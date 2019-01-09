Центробанк выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады

Российский Центробанк выпустил две памятные монеты в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Их номинал — 3 рубля и 25 рублей.

На серебряной монете номиналом в 3 рубля изображена центральная часть памятника защитникам Ленинграда на площади Победы. Фоном служит силуэт Исаакиевского собора и салют в честь снятия блокады. Эту монету выпустили тиражем 3000 штук.

На монете номиналом 25 рублей изображзили мемориал «Разорванное кольцо». Ее тираж — 5 миллионов экземпляров.