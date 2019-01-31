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Уикенд в Петербурге с 31 января по 3 февраля

Концерты Тома Оделла, Светланы Лободы и Obladaet, фильмы «Фаворитка» и «Русский бес» в прокате, а также научные лекции о любви и счастье – как весело провести эти выходные в городе. 

Пт 1 февраля
Пт 2февраля Пт 3 февраля

 

30-31 января

19:00

«Квартира»

Спектакль «Исследование ужаса»

В театральном проекте «Квартира» – премьера постановки ее идеолога Бориса Павловича. Спектакль основан на текстах и биографиях ОБЭРИУтов и осмысляет не только их творчество, но и жизнь. У «Исследования ужаса» нет единственной линии повествования: герои распределяются в пространстве, сходясь в словесных поединках в разных местах, а зрители сами выбирают, за кем им следить.

30-3 января-февраля

Молодежный центр Эрмитажа

Мультимедийная инсталляция «Зимняя симфония»

В рамках Киберфеста – 12 (основные его события пройдут в ноябре 2019-го) в Молодежном центре Эрмитажа художник Алессандро Шараффа создал инсталляцию «Зимняя симфония», которая реагирует на движение зрителей. 30 января вход на открытие по регистрации. С 31 января до 3 февраля проект будет открыт для посещения с 13.00 до 17.00 по билетам в музей. На выходных также можно послушать две лекции о саунд-арте, искусственном интеллекте и современном искусстве. Подробнее здесь.

30-14 января-апреля

Центр Михаила Шемякина

Выставка «Михаил Шемякин. Рисунки в стиле дзен»

В Центре Михаила Шемякина открывается выставка из 119 его работ в так называемой «технике дзен». Это графика, выполненная тушью, на которую его  вдохновили художники Японии, Китая, Кореи. Шемякин переосмысляет наследие мастеров дзена, привнося в их стилистику приемы из Рембрандта и Гойи. 

c 31 января

Фильм «Фаворитка» / The Favourite

В новой картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер» и «Убийство священного оленя») за любовь королевы Анна Стюарт (Оливия Колман) со своей кузиной Эбигейл (Эмма Стоун) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс).

c 31 января

Фильм «Русский Бес»

Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. За что и получил приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру.

с 31 января

Фильм «Белый парень Рик» / White Boy Rick

Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего (Ричи Мерритт). В 1980-х годах он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи.

31 января

Фильм «Рассвет»

Хоррор от продюсеров «Невесты» и «Пиковой дамы» с Александром Молочниковым, Анной Слю и Оксаной Акиньшиной. Света (дебютантка Александра Дроздова) решается на эксперимент с осознанными сновидениями, чтобы избавиться от ночных кошмаров.

c 31 января

Фильм «Ангел» / El ángel

Одним из продюсеров ленты Луиса Ортеги стал Педро Альмодовар. Картина рассказывает о «самом красивом преступнике» в истории Аргентины, прозванном «Ангелом смерти».

c 31 января

«Семья по-быстрому» / Instant Family

Основанная на реальной истории комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн. Бездетная супружеская пара усыновляет троих детей.

31-25 января-марта

Мраморный дворец

V Фотобиеннале современной фотографии

В Мраморном дворце пройдет V Фотобиеннале современной фотографии — часть выставочного проекта Русского музея, посвященного фотоискусству. В экспозиции – работы 295 авторов. Их условно разделили на восемь тематических блоков: «Город», «Натюрморт», «Ню», «Пейзаж», «Повседневность», «Портрет».

Эрарта

Выставка «Сесиль Плезанс. Ролевые игры»

В музее Эрарта стартует выставка современной французской фотохудожницы Сесиль Плезанс. В своих работах она исследует роли, которые играют люди, а также их восприятие (часто стереотипное) окружающими. В залах будет создана атмосфера, напоминающая пип-шоу: посетители будут перемещаться по специально построенному лабиринту, «подглядывая» за произведениями.

 

1 февраля

18:30

библиотека «Семеновская»

Лекция об эротическом экслибрисе

В библиотеке «Семеновская» (Московский пр., 50/42) пройдет лекция об эротических экслибрисах (определенный знак, печать, которым владелец книг помечал их). О них расскажет Алексей Баранов, сотрудник Мастерской печатной графики. Вход свободный.

1 февраля

19:00

«А2»

Концерт Obladaet

Рэпер Obladaet (Назар Вотяков) в пятницу выступит с большим сольным концертом в «А2». Концерт станет полноценной презентацией его первого полноформатного альбома «Ice cream».

1-13 февраля

19:00

«Родина»

Ретроспетива Ясудзиро Одзу

В «Родине» пройдет ретроспектива классика японского кино Ясудзиро Одзу. C 1 по 13 февраля покажут его картины, начиная с семейной драмы 1956 года «Ранняя весна». На следующий день продолжат «Токийской историей», а в воскресенье – картиной «Родиться-то я родился...». Полное расписание на сайте кинотеатра.

1 февраля

20:00

«Космонавт»

Концерт Тома Оделла

Британский певец Том Оделл выступит в Петербурге 1 февраля. Концерт музыканта (и отличного пианиста!) проходит в рамках мирового тура в поддержку его нового альбома «Jubilee Road».

1-1 февраля-марта

Галерея «R1»

Выставка «51 Россия»

В галерее «R1» (Кронверкский проспект, 65) 1 февраля откроется итоговая выставка современных художников-академистов, принявших участие в конкурсе «Россия: лица городов и провинций», организованном «Фондом поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова». Выставка будет работать по выходным дням до 1 марта. Вход свободный в день вернисажа и на протяжении всей выставки.

1-2 февраля

Union

Пятилетие клуба Union

В пятницу в клубе-баре Union стартует двухдневная вечеринка в честь его пятилетия. 1 февраля ставить пластинки будет диджей Леонид Липелис. 2 февраля праздник продолжится в формате «all stars».

10:00

«Точка кипения»

Форум «Склад ума»

В кластере «Точка кипения» (пр. Медиков, 3, корп.5) пройдет седьмой форум «Склад ума». Его диапазон – от самообразования для взрослых до ментальной арифметики и робототехники для детей. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.

2 февраля

12:30

Дацан

Лекция про буддизм «Давай, Лама!»

ДК Лурье в субботу проведет экскурсию в Петербургский дацан. О его истории расскажет Александр Буров, старший научный сотрудник Государственного музея истории религии. Место встречи – у дацана (Приморский пр., 91)

 

2 февраля

13:00

«Севкабель Порт»

Фестиваль «Добро пожаловать в Арктику»

В «Севкабель Порт» в субботу пройдет Арктический фестиваль. В программе – игры, традиционные северные блюда, а также выступления этнических музыкантов – Чукотского народного ансамбля, группы «Янжима» и других.

2 февраля

17:00

«ОхтаЛаб»

Лекция Аси Казанцевой о счастье

В субботу в «ОхтаЛабе» лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева расскажет о научных исследованиях о счастье. Лекцию она подготовила специально для проекта в пользу подопечных фонда AdVita.

 

2 февраля

19:00

«Ледовый дворец»

Концерт Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода в субботу выступит в Петербурге со своим шоу «SuperStar», которое включает трюки, хореографию, световые инсталляции и, конечно, песни-хиты «Твои глаза» и «К черту любовь».

2 февраля

20:00

«Zal»

Концерт Ghostmane

Один из самых эксцентричных рэперов Ghostemane, чьим стилем вдохновлялся Pharaoh, выступит в клубе «Zal» (наб. Обводного канала, 118) с презентацией вышедшего в октябре альбома N/O/I/S/E (No One Is Safe from Evil).

2 февраля

21:250

киноцентр «Родина»

Спецпоказ «Одержимости»

Дебютный фильм самого молодого обладателя премии «Оскар» за режиссуру – Дэмьена Шазелла – снова покажут на большом экране 2 февраля. «Одержимость» – история азартного противостояния молодого барабанщика Эндрю и дирижера джазового оркестра Теренса Флетчера. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

2-6 февраля

«АртМуза»

Выставка Аси Малевич «Подходящий объект»

Со 2 февраля по 6 марта в галерее «Улица Малевича» творческого кластера «АртМуза» покажут поп-арт портреты художницы Аси Малевич. В экспозицию вошли работы серии «Черепа», которая впервые будет представлена в России. Вход свободный.

12:00

Гороховая, 64

Экскурсия в квартиру Распутина

В воскресенье ДК Лурье проведет экскурсию по квартире, в которой жил Григорий Распутин. О нем расскажет нынешний ее владелец – Дмитрий Филатов. Квартира после революции стала коммуналкой и в таком состоянии пребывала почти сто лет. Филатов постепенно выкупал комнаты, реставрировал обстановку и изучал документы о том, как малограмотный крестьянин приобрел такое влияние на императорскую семью.

3 февраля

18:00

«ОхтоЛаб»

Лекция о любви

В «ОхтоЛабе» психофизиолог Полина Кривых прочитает лекцию о любви. Она расскажет про чувства с нейробиологической точки зрения. Например, как влюбленность видна на МРТ и можно ли ею управлять. Вход свободный, но по регистрации.

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