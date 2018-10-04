В Петербурге одобрили строительство нового корпуса музея Достоевского на месте сквера
Градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Проект прошел совещание с тринадцатью голосами за и пятью — против. Несколько экспертов, в том числе архитектор Никита Явейн, студия которого построит в городе новый Музей блокады, ушли с заседания до начала голосования.
Как пишет «Фонтанка», концепция уже получила одобрение в Совете по архитектурному и историческому наследию петербургского Союза архитекторов. Следующий этап согласований — Совет по культурному наследию. Среди тех, кто высказался за строительство нового корпуса, оказался архитектор Сергей Орешкин. Он отметил, что через три года будет 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и музей поможет «увековечить дату».
Напомним, Петербург будет праздновать 200-летие великого писателя 11 ноября 2021 года. Новое здание музея Достоевского расположится западнее дома 9/27 в Кузнечном переулке и будет примыкать к уже существующему музею.
Ранее стало известно, что по планам второй корпус площадью более 2 тыс. кв. метров будет состоять из пяти этажей, в нем разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад.
Против концепции расширения выступили градозащитники. Они выступают за то, чтобы вместо строительства нового здания был восстановлен дом XIX века, стоящий рядом с музеем. Концепция уже получила одобрение в Совете по архитектурному и историческому наследию петербургского Союза архитекторов. Следующий этап согласований — Совет по культурному наследию.
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