Инструкция: что делать с лепниной, камином и окнами, если вы живете в старом фонде

В Петербурге множество роскошных исторических квартир в старых домах, но с этой красотой нужно уметь правильно обращаться. Специально для «Собака.ru» инструкцию по обращению с окнами, витражами, фурнитурой и лепниной составил мастер Виктор Парунов.

Мебель Как чинить? Старинная мебель, как правило, крепится на клеевой основе: шип, паз, столярный клей. Со временем клей рассыхается, и стул начинает качаться. Для того, чтобы разобрать его, необходимо в шип налить спирт – тогда столярный клей станет мягче. Потом все это разобрать, шип и паз почистить наждачной бумагой, взять столярный клей ПВА и собрать стул обратно. Как чистить? Ни в коем случае нельзя брать растворитель и начинать скоблить мебель! Нужно сделать смесь: оливковое масло – большая часть, 1/3 – винный уксус, немного скипидара и мыльного раствора. Такой состав освежает вид, не повреждая покраску. После этого можно использовать масло SAICOS – оно надежно покрывает и защищает.

Окна Что делать? Никому же в голову не приходит одеться в смокинг и кроссовки, верно? По той же причине не стоит в старом фонде ставить стеклопакет. Это хуже, чем шорты в опере. То, что стекла продуваются – это заблуждение, ведь теплоизоляция – это воздух, который находится между рамами. А стеклопакет – это два стеклышка, между которыми всего лишь миллиметры воздуха. Если вы живете в квартире в старом фонде, и окна все же продуваются, их нужно выправить и купить уплотнительные резинки – они очень дешевые. Такие резинки бывают двух видов: те, для которых нужно делать отверстия и те, которые просто приклеиваются. У меня дома второй вариант – держат тепло уже лет 10. Куда обратиться? Если окно разбилось, поможет любая стеклорезка, которая есть в каждом районе Петербурга. Приносишь размеры, получаешь стекло, заказываешь установку.

Двери Что делать? Петербург – многострадальный город. Наши двери пережили революцию, гражданскую и отечественную войны, а в перестройку были уничтожены. Если у вас чудом сохранилась старая дверь, ее ни в коем случае нельзя выкидывать. В рамках активной гражданской позиции и желания сохранить историю могу лично дать консультацию, рассказать и показать, что с ними делать, как установить и как привести в порядок. Абсолютно бесплатно. Куда обратиться? Мастерская В. И. Парунова, 8(931)3693681, ул. Почтамтская 20.

Лепнина Что делать? Если при ремонте вы чем-то испачкали лепнину, пятно можно размыть теплой водой или отпаривателем и осторожно счистить. Самое плохое – это масляная краска, от нее избавиться очень сложно. Здесь стоит воспользоваться растворителем и феном. Куда обратиться? Чтобы восстановить поврежденную лепнину, лучше обратиться к профессионалам. Я бы посоветовал ООО «Лепная мастерская». У них огромная база примеров лепнины, с которой они работали. Адрес: Черняховского 16-28. Телефон 89213120744.

Фурнитура Где взять? Дверные ручки, замки, шпингалеты часто выбрасывают на помойку. Но есть и увлеченные сохранением старого фонда люди, которые находят антикварную фурнитуру и приносят нам – мы ее очищаем, ремонтируем и бережем для тех, кому она подойдет. Регулярно к нам приходят люди, которым не хватало именно той детали, которая у нас есть. Много антикварной фурнитуры на Удельном рынке. Сейчас дома стоят на реконструкции, и в них, как правило, есть нужные детали. Продавцы лазают, снимают их, а потом продают. Можно заходить в скупку приема металла, антикварные лавочки – они есть в каждом районе. Обратите внимание на помойки, на них часто стоят рамы, с которых можно снять оригинальную фурнитуру.

Витражи Что делать? Витражи – это серьезное , сложное дело. Даже подобрать стеклышко по цвету очень трудно. Поэтому не стоит браться за это собственноручно. При любом повреждении нужно обращаться в витражные мастерские.

Печи, камины Что делать? Блоки, из которых состоят печь и камин, могут потрескаться. С этим несложно справиться самостоятельно. Есть отличное средство – автомобильная шпаклевка, которой можно обработать повреждение. Поменяется цвет, но это тоже поправимо: печи можно красить. Хорошие лаки и краски продаются в «Финнколоре». Если откололся кусок печи, недостающую деталь можно слепить из гипса, а потом покрыть лаком. Куда обратиться? Мы собираем детали интерьера старого фонда, поэтому готовы разобрать и вывезти печь у тех, кто решит ее выбросить. Есть множество квартир, где от них давно избавились, но остался фундамент, и есть люди, которым нужна печь.

Паркет Что делать? Царапины можно выравнивать наждачной бумагой, но после обработки обязательно нужно покрыть место паркетным маслом и провести вафельным полотенцем. Куда обратиться? Мы в своей мастерской с радостью принимаем старый паркет толщиной 2 см – вывозим его сами. После реставрации многие люди будут счастливы получить его.

Текст: Лада Орлова Фото: @masterskaya_parunova