Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

31 декабря 12:00 МДТ

Спектакль «Дед Мороз и волшебное зеркало»



По сложившейся традиции в канун Нового года Малый драматический театр – Театр Европы представляет спектакль для маленьких зрителей. В этот раз для представления была выбрана пьеса Юрия Боганова «Дед Мороз и Волшебное зеркало», в которой знакомые с детства сказочные персонажи претерпевают целый ряд метаморфоз, прежде чем обрести свое истинное, узнаваемое лицо. В спектакле занято молодое поколение артистов театра. Художник спецэффектов – Глеб Фильштинский.