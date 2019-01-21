Смольный разорвал с «Метростроем» все контракты на строительство новых станций

Правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Компания занималась возведением подземки в Петербурге более 60 лет. Как уточнил глава КРТИ Сергей Харлашкин, все действующие соглашения будут разорваны, связано это с невыплатой зарплат сотрудникам и срывом сроков.

В этом году Смольный планировал открыть три новые станции: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Работы на них должны были закончиться до конца 2018 года, но в ноябре подрядчик объявил, что не укладывается в сроки. После этого в правительстве отметили, что город намерен найти другого подрядчика, который завершит строительство Фрунзенского радиуса.

Ранее стало известно, что открытие станции метро «Горный институт» перенесли на два года. От графика также отстает строительство коричневой ветки метрополитена.