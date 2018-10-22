Видео: Михаил Пиотровский рассказывает о «Ленинграде», Яне Фабре и ЕУ

Автор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников запустил новое Youtube-шоу «Ещенепознер», в рамках которого каждый понедельник будут публиковать интервью с известными людьми. Героем первого выпуска стал директор Эрмитажа и номинант премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский.

В интервью он рассказал, кому из музыкантов готов разрешить выступать на Дворцовой площади, кто виноват в том, что в Карелии сгорела старинная деревянная церковь, с кем ему было работать легче — Матвиенко или Полтавченко, а также как он относится к Яну Фабру и что думает об обвинениях художника в домогательствах, как относится к творчеству «Ленинграда» и можно ли обсуждать блокаду и устраивать опросы о том, стоило ли сдавать или не сдавать город.



