Уикенд в Петербурге с 31 января по 3 февраля
Концерты Тома Оделла, Светланы Лободы и Obladaet, фильмы «Фаворитка» и «Русский бес» в прокате, а также научные лекции о любви и счастье – как весело провести эти выходные в городе.
30-31 января
19:00
«Квартира»
В театральном проекте «Квартира» – премьера постановки ее идеолога Бориса Павловича. Спектакль основан на текстах и биографиях ОБЭРИУтов и осмысляет не только их творчество, но и жизнь. У «Исследования ужаса» нет единственной линии повествования: герои распределяются в пространстве, сходясь в словесных поединках в разных местах, а зрители сами выбирают, за кем им следить.
30-3 января-февраля
Молодежный центр Эрмитажа
В рамках Киберфеста – 12 (основные его события пройдут в ноябре 2019-го) в Молодежном центре Эрмитажа художник Алессандро Шараффа создал инсталляцию «Зимняя симфония», которая реагирует на движение зрителей. 30 января вход на открытие по регистрации. С 31 января до 3 февраля проект будет открыт для посещения с 13.00 до 17.00 по билетам в музей. На выходных также можно послушать две лекции о саунд-арте, искусственном интеллекте и современном искусстве. Подробнее здесь.
30-14 января-апреля
Центр Михаила Шемякина
В Центре Михаила Шемякина открывается выставка из 119 его работ в так называемой «технике дзен». Это графика, выполненная тушью, на которую его вдохновили художники Японии, Китая, Кореи. Шемякин переосмысляет наследие мастеров дзена, привнося в их стилистику приемы из Рембрандта и Гойи.
c 31 января
В новой картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер» и «Убийство священного оленя») за любовь королевы Анна Стюарт (Оливия Колман) со своей кузиной Эбигейл (Эмма Стоун) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс).
c 31 января
Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. За что и получил приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру.
с 31 января
Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего (Ричи Мерритт). В 1980-х годах он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи.
31 января
Хоррор от продюсеров «Невесты» и «Пиковой дамы» с Александром Молочниковым, Анной Слю и Оксаной Акиньшиной. Света (дебютантка Александра Дроздова) решается на эксперимент с осознанными сновидениями, чтобы избавиться от ночных кошмаров.
c 31 января
Основанная на реальной истории комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн. Бездетная супружеская пара усыновляет троих детей.
31-25 января-марта
Мраморный дворец
В Мраморном дворце пройдет V Фотобиеннале современной фотографии — часть выставочного проекта Русского музея, посвященного фотоискусству. В экспозиции – работы 295 авторов. Их условно разделили на восемь тематических блоков: «Город», «Натюрморт», «Ню», «Пейзаж», «Повседневность», «Портрет».
1 февраля
Эрарта
В музее Эрарта стартует выставка современной французской фотохудожницы Сесиль Плезанс. В своих работах она исследует роли, которые играют люди, а также их восприятие (часто стереотипное) окружающими. В залах будет создана атмосфера, напоминающая пип-шоу: посетители будут перемещаться по специально построенному лабиринту, «подглядывая» за произведениями.
1 февраля
18:30
библиотека «Семеновская»
В библиотеке «Семеновская» (Московский пр., 50/42) пройдет лекция об эротических экслибрисах (определенный знак, печать, которым владелец книг помечал их). О них расскажет Алексей Баранов, сотрудник Мастерской печатной графики. Вход свободный.
1 февраля
19:00
«А2»
Рэпер Obladaet (Назар Вотяков) в пятницу выступит с большим сольным концертом в «А2». Концерт станет полноценной презентацией его первого полноформатного альбома «Ice cream».
1-13 февраля
19:00
«Родина»
В «Родине» пройдет ретроспектива классика японского кино Ясудзиро Одзу. C 1 по 13 февраля покажут его картины, начиная с семейной драмы 1956 года «Ранняя весна». На следующий день продолжат «Токийской историей», а в воскресенье – картиной «Родиться-то я родился...». Полное расписание на сайте кинотеатра.
1 февраля
20:00
«Космонавт»
Британский певец Том Оделл выступит в Петербурге 1 февраля. Концерт музыканта (и отличного пианиста!) проходит в рамках мирового тура в поддержку его нового альбома «Jubilee Road».
1-1 февраля-марта
Галерея «R1»
В галерее «R1» (Кронверкский проспект, 65) 1 февраля откроется итоговая выставка современных художников-академистов, принявших участие в конкурсе «Россия: лица городов и провинций», организованном «Фондом поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова». Выставка будет работать по выходным дням до 1 марта. Вход свободный в день вернисажа и на протяжении всей выставки.
1-2 февраля
Union
В пятницу в клубе-баре Union стартует двухдневная вечеринка в честь его пятилетия. 1 февраля ставить пластинки будет диджей Леонид Липелис. 2 февраля праздник продолжится в формате «all stars».
2 февраля
10:00
«Точка кипения»
В кластере «Точка кипения» (пр. Медиков, 3, корп.5) пройдет седьмой форум «Склад ума». Его диапазон – от самообразования для взрослых до ментальной арифметики и робототехники для детей. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.
2 февраля
12:30
Дацан
ДК Лурье в субботу проведет экскурсию в Петербургский дацан. О его истории расскажет Александр Буров, старший научный сотрудник Государственного музея истории религии. Место встречи – у дацана (Приморский пр., 91)
2 февраля
13:00
«Севкабель Порт»
В «Севкабель Порт» в субботу пройдет Арктический фестиваль. В программе – игры, традиционные северные блюда, а также выступления этнических музыкантов – Чукотского народного ансамбля, группы «Янжима» и других.
2 февраля
17:00
«ОхтаЛаб»
В субботу в «ОхтаЛабе» лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева расскажет о научных исследованиях о счастье. Лекцию она подготовила специально для проекта в пользу подопечных фонда AdVita.
2 февраля
19:00
«Ледовый дворец»
Украинская певица Светлана Лобода в субботу выступит в Петербурге со своим шоу «SuperStar», которое включает трюки, хореографию, световые инсталляции и, конечно, песни-хиты «Твои глаза» и «К черту любовь».
2 февраля
20:00
«Zal»
Один из самых эксцентричных рэперов Ghostemane, чьим стилем вдохновлялся Pharaoh, выступит в клубе «Zal» (наб. Обводного канала, 118) с презентацией вышедшего в октябре альбома N/O/I/S/E (No One Is Safe from Evil).
2 февраля
21:250
киноцентр «Родина»
Дебютный фильм самого молодого обладателя премии «Оскар» за режиссуру – Дэмьена Шазелла – снова покажут на большом экране 2 февраля. «Одержимость» – история азартного противостояния молодого барабанщика Эндрю и дирижера джазового оркестра Теренса Флетчера. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
2-6 февраля
«АртМуза»
Со 2 февраля по 6 марта в галерее «Улица Малевича» творческого кластера «АртМуза» покажут поп-арт портреты художницы Аси Малевич. В экспозицию вошли работы серии «Черепа», которая впервые будет представлена в России. Вход свободный.
3 февраля
12:00
Гороховая, 64
В воскресенье ДК Лурье проведет экскурсию по квартире, в которой жил Григорий Распутин. О нем расскажет нынешний ее владелец – Дмитрий Филатов. Квартира после революции стала коммуналкой и в таком состоянии пребывала почти сто лет. Филатов постепенно выкупал комнаты, реставрировал обстановку и изучал документы о том, как малограмотный крестьянин приобрел такое влияние на императорскую семью.
3 февраля
18:00
«ОхтоЛаб»
В «ОхтоЛабе» психофизиолог Полина Кривых прочитает лекцию о любви. Она расскажет про чувства с нейробиологической точки зрения. Например, как влюбленность видна на МРТ и можно ли ею управлять. Вход свободный, но по регистрации.
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