиновников хотят признать правонарушением. 

Напомним, плохая уборка снега и наледи в Петербурге уже привела к трагедии — в Петроградском районе из-за падения глыбы льда погиб студент. 


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