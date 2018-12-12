9 лучших катков Петербурга

Каток у моря

Своя ледовая площадка будет и у главного общественного пространства этого года – Севкабель Порта. Каток расположился прямо на набережной у маяка, сейчас он почти готов, но официальное открытие запланировано на 22 декабря. Его площадь – 1 000 кв м, вместимость – 150 человек единовременно. Лед здесь настоящий с системой охлаждения, есть раздевалки, камеры хранения, «помощники фигуриста».

Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):

Пн-чт 11:00-21:00

Пт-сб 11:00-00:00

Вс 11:00-22:30

Стоимость посещения:

Пн-пт 11:00-13:30 – 100 рублей

Пн-пт 14:00 - 16:30, сб-вс 11:00-12:00 – 200 рублей

Пн-чт 17:00 - 21:00, пт 17:00-19:30, сб-вс 14:00-15:00 – 250 рублей

Сб-вс 15:30-18:00 – 300 рублей

Пт 20:00-00:00, сб-вс 18:30-22:30 – 400 рублей

Сб 23:00-00:00 – 450 рублей

Прокат коньков:

250 рублей.