9 лучших катков Петербурга
В Петербурге катки есть практически в каждом районе, но «Собака.ru» выбрала (и проверила лично, чего уж!) самые красивые и удобные, на которых действительно весело кататься.
Каток в ДЛТ
В этом году на шестом этаже ДЛТ заработал первый каток в истории универмага. Под гирляндами и историческими часами, которые раньше висели над центральной лестницей фэшн-мекки, расположилось 400 кв. метров огороженного пространства из искусственного льда.
Время работы:
С 10:30 до 21:30.
Стоимость посещения:
Бесплатно
Прокат коньков:
Бесплатно
Каток в Новой Голландии
Большой открытый каток на острове Новая Голландия проработает до марта: ледовое покрытие не тает при температуре до +10 градусов. Его площадь – 2000 м2, единовременно он вмещает 250 человек. Время работы разделяется на сеансы, каждый из которых длится один час, после чего для сохранения качества льда площадку чистят. Каждую пятницу и субботу с 23:00 до 00:00 введен специальный ночной сеанс в формате silent disco: сеансы сопровождаются dj-сетами, а использование беспроводных наушников позволяет посетителям кататься, не нарушая «Закон о тишине». Учтите, что за прокат коньков нужно оставить в залог 2 000 рублей, а за наушники – еще 3 000. Паспорт вместо денег сдать нельзя, но принимают пенсионные или права.
Время работы:
11:00–21:00 пн – чт
11:00–00:00 пт – вс и праздничные дни
Стоимость посещения:
До 15:30 с пн по чт 150 рублей; в сб, вс и праздники – 350 рублей
С 17:00 с пн по чт 250 рублей; в сб, вс и праздники – 450 рублей
Прокат коньков:
250 рублей
Каток у моря
Своя ледовая площадка будет и у главного общественного пространства этого года – Севкабель Порта. Каток расположился прямо на набережной у маяка, сейчас он почти готов, но официальное открытие запланировано на 22 декабря. Его площадь – 1 000 кв м, вместимость – 150 человек единовременно. Лед здесь настоящий с системой охлаждения, есть раздевалки, камеры хранения, «помощники фигуриста».
Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):
Пн-чт 11:00-21:00
Пт-сб 11:00-00:00
Вс 11:00-22:30
Стоимость посещения:
Пн-пт 11:00-13:30 – 100 рублей
Пн-пт 14:00 - 16:30, сб-вс 11:00-12:00 – 200 рублей
Пн-чт 17:00 - 21:00, пт 17:00-19:30, сб-вс 14:00-15:00 – 250 рублей
Сб-вс 15:30-18:00 – 300 рублей
Пт 20:00-00:00, сб-вс 18:30-22:30 – 400 рублей
Сб 23:00-00:00 – 450 рублей
Прокат коньков:
250 рублей.
Каток в ЦПКиО имени Кирова
В центральном парке им. С. М. Кирова с 1 декабря залили искусственный каток на территории летнего роллердрома. Его площадь 800 кв. м, работает он только при температуре не выше + 9 градусов и не в метель. Найти каток можно со стороны Приморского проспекта и кафе «Нота».
Время работы:
Всего за день на катке проходит четыре сеанса: с 11:00 до 13:00, с 13:30 до 15:30, с 16:00 до 18:00 и с 18:30 до 20:30.
Стоимость посещения:
250 рублей за сеанс.
Прокат коньков:
200 рублей, залог — 2 000 рублей.
Лесной каток в «Охта-Парке»
Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу, протяженность трассы – 1,5 км. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому открыта площадка даже при плюсовой температуре.
Время работы:
Пн-пт 11:00-22:30
Сб-Вс 09:00-22:30
Стоимость посещения (без ограничения по времени пребывания):
пн – пт 550 рублей
сб – вс 750 рублей
Прокат коньков:
300 рублей (пн – пт), 550 рублей (сб – вс)
Адрес:
Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.
Каток с оленьей фермой в «Лапландия-парке»
Большой каток рядом с метро «Крестовский остров»: с оленьей фермой (животных можно покормить ягелем, который здесь выдают), кафе, горками и прокатом. Лед искусственный, он выдерживает до 15 градусов тепла.
Время работы:
Вс-чт 11:00-22:00
Пт-сб 11:00-23:00
Стоимость входных билетов (дают право на посещение катка и оленьей фермы в течение 1,5 часов):
Взрослые – 400 рублей; дети – 300 рублей.
Прокат коньков:
Взрослые – 300 рублей; детские – 200 рублей.
Адрес:
Улица Рюхина, 9Д
Каток в Московском парке Победы
Уже заработал один из самых популярных и старейших городских катков, хотя качество льда и часы его работы всегда зависят от погодных условий. В плюсовую температуру он, увы, закрыт.
Время работы:
пн – пт 13:00 – 23:00
сб — вс 10:00 – 23:00
Стоимость посещения (без ограничения по времени):
пн — пт 250 рублей
сб — вс 300 рублей
Прокат коньков:
200 рублей (за час), залог – 2 000 рублей, водительское удостоверение или телефон.
Ледовая арена «Гранд Каньон Айс»
Большой крытый каток на «Проспекте Просвещения» открыт только на выходных, зато там можно провести всю ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье.
Время работы:
Сб-вс 13:30-20:45
Ночные катания с 00:30 до 5:45
Стоимость посещения:
Днем – 400 рублей за час, ночью – 500 рублей за всю ночь.
Прокат коньков:
400 рублей за час днем, 500 рублей за весь ночной сеанс. Залог – 1 500 рублей или водительское удостоверение.
Каток в «Таврическом саду»
Крытый каток в большом спортивном комплексе у «Чернышевской». В пятницу и субботу здесь можно кататься не только днем, но и ночью. Здесь же проводятся тренировки хоккейных клубов и школ фигурного катания, поэтому расписание общих сеансов может меняться и перед походом лучше свериться с официальным сайтом.
Время работы:
08:15 – 15:30 пн – чт
11:00 – 05:00 пт
15:30 – 05:00 сб
15:45 – 22:15 вс
Стоимость посещения:
пн— пт 450 рублей
ночные сеансы, сб – вс и праздничные дни 500 рублей
Прокат коньков:
200 рублей днем, 400 рублей ночью
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