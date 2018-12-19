Илья Варламов: «Петербуржцы живут в неудобном и несправедливом городе»
Блогер Илья Варламов объявил «год Петербурга»: в 2019 созданный им совместно с активистом Максимом Кацем фонд «Городские проекты» развернет у нас бурную деятельность. «Собака.ru» он рассказал о главных проблемах города и о том, как их можно решить.
Отношение к Петербургу
Я уверен в том, что Петербург – самый красивый город в России, ни в одном другом месте страны и близко нет такого качества и количества исторической архитектуры. Это огромная ценность, но, несмотря на это, по уровню развития городской среды Петербург отстает не только от Москвы, но и от многих других миллионников России. Когда приезжаешь сюда из столицы, кажется, что перенесся минимум на 10 лет назад. Здесь происходят чудовищные вещи: например, неконтролируемая застройка на окраинах, где плодятся муравейники. Это уже сейчас оказывает негативное влияние на транспорт, загруженность дорог, а в будущем проблема станет еще серьезнее. Новые города Ленобласти на 50-70 тысяч человек без инфраструктуры – это опухоли на теле Петербурга.
Почему петербуржцы мирятся с плохими условиями
В этом году пройдут выборы губернатора и муниципальных депутатов, поэтому у активных небезразличных молодых людей есть возможность прийти во власть и начать влиять на город. А мы с Максимом Кацем и нашим фондом «Городские проекты» давно занимаемся урбанистикой и можем объяснить им, что можно реформировать, как работает система. Мы хотим не ругаться, а сделать конкретные шаги к изменению ситуации. Да, у нас нет ресурсов, чтобы завтра создать нормальные улицы – этим должен заниматься город. Но мы можем сформировать правильный общественный запрос, объяснить петербуржцам, каким комфортным может быть их город, какие реформы необходимы и как их проводить – то есть заложить основу для формирования качественной среды. В России люди часто мирятся с плохими условиями, но мы хотим показать, что так быть не должно и жить в неудобном городе – не нормально. Многие проблемы продолжают существовать из-за того, что жители смиряются с ними. Вот так живет человек с хроническим заболеванием, ходит скрюченный и думает, что это его бог наказал – а потом приходит доктор, дает ему таблетку, и все проходит. Тут тоже самое: вместе со специалистами мы покажем и расскажем, что болезни города вполне излечимы. И если многие люди начнут этим заниматься и интересоваться, изменения произойдут очень быстро.
План действий
В первую очередь мы займемся информационной компанией: лекциями, встречами, общением с горожанами. Мы привлечем специалистов и проведем несколько десятков исследований наиболее проблемных мест, а также разработаем планы их реорганизации. У нас уже есть успешные кейсы: например, с нашей помощью Триумфальная площадь стала одним из лучших общественных пространств Москвы, а Ленинский проспект столицы мы спасли от варварской реконструкции.
Самые серьезные проблемы Петербурга
Сейчас главная проблема Петербурга в том, что в городе неправильно расставлены приоритеты: на первом месте находятся автомобилисты и только потом – пешеходы. Машинам отдается слишком много пространства, потому что чиновники сами видят город только из окна авто, и думают, что так живут все. На самом же деле, у большинства людей автомобилей нет, и им не нужны парковки и многополосные дороги. Тем более, Петербург – город туристический, но люди из других городов и стран, приезжая, не могут нормально гулять: здесь очень мало широких тротуаров, пешеходных улиц и общественных пространств. Город должен стать комфортным для жизни и справедливым, чтобы людям вне зависимости от достатка было удобно в нем.
Необходимо убрать повсеместные парковки: там, где сейчас стоит несколько десятков машин, могут проходить тысячи людей, то есть соблюдены интересы 2%, а ущемлены – остальных 98%. Взять, например, территорию у Казанского собора: сейчас она превращена в гигантский паркинг. Представьте, если бы машины стояли на Красной площади? Или улица Рубинштейна – по ней же невозможно пройти, хотя это главный ресторанно-барный маршрут города.
Сейчас из-за неправильной городской среды многие не могут элементарно перейти дорогу: вспомним хотя бы чудовищные надземные переходы, из-за своей формы получившие прозвища «Крабы» и «Креветки». Подобными переходами не могут воспользоваться маломобильные жители – а к ним относятся не только инвалиды, но и пожилые, люди с багажом или тяжелым велосипедом, женщины с колясками, то есть порядка 20% всех пешеходов. Это агрессивная среда, лишающая людей права пользоваться городом.
Большая проблема с состоянием исторических зданий: утеряны оригинальные двери и окна, фасады уродуют кондиционерами. Жителям Петербурга, судя по всему, кажется, что у города такой запас прочности, что можно относиться к наследию с пренебрежением — но это не так!
Многие петербуржцы с удовольствием ездили бы на велосипедах, плоский город отлично для этого подходит, но сейчас делать это безопасно круглый год они не могут. Принято говорить, что в Петербурге для этого слишком плохой климат, но стоит отъехать на несколько сотен километров в соседнюю Финляндию, и можно увидеть, что погода не является помехой для поездок на велосипеде зимой.
Петербуржцы живут в несправедливом городе, так как местные власти не умеют общаться с людьми и боятся критики, а поэтому не проявляют инициативу. Если чиновники поймут, что людям изменения необходимы, то пойдут им навстречу. Наша цель – не ходить по кабинетам, а создавать такое давление снизу, на которое уже нельзя будет не реагировать.
Фото: @di_sodoma
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