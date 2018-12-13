Появились новые фотографии будущего музея блокады Ленинграда

Появились новые фотографии проекта будущего музея блокады Ленинграда, который построят на Смоленской набережной. При строительстве нового музея учтут опыт Имперского военного музея в Лондоне, израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста), Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом.

Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В музее также широко задействуют видео- и аудиоматериалы.