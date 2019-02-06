Фото: петербуржцы завалили снегом дверь ТСЖ в Красносельском районе
Жители Красносельского района не выдержали плохой уборки снега в Петербурге и сделали сугроб у дверей в ТСЖ на Ленинском проспекте, 81. Фотографией сугроба они поделились в социальных сетях.
В комментариях петербуржцы пишут, что сил терпеть снег и наледь на улицах города больше нет.
Ранее стало известно, что семейная пара из Петербурга обратилась в суд с иском на Смольный. Бездействие чиновников хотят признать правонарушением.
Напомним, плохая уборка снега и наледи в Петербурге уже привела к трагедии — в Петроградском районе из-за падения глыбы льда погиб студент.
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