Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

5 января 20:00 Новая сцена Александринского театра

Концерт All In Orchestra



В программе «Живой звук» на Новой сцене Александринского театра 5 января выступит команда All In Orchestra в полном составе. Музыканты представят шоукейс All IN FAM, в рамках которого прозвучит их авторская музыка. Кроме того, участники выступят со своими сайт-проектами. К ним присоединятся дружественные вокалисты и инструменталисты.