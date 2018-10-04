В Петербурге одобрили строительство нового корпуса музея Достоевского на месте сквера

Градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Проект прошел совещание с тринадцатью голосами за и пятью — против. Несколько экспертов, в том числе архитектор Никита Явейн, студия которого построит в городе новый Музей блокады, ушли с заседания до начала голосования.

Как пишет «Фонтанка», концепция уже получила одобрение в Совете по архитектурному и историческому наследию петербургского Союза архитекторов. Следующий этап согласований — Совет по культурному наследию. Среди тех, кто высказался за строительство нового корпуса, оказался архитектор Сергей Орешкин. Он отметил, что через три года будет 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и музей поможет «увековечить дату».