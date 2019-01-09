Центробанк выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады
Российский Центробанк выпустил две памятные монеты в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Их номинал — 3 рубля и 25 рублей.
На серебряной монете номиналом в 3 рубля изображена центральная часть памятника защитникам Ленинграда на площади Победы. Фоном служит силуэт Исаакиевского собора и салют в честь снятия блокады. Эту монету выпустили тиражем 3000 штук.
На монете номиналом 25 рублей изображзили мемориал «Разорванное кольцо». Ее тираж — 5 миллионов экземпляров.
Напомним, в декабре прошлого года появились первые фотографии будущего музея блокады Ленинграда, который построят на Смоленской набережной. При строительстве нового музея учтут опыт Имперского военного музея в Лондоне, израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста), Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом.
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