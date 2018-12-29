Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах
Премьера оперы «Лючия ди Ламмермур» в Мариинском театре, отличный зимний фестиваль «One Love Fest» с Луной и Антохой МС в лайн-апе, а также фильм о Мэри Поппинс – как весело провести праздники в городе.
31 декабря
12:00
МДТ
По сложившейся традиции в канун Нового года Малый драматический театр – Театр Европы представляет спектакль для маленьких зрителей. В этот раз для представления была выбрана пьеса Юрия Боганова «Дед Мороз и Волшебное зеркало», в которой знакомые с детства сказочные персонажи претерпевают целый ряд метаморфоз, прежде чем обрести свое истинное, узнаваемое лицо. В спектакле занято молодое поколение артистов театра. Художник спецэффектов – Глеб Фильштинский.
до 8 января
Новая Голландия
Все каникулы на острове Новая Голландия во дворе «Бутылки» проходит традиционный ежегодный Новогодний Базар. Вокруг елки разместили 14 киосков с подарками и едой. А 31 декабря в 15:30 и 18:30 на большом экране покажут балет «Щелкунчик» – запись выступления артистов Королевского Балета Royal Opera House.
до 7 января
«Упсала-Цирк»
В «Упсала-Цирке» до 7 января проходят новогодние неЁлки «Мы делили мандарин». Спектакль – это трогательная история из жизни снеговика – как ощутить приближение чуда, которое начинается с первой дольки мандарина, положенной на язык. До начала представления зрителей ждет экскурсия, а после – мастер-класс, на котором можно сделать новогодний подарок-сюрприз.
до 8 января
ГМЗ «Гатчина»
Фестиваль проходит до 8 января, в его программе — концерты, экскурсии, театральные постановки и пиротехническое шоу. В воскресенье в 16:00 на плацу перед Гатчинским дворцом пройдет торжественное открытие при участии артистов театров «Малый Трианон» и «Странствующие куклы господина Пэжо». Там же развернется Рождественская ярмарка.
31 декабря
театр Эстрады
В Театре Эстрады – премьера постановки «Конопатая девчонка». Одну из главных ролей в спектакле играет Юрий Гальцев (при этом самого себя). Сюжет разворачивается в аэровокзале провинциального города – пассажиры не могут улететь из-за непогоды.
31, 2-8 декабря-января
19:00
БТК
В Большом театре кукол покажут новогодний спектакль по мотивам сказки Бажова от номинанта «Золотой маски» Екатерины Ложбиной. Постановка рассчитана на детей от 4 лет.
31 декабря
21:30
«Игры разума»
Научно-популярный клуб «Зануда» устраивает «вакханалию разума» на всю новогоднюю ночь в кластере «Игры разума». Всю ночь будут научно-популярные лекции и мастер-классы от ученых, олимпиада на проверку знаний о Вселенной, аукцион в пользу «Ночлежки», уроки антично-современных танцев, прокачка ораторских навыков и лабораторные опыты, а также мифический театр теней и некие демократические Выборы Тиранов.
с 31 декабря
После скандалов и угроз режиссер «блокадной комедии» Алексей Красовский выложит фильм 31 декабря на YouTube, отказавшись от прокатного удостоверения. По сюжету высокопоставленная сеиья собирается отметить Новый год с размахом в осажденном городе.
31 декабря
23:00
Дворцовая площадь и центр
Главные новогодние гулянья общегородского масштаба начнутся 31 декабря в 23:00. Сцены установят на Дворцовой площади, у Гостиного двора и на Малой Конюшенной. На Дворцовой покажут «ледово-зеркальное шоу» с пиротехническими и лазерными спецэффектами. В три часа ночи будет фейерверк. Кроме того, городские праздники будут в каждом районе.
до 6 января
«М-1 Арена»
На «М-1 Арене» до 6 января – детское шоу «Ну, погоди! Поймай звезду». По сюжету Снегурочка и ее друзья в подарок Деду Морозу отправляются за новой серией «Ну, погоди!». Но что-то идет не так: персонажи сходят с экрана в реальный мир, а зрителям приходится проходить целый квест, чтобы вернуть их обратно.
1-10 января-марта
19:00
набережная Обводного канала, 74Е
В первый день 2019 года в здании старинного газгольдера (на набережной Обводного канала, 74Е) откроется выставка интерактивных инсталляций Yota Lab, созданных с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов. Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в «глубокий сон». Подробнее здесь.
с 1 января
Кажется, год Александра Петрова в российском кино продолжится и в 2019-м. В прокат выходит фильм, в котором актер играет героического военного Ивушкина, который с товарищами на «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам.
с 1 января
Анимационный конкурент франшизы про «Трех богатырей». Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Чтобы очистить мир от волшебства, он заточает всех обладателей магических способностей в Зазеркалье. Не дать сказке навсегда исчезнуть предстоит Герде.
1-8 января
«Ленфильм»
На «Ленфильме» пройдет фестиваль «Неделя итальянского кино». В программе — «Венецианские львы», «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая свое имя», «Закону тут не место» и другие фильмы.
1-2 января
Это не совсем полный метр, а новогодний спецвыпуск культового британского телесериала. На этот раз Доктору с друзьями надо спешить домой, на Землю, где пробудилось величайшее зло. >>>>
с 1 января
«Дом кино»
Для любителей альманахов в «Доме кин» с 1 января показывают программу «Happy New Year Shorts» — восемь короткометражек, объединенных темой Нового года.
1 января
20:00
Большой зал Филармонии
В большом зале Филармонии вечером 1 января даст концерт победитель молодежного «классического» Евровидения — 16-летний пианист Иван Бессонов. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова с Первым концертом Чайковского, а также сочинениями Рахманинова и Шопена.
1 января
20:00
«Космонавт»
Группа Billy's Band Билли Новика выступит с уже традиционным концертом — аккурат в первый день нового года. Как всегда, слушателей ждет романтичный джаз и блюз на русском языке.
2-3 января
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» 2 и 3 января – зимний музыкальный фестиваль «One Love Fest» с отличным лайн-апом. Среди участников Антоха МС, «СБПЧ», «ЛАУД», украинская певица Луна, группа «Хлеб» и многие другие.
2, 7 января
Ленсовета
Премьеру нового детского спектакля в постановке режиссера Марии Романовой в театре Ленсовета сыграют 30 декабря, 2 и 7 января на Камерной сцене. Впрочем, «Библейская история» останется в репертуаре и после новогодних праздников. В спектакле переосмысляется старинный вертеп, в котором издревле рассказывали историю о рождении Иисуса.
2-7 января
«Дивный остров»
На площадке «Дивный город» на проспекте Энгельса со 2 по 7 января пройдет фестиваль-феерия «Цирк в ритме джаза». 2 января там пройдет большой детский карнавал, 4 января — выступление финских артистов-жонглеров, 5 января — день джаза — со «Сказками Чижика», мастер-классами и конкурсами.
2-8 января
«Лендок»
На «Лендоке» со 2 по 8 января — программа «Все лучшее взрослым». В нее вошли документальные фильмы года о «стиле во всех его проявлениях». Это, например, ленты о художник-иллюстраторе Антонио Лопесе, дизайнере Дрис ван Нотене и Лондоне 1960-х глазами актера Майкла Кейна.
2-8 января
Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк со 2 по 8 января проводит программу «Новогодние чудеса». Она каждый раз начинается в 12:00 с творческих мастер-классов и включает игру в экзотариуме, экскурсию «С кем знаком Дед Мороз», встречу с прирученными животными и познавательно-игровую программу «Праздничное конфетти».
2 января
20:00
«Космонавт»
Группа актера Дмитрия Караневского ВИА «Пролетарское Танго», исполняющая хиты советской эстрады и собственные песни, выступит 2 января в клубе «Космонавт». В программе – «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна» и другие проверенные временем шлягеры.
2, 7 января
21:00
«Планетарий №1»
Под куполом «Планетария №1» музыканты ансамбля «Струны Петербурга сыграют знакомые всем с детства рождественские мелодии, шедевры Вивальди, Баха, Чайковского, Моцарта, Рахманинова, Делиба, а также авторские композиции.
с 3 января
Картина Роба Маршалла о Мэри Поппинс имеет очень опосредованное отношение к оригинальными книгам (тем интереснее). Вечно молодая Мэри Поппинс (Эмили Блант) возвращается к взрослым Майклу с Джейн во времена Великой депрессии.
с 3 января
Детская версия второй части Дэдпула. Отдадим должное режиссеру Дэвиду Литчу – он долго отказывался делать урезанный вариант. Кроме удаленных сцен, в фильме появились добавленные вставки, где герой Райана Рейнольдса рассказывает сказку связанному Фреду Сэвэджу.
с 3 января
Триллер по мотивам одноименной книги Рю Мураками про одержимого идей убийства Рида (Кристофер Эбботт). Жертвой он решает сделать случайную проститутку (Миа Васиковска).
3-8 января
«Родина»
Киноцентр «Родина» с 3 по 8 января покажет программу «Итальянский уикенд», которая состоит из комедий. В том числе картину «Добро пожаловать на Юг-2» про то, как в провинциальном городке на Рождество местные жители решают одолжить у семьи мигрантов младенца для роли Иисуса, и историю дружбы двух девушек «Между нами, девочками» Кристины Коменчини.
3-6 января
«Лендок» и «Яани Кирик»
Фестиваль музыканта-виртуоза Владимира Волкова пройдет в юбилейный, пятый раз. В этот раз площадками станут «Лендок» и зал «Яани Кирик». 3 января концерт посвящен джазу, 4 января построен вокруг шубертовского квинтета «Форель», 5 января — показ трех фильмов, включая «Подпись», в котором режиссер театра АХЕ Павел Семченко собрал вместе Вячеслава Полунина, Михаила Шемякина и Антона Адасинского, 6 января – барочный концерт.
3-8 января
На каникулах в очередной раз пройдет и фестиваль «Открытая карта». С 3 по 8 января экскурсии будут по Колтовской слободе, Матисову острову, Коломягам. Участникам расскажут о смерти в большом городе, незабытых поэтах Ленинграда и креативных пространствах «для чайников».
3 января
20:00
Малый зал Филармонии
В малом зале Филармонии 3 января ансамбль «Добраночь» сыграет программу «Византийский орнамент». В нее вошла музыка стран Балканского полуострова и Ближнего Востока.
3-6 января
Музей связи
В Музее связи им. А.С. Попова с 3 по 6 января – «TECH Weekend». На нем можно поучаствовать в мастер-классе по управлению гирокаром или квадрокоптером, узнать о принципе работы катушки Тесла, побывать в сферическом кинотеатре и разобраться в том, что такое нейроинтерфейсы.
4 января
Новая сцена Мариинского театра
На новой сцене Мариинского театра — премьера постановки Андреа Ди Розы. Режиссер подготовил свою версию «Лючии ди Ламмермур». Показы будут два раза в день – в 14:00 и в 19:00.
4-6 января
14:00
«ВелесО»
В конно-драматическом театре «ВелесО» Евгения Ткачука в субботу пройдет квест – «Новый год в знаменитом лесу» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В стоимость детского билета входит подарок.
4 января
19:00
«Родина»
Великую и, пожалуй, лучшую картину ушедшего в 2018-м режиссера Бернардо Бертолуччи покажут на большом экране.
5-8 января
ЦПКиО
С 5 по 8 января в ЦПКиО пройдет фестиваль «Рождественские встречи на Елагином». Мероприятия начинаются в 13:00 и 15:00. Зрителей ждет фольклорный ансамбль, рассказ о традициях, кукольный спектакль и мастер-класс по росписи пряников.
5 января
15:00
Музей уличного искусства
В первый день работы Музея стрит-арта после новогодних праздников, 5 января, в посетителей ждет мастер-класс по stencil art (изготовлению трафаретов) от участников команды SAM — Нади Шелгуновой и Тани Станкович. Трафаретная техника – одно из самых популярных направлений в уличном искусстве. Регистрация на мероприятие по ссылке.
5 января
19:00
Social Club
В Social Club 5 января покажут спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова «Невидимая книга». Поставил его режиссер Семен Серзин, музыку написал композитор Игорь Ушаков. Актеры пробуют в духе Сергея Донатовича рассказать или даже пересказать истории из его жизни.
5 января
19:30
«Родина»
Искрометную хоррор-комедию «Реальные упыри» («What We Do in the Shadows») вновь покажут на большом экране в киноцентре «Родина». Фильм сделан как реалити-шоу о вампирах – они воюют с оборотнями, дружат с программистом и ходят в клубы.
5 января
20:00
Новая сцена Александринского театра
В программе «Живой звук» на Новой сцене Александринского театра 5 января выступит команда All In Orchestra в полном составе. Музыканты представят шоукейс All IN FAM, в рамках которого прозвучит их авторская музыка. Кроме того, участники выступят со своими сайт-проектами. К ним присоединятся дружественные вокалисты и инструменталисты.
5 января
20:00
«Fish Fabrique Nouvelle»
Отметившая в прошлом году юбилей группа Tequilajazzz выступит с традиционным зимним концертом в клубе «Fish Fabrique Nouvelle». Музыканты устали от больших площадок, поэтому снова хотят сыграть в камерном и андеграундном формате.
6 января
Новая сцена Александринского театра
Писатель Дмитрий Быков прочтет 6 января на Новой сцене Александринского театра две лекциии. Одну – «взрослую» о Викторе Цое (в 19:00). Вторую – «детскую» про Гарри Поттера (в 13:00).
6 января
18:00
БДТ
Константин Богомолов ставит забытого советского драматурга Виктора Гусева, сценариста пырьевских «Свинарки и пастуха». Для дебюта на сцене БДТ режиссер выбрал пьесу «Слава», написанную в 1935-м: до войны ее ставили по всему Союзу, а затем предпочли основательно забыть. История про двух летчиков – карьериста Коли Маяка и скромного Васи Мотылькова – разыгрывается как советский «Ла-Ла Лэнд».
6-8 января
19:00
БТК
В Большом театре кукол премьера – спектакль «Зима, когда я вырос» о первом столкновении со смертью, который поставил Руслан Кудашов . Мальчик Томас пытается пережить кончину своей мамы. Постановка будет понятнее подросткам с 12 лет.
6 января
20:00
Новая сцена Александринского театра
Единственный в России музыкальный коллектив с солирующим баритон-саксофоном выступит 6 января на Новой сцене Александринского театра. Слушателей ждет джаз и трип-хоп с элементами старинной музыки.
6 января
«Голицын-Холл»
Любители винтажного звука соберутся 6 января в «Голицын-Холле». Здесь пройдет ярмарка-распродажа виниловых пластинок.
7 января
18:00
«Скороход»
Швейцарская театральная компания «Magic Garden» экспериментирует со зрительским восприятием и исследует границы современного театра. «Questioning / Кто ты?» – это камерный спектакль-игра, где нет актеров, а зрители на один час становятся участниками уникального совместного опыта, отвечая на вопросы откровенной анкеты.
7 января
19:00
«Родина»
В Рождество, 7 января, в киноцентре «Родина» покажут на большом экране удивительной красоты фильм индийского режиссера Тарсема Сингха «Запределье» («The Fall»). Сеанс, по традиции, будет на языке оригинала, чтобы богатство образов и множество тонких нюансов, не прошли мимо зрителей.
7 января
19:00
Александринский театр
Для новой постановки на исторической сцене главный режиссер Александринки Николай Рощин выбрал «Сирано де Бержерака» неоромантика Эдмона Ростана – в современном подстрочном переводе. Заглавную роль исполнит Иван Волков, больше известен как театральный и кинокомпозитор. В качестве актера он выходит на сцену нечасто. Роль мятежного поэта – дебют артиста Волкова на сцене Александринки.
7 января
19:00
Малая сцена
Композитор Александр Маноцков поставил в БДТ первую оперу в истории драмтеатра — изящный микс из стихов концептуалиста Льва Рубинштейна и ироничного видеоарта.
7 января
19:30
Новая сцена Александринского театра
Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса, уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова, а также выпустить три самостоятельные постановки в столице. В Петербурге он дебютирует спектаклем о Пелопонесской войне по пьесе драматурга Кирилл Фокин (сына художественного руководителя Александринки Валерия Фокина).
7-8 января
Стрелка Васильевского острова
7 и 8 января на Стрелке Васильевского острова пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда». С 19:00 два часа можно будет смотреть фейерверки, 3D-видео, огненные и световые представления. Художники и VR-дизайнерами раскрасят фасад здания Биржи в режиме реального времени.
7 января
20:00
«Космонавт»
Автор хитов про «Лошадку» и «Верхом на звезде» 7 января сыграет большую концертную программу в клубе «Космонавт».
8 января
17:00
Новая сцена Александринского театра
Новая сцена Александринского театра и Мастерская современной хореографии «Escabo. Contemporary dance stage» проведут в последний день каникул, 8 января, однодневный фестиваль «Фомры танца». В программе – инсталляция и перформансы, новые технологии, лекции и показы кино, а также сайт-специфик. Среди хореографов фестиваля Владимир Варнава, Александр Челидзе, Константин Кейхель и другие.
8, 9 января
19:00
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
8 и 9 января 2019 петербургский ансамбль средневековой музыки laterna Magica сыграет произведения из Италии и Франции XIII-XIV веков, которую Данте предположительно мог слышать.
8 января
19:30
«Аврора»
Кинотеатр «Аврора» покажет 8 января документальную картину Тома ДиЧилло «The Doors. When You Are Strange». Это первая полнометражная лента о легендарной американской группе.
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