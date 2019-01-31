Уикенд в Петербурге с 31 января по 3 февраля

1 февраля Эрарта

Выставка «Сесиль Плезанс. Ролевые игры»



В музее Эрарта стартует выставка современной французской фотохудожницы Сесиль Плезанс. В своих работах она исследует роли, которые играют люди, а также их восприятие (часто стереотипное) окружающими. В залах будет создана атмосфера, напоминающая пип-шоу: посетители будут перемещаться по специально построенному лабиринту, «подглядывая» за произведениями.