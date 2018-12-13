Появились новые фотографии будущего музея блокады Ленинграда
Появились новые фотографии проекта будущего музея блокады Ленинграда, который построят на Смоленской набережной. При строительстве нового музея учтут опыт Имперского военного музея в Лондоне, израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста), Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом.
Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В музее также широко задействуют видео- и аудиоматериалы.
Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.
Ранее правительство города утвердило передачу участка в 17,5 тысяч кв. м. под строительство музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который будет располагаться на Смольной набережной. Ранее предполагалось, что новый музей блокады откроют уже в 2020 году, однако строительство займет три года и будет завершено в 2021 году.
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