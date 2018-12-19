Илья Варламов: «Петербуржцы живут в неудобном и несправедливом городе»

Большая проблема с состоянием исторических зданий: утеряны оригинальные двери и окна, фасады уродуют кондиционерами. Жителям Петербурга, судя по всему, кажется, что у города такой запас прочности, что можно относиться к наследию с пренебрежением — но это не так!

Многие петербуржцы с удовольствием ездили бы на велосипедах, плоский город отлично для этого подходит, но сейчас делать это безопасно круглый год они не могут. Принято говорить, что в Петербурге для этого слишком плохой климат, но стоит отъехать на несколько сотен километров в соседнюю Финляндию, и можно увидеть, что погода не является помехой для поездок на велосипеде зимой.