Петербург будущего: 10 проектов, которые изменили город к лучшему

За последний год в Петербурге появились новые общественные пространства, архитектурные сооружения, социальные инициативы и культурные институции, которые изменили город к лучшему. В преддверии премии «Петербург будущего 2019», вручение которой состоится 6 февраля, редакция «Собака.ru» оформила доску почета этих достижений народного хозяйства.

Мост Бетанкура Новый неразводной шестиполосный мост с велосипедной дорожкой, соединяющий теперь Васильевский остров и Петроградскую сторону 24 часа в сутки 365 дней в году, на этапе строительства вызывал споры и протесты жителей соседних с ним домов. А в итоге стал несомненной архитектурной и градостроительной удачей. Мало того что само сооружение, разработанное «Институтом «Стройпроект», изяществом сравнится с мостами знаменитого Сантьяго Калатравы — в придачу Петербург получил еще один открыточный вид на город. По дороге от Ждановской набережной к набережной Макарова можно с новых ракурсов увидеть стрелку Васильевского острова, Князь-Владимирский и Исаакиевский соборы, а также «Лахта центр», мост ЗСД и новый стадион. Ну и немного Википедии: архитектор Августин Бетанкур — стопроцентный герой Петербурга будущего — спроектировал механизмы для подъема колонн Исаакиевского собора и идейно вдохновил Монферрана на установку Александрийского столпа.

Реновация территории «Ленполиграфмаша» Президент промышленного холдинга Кирилл Соловейчик после строительства нового завода и переноса производства с исторической площадки на Петроградской стороне, принял решение о продолжении работы в технологическом ключе и создании технопарка. В результате, в квартале у Ботанического сада на Петроградской разместились IT-компании Reksoft, Redmadrobot, лабораторная служба «Хеликс», школа неформального образования «Апельсин», центр технического творчества FabLab, школа робототехники «Лига роботов». Администрация города перевела на эту площадку «Технопарк Санкт-Петербурга», включающий бизнес-инкубатор «Ингрия». Агентство городских преобразований Genius Loci по приглашению владельца холдинга открыло здесь коворкинг «кб Футурист», занялось благоустройством территории кластера и привлечением новых резидентов. В декабре на «Ленполиграфмаше» прошла конференция по урбанистике In the City, организованная компанией «Газпром нефть» и Институтом «Стрелка».

Архитектор Михаил Листопадов и урбанист Марк Калинин придают новые функции памятнику конструктивизма, построенному Николаем Лансере



Марк Калинин

Глава агентства городских преобразований Genius Loci «Нашей задачей было сделать квартал «Ленполиграфмаша» и его наполнение понятным и прозрачным, а также удобным для горожан, сформировать здесь сообщество творческих и технологических предпринимателей. Мы привлекли новых резидентов — молодые, креативные компании. Для этого запустили коворкинг «кб Футурист» — точку входа в инфраструктуру стремительно формирующегося здесь делового квартала. Также был задан вектор на формирование общественного пространства на территории — за лето появились лавки, цветники, новое освещение. Ну и конечно же, людям, которые работают, живут или просто ходят мимо «Ленполиграфмаша», должны понравиться новые ресторанные проекты, которые начинают открываться внутри территории. В ближайшем будущем у квартала есть большой потенциал стать креативным, технологическим и общественным центром Петроградской стороны».

Зона отдыха на Крестовском острове К чемпионату мира по футболу вдоль Малой Невки и Южной дороги на Крестовском острове в городе гранитных набережных — величественных, но недружелюбных по отношению к желанию обычного человека присесть-прилечь — была создана прогулочная зона, покрытая деревянным (!) настилом с общедоступными спортивными тренажерами, комфортными скамейками и даже первыми со времен Петра Великого шезлонгами. Довершает все это великолепие, кажется, единственный в городе цивилизованный пляж. Компания «А2 ТЭК» реализовала проект в рекордные сроки — за два месяца. У новой набережной сразу появился свой фан-клуб круглогодичных почитателей всех возрастов и социальных статусов.

Минималистичный неоготический рестохрам с монохромными витражами и арочными окнами моментально стал хитом «Инстаграма»

Tiger Lily В год юбилея торгового дома «Пассаж» команда Co-op Garage и Jack & Chan построила в его недрах свое третье заведение и в духе Бэнкси сделала вход через лавку — только не сувенирную, а цветочную. Секретность логистики — видимая, по выходным тут не сесть без очереди: димсамы, свиные уши и креветки бэнг-бэнг в кляре дружно едят под гул голосов, постукивание металлических палочек и хип-хоп. Архитектору Андрею Перепечко удалось органично адаптировать торговое пространство со 170-летней историей под современную функцию. Одни видят в придуманном им дизайне футуристическое привокзальное кафе, другие — неоготическую базилику, но все с одинаковым энтузиазмом выкладывают эффектные интерьерные фотографии в «Инстаграм»: витражи, фальшлюстра, пальмы в человеческий рост и скамейки с перфорацией как на брогах смотрятся исключительно фотогенично и торжественно.

Андрей Перепечко

Архитектор Стилистику интерьера загнать под определение сложно: я использовал приемы из готики, конструктивизма и минимализма. Мы завязывались не на специфику азиатской кухни, а исключительно на форму помещения — с высокими потолками и рядом больших арочных окон. Все предметы мебели делались на заказ по эскизам. Процесс поиска форм, материалов и их соотношений был долгим: скамейки, например, переделывались раз сто — изготавливали макеты, редактировали их по эргономике, потом пробовали разные выкраски. И так по каждому изделию — это был огромный труд, но результат оправдывает все.

Движение «РазДельный сбор» Общественное движение за раздельный сбор мусора на платформе vk.com/rsbor появилось в Петербурге в 2011 году, когда заботиться об экологии еще не было мейнстримом. За 2018 год его основатели закрепили за собой статус главных экспертов по переработке в стране. Каждую первую субботу месяца профессиональные экологи и неравнодушные волонтеры открывают двадцать три временные точки в разных районах Петербурга и десятки в других городах России. На акциях принимают сразу десять видов отходов — для большинства горожан это самый простой и удобный способ перестать загрязнять среду. Хотя своей основной задачей организаторы «РазДельного сбора» ставили только демонстрацию властям готовности Петербурга к сортировке, теперь группа волонтеров заменяет собой систему городского масштаба. А помимо этого занимается просветительской деятельностью, проводит конференции и круглые столы, где рассказывает все о вторсырье и старается приблизить появление общегородского придомового раздельного сбора.

Татьяна Нагорская

Глава экологического движения «РазДельный сбор» Семь лет назад, когда мы начали нашу работу, перерабатывающие предприятия существовали, но отдельно взятый петербуржец свое вторсырье сдать не мог — нужно было собрать товарную партию, например, машину. Тогда мы решили объединить усилия и попросили людей приносить пластик и макулатуру, к нам присоединилось несколько десятков человек. В этом году на каждую акцию в нашем городе приходили уже 7000 горожан и 400 волонтеров, 46 машин развозили вторсырье по 15 перерабатывающим компаниям. Есть миф, что на вторсырье можно заработать, но на самом деле это не так: телодвижения, которые нужно совершить, чтобы все собрать и развезти, обходятся дороже, чем выгода от сбора мусора. Сама себя эта деятельность не окупает и во всем мире существует на дотации — нас второй год поддерживает Фонд президентских грантов.

Айдентика булочных «буше» Ленинградских булочных давно и след простыл, но их важную роль и миссию сплочения горожан намеревается взять на себя сеть пекарен и кондитерских «буше». Новый стиль «буше» разработан московским специалистом Владимиром Лифановым, сумевшим на расстоянии тонко уловить петербургскую идентичность. Лифанов исследовал исторический центр города и сделал копипаст его ДНК прямо в новый брендбук сети. Брандмауэры и облупившаяся штукатурка, трещины на бетоне и ржавчина трансформаторной будки — эти «я помню все твои трещинки» безусловно талантливо переведены в новую айдентику бренда. Каким бы светлым ни было будущее Петербурга, его главным капиталом остается атмосфера никогда не наступающего конца прекрасной эпохи.

Использование элементов увядающей красоты городского ландшафта стало главным приемом подчеркнуто петербургской айдентики.



Владимир Лифанов

Креативный директор брендингового агентства «Супрематика» Мы создавали айдентику даже не для отдельной компании, а для города, частью которого и является «буше». Сеть давно выросла из формата «кофейня-кондитерская», аналогичным образом стала ей тесной и существовавшая айдентика, где очаровательные иллюстрации с сердечком резко контрастировали с современными интерьерами и еще больше — с концептуальным наполнением — «больше, чем булочки». «буше» — это тот редкий случай, когда заказчик не давил, не торопил и искренне позволил сделать ровно то, что мы сами посчитаем логичным для решения многогранной задачи. Самые большие сомнения у руководства компании вызывало предложенное нами написание с маленькой буквы — в результате на вывесках название стало меньше почти в два раза. Но в итоге имиджевая составляющая такого радикального хода победила. И мы очень рады этому.

Present Perfect Festival В новом общественном пространстве «Севкабель Порт» с видом на залив на территории бывшей мануфактуры Siemens&Halske за год прошло два десятка масштабных событий в диапазоне от смотра современных технологий iPort до симфонического медиаперформанса «ОМ», но наибольший резонанс вызвал мультимедийный Present Perfect Festival. Это событие было организовано командами Roots United и 2A Production и объединило музыку, искусство и современные визуальные технологии. Команда художников под руководством Артема Стефанова расписала фасады старых заводских цехов гигантскими муралами. Архитектурное бюро «Хвоя» превратило набережную в променад-лабиринт с различными арт-зонами. А команда Volna устроила психоделическую световую инсталляцию «Ротор» с вращающимся цилиндром. Фестиваль стал редким примером событийного туризма — в дни проведения PPF купить билеты на поезд или самолет из Москвы в Петербург было невозможно.

Дмитрий Агалаков

Организатор Present Perfect Festival Present Perfect — не просто рейв, это настоящий городской фестиваль. Трехдневное событие сочетает в себе медиаарт, музыку или визуальное искусство. И музыка лишь треть от всей концепции фестиваля. Так, из года в год мы проводим образовательные программы, где лидеры музыкальной индустрии делятся своим опытом в рамках бесплатных дневных сессий. Для нас важно показывать лучшие примеры из международного опыта: уже третий год функционирует сцена глобального проекта Boiler Room, мы привозили амстердамское Red Light Radio, организовывали шоу-кейс культуры Финляндии. Present Perfect стремится объединять людей, давать новые знания и культурный опыт, привлекать внимание к Петербургу и расширять кругозор гостей.



Приятным дополнением к проживанию в отеле становятся краеведческие экскурсии к образцам финского модернизма в Приозерске.

Отель «Точка на карте» Молодое петербургское бюро Rhizome group получило стремительную известность в СМИ несколько лет назад благодаря портативному Fontanka table. Переносной столик для распития спиртного крепился к речным оградам и стал хитом всех обзоров предметного дизайна. Умение сочетать скандинавскую предельную простоту и острое восприятие контекста архитекторы сохранили и в куда более серьезном проекте — отеле «Точка на карте» в 120 километрах от Петербурга, в устье реки Вуоксы у ее выхода в Ладожское озеро. Комплекс в Приозерске спрятан между соснами в лесу, облицован деревом, а сделан из стандартных модулей. Это и есть хороший тон для архитектуры будущего: не быть заметной, когда нет нужды, уметь быстро появляться и при необходимости так же быстро исчезать.

Евгений Решетов

Основатель и партнер архбюро Rhizome group Модули изготовили на производстве и доставили на площадку в высокой степени готовности — уже со всей инженерией, большей частью отделочных материалов, сантехническим оборудованием. Их необходимо было только подключить к сетям, расставить мебель — это первый и пока единственный на территории России пример использования модульной технологии, которая позволила минимально побеспокоить природу во время строительства и сохранить как можно больше сосен. Части комплекса расположены таким образом, чтобы из каждого номера открывался вид на берег, а присутствие соседей ощущалось как можно меньше. А весь интерьер номера строится на одном главном элементе — природе за панорамным окном. Контекст северной карельской природы был определяющим для нас при выборе эстетических решений проекта. Лучшим отзывом для отеля является заполняемость — а она здесь чрезвычайно высокая. Значит, у людей есть запрос и на такой формат отдыха, и на такую архитектуру.

До 15 января в ТД «Пассаж» проходит выставка «Незнакомые друзья» титулованного фотографа Сергея Максимишина, подготовленная к 5-летию Центра «Антон тут рядом».

Проект Autism Friendly Центра «Антон тут рядом» Центр творчества, обучения и абилитации людей с аутизмом «Антон тут рядом» разработал новый проект, позволяющий его подопечным чувствовать себя комфортно в городской среде. Инициатива Autism Friendly адаптирует Петербург к потребностям людей с расстройствами аутического спектра, доказывая, что перемены в головах ведут к изменениям в обществе. Сотрудникам музеев, кафе и кластеров рассказывают об особенностях поведения их посетителей — людей с РАС. Первыми участниками проекта стали Эрмитаж, Русский музей, «Манеж», «Росфото», музеи Политической истории России, Фаберже, Анны Ахматовой, художественного стекла и ГМЗ «Гатчина». К ним также присоединились медицинская компания «Инвитро», аэропорт Пулково, Анненкирхе, «Новая Голландия», кафе «Бекицер» и Институт Финляндии. Все новые френдли-локации указаны на сайте autismfriendly.ru.

Зоя Попова

Исполнительный директор «Антон тут рядом» Проект Autism Friendly был создан для того, чтобы человек с аутизмом мог социализироваться: работать, ходить в кино, кафе, чтобы у него появился круг общения. Для этого нужно не только помогать ему развивать свои социально-бытовые и коммуникативные навыки, но и работать с обществом. Хотя отношение меняется к лучшему, уровень агрессии остается высоким, потому что сотрудники многих институций просто не знают, как взаимодействовать с людьми с РАС и что стоит за их поведением. Организации-участники получают от Центра информационное сопровождение — тренинги, консультации, помощь специалистов — и инструменты поддержки. Например, рекомендации по текстам экскурсий или зонированию пространства. Наш проект поддерживает компания «Газпром нефть».

Музей архитектурной керамики В Петербурге до сих пор толком нет музея архитектуры — катастрофического размера лакуну в нашем культурном ландшафте в минувшем году отчасти восполнил Музей архитектурной керамики. Его создали в Государевом бастионе Петропавловской крепости историк архитектуры Мария Макогонова и бизнесмен Константин Лихолат. Кирпичи, фасадные изразцы, печи и камины из дореволюционных домов — здесь, с одной стороны, увлекательное краеведение, а с другой — структурное понимание архитектуры через детали и материалы, которого нашей академической традиции отчаянно не хватает.



Среди 200 экспонатов Музея архитектурной керамики — печи, изразцы, кирпичи, камины, керамические скульптуры и иконы.

Мария Макогонова

Историк архитектуры Нашей целью было сделать музей в хорошем смысле популярным. Много говорится про историю архитектуры как про стили, с использованием огромного количества профессиональных терминов, и мало — в более доступном прикладном ключе. Глядя на экспонаты музея, зритель может представить себе, что в действительности петербуржцы стремились сделать свою жизнь ярче. Строгий, монохромный, мрачный Петербург — миф. Мы живем в городе, где очень много используется цвет. В музее есть и важный дидактический посыл. В Петербурге пекутся о наследии, но забывают о деталях. Единицами охраны должны быть не дома, а сандрики, дверные ручки, лестничные перила или керамические кариатиды. Без них весь наш старый центр не имеет смысла, они создают дух города. Бог в деталях. И дьявол тоже где-то там же.