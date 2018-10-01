Кто раздает бесплатный Wi-Fi в Петербурге?
Главный в Петербурге по Wi-Fi, генеральный директор телекоммуникационной компании «ОБИТ» Андрей Гук, раздает аэропорту Пулково, Новой Голландии и Петергофу.
Рынок — это идущий вниз эскалатор, по которому нам нужно подняться наверх. Если будем стоять на месте — уедем вниз, пойдем медленно — останемся на месте. А чтобы идти вперед — надо бежать. И мы бежим — к сожалению или к счастью.
В Петербурге мы — один из базовых операторов связи, а в Москве еще не особо заметны. С этим надо что-то сделать — и мы сделаем. Но и в Петербурге мы не достигли своего потолка. Во-первых, еще не все крупные клиенты наши, хотя среди них есть и РЖД, и Сбербанк, и «Газпром», и «Новая Голландия», и Biocad. Во-вторых, одно дело клиента завоевать, а другое — удержать. Мы обязаны следить за мировыми трендами в области связи, меняться, каждый год предлагать что-то новое. Многие хотят успеха, но вместо возможностей ищут причины, по которым их нет. Нужно работать, а не ныть. Отговорки не имеют смысла. И разумеется, имеет смысл любить свое дело и безоговорочно хотеть им заниматься. Я окончил ИТМО по специальности «инженер компьютерных технологий», пришел в «Обит» через год после основания компании, в 2005 году стал коммерческим директором, а в 2009-м — генеральным.
Я всегда хотел руководить. В детском садике строил детей, в ИТМО был председателем профкома, капитаном команды КВН. Денег это не приносило, но зато — опыт, знакомства, сам навык руководства. Ведь что такое руководство? Это общение с людьми. Я принимаю участие в переговорах на всех уровнях, а не просто улыбаюсь, делегирую и формально подписываю документы. На сайте компании есть кнопка «Письмо генеральному директору», и эти письма не пресс-служба разбирает. Они приходят лично мне, и отвечаю на них только я. Да, это занимает много времени, но это мой выбор.
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Елена Кальницкая
Все слышали про то, что мы сделали прямую трансляцию от фонтанов Большого каскада и Большого дворца Петергофа, но не все знают, что у «Самсон онлайн» и нашего сотрудничества со всемирно известным музеем-заповедником есть предыстория. Как-то компания «ОБИТ» решила сделать Wi-Fi для аэропорта Пулково. Он там был, но был платным и труднодоступным: нужно было найти киоск, купить карточку, ввести код и получить час Интернета. Мы, как фанаты своего города, стали добиваться возможности сделать бесплатный Wi-Fi в аэропорту, который затем из старого терминала переехал в новый. Завершив этот проект, стали размышлять, что еще мы можем сделать для Петербурга. Вспомнили про Петергоф, одно из мест притяжения города, настояли на встрече с генеральным директором Еленой Кальницкой. Идея проведения Wi-Fi ей понравилась, а в ответ она предложила свою: предоставить возможность увидеть Петергоф людям во всем мире. В результате и Wi-Fi провели, и трансляцию на собственные средства реализовали — приспособили круглосуточную веб-камеру на крыше Восточной Воронихинской колоннады. В первый год нашего партнерства «ОБИТ» и Петергофу вручили премию «Музейный Олимп» «За развитие информационных технологий». Кстати, есть подозрение, что Петергоф стал одним из первых парков под открытым небом, в котором появилась зона бесплатного Wi-Fi.
Конечно, мало кто заходит на сайт ГМЗ «Петергоф», чтобы просто посмотреть на фонтан. Многие находят камеру у «Самсона» и машут рукой родственникам, которые следят за этим онлайн. А вот во время петергофских праздников прямая трансляция очень востребованна: наша камера как раз охватывает площадку Большого каскада, где проходит основное действо.
Так вышло, что все наши проекты — мой личный выбор. Если мне что-то не нравится, компания в этом участвовать не будет. И наоборот. Так возникло благотворительное направление: мы решили отказаться от корпоративных новогодних подарков, справедливо предположив, что лучше направить эти деньги одному из детских домов. И самостоятельно нашли детский дом в Ленинградской области, которому была нужна реальная помощь.
На почту компании приходит много писем с просьбами о спонсорской помощи, но мне всегда хочется видеть конкретного человека, которому я могу помочь. Именно поэтому мы сотрудничаем с фондом «Дети ждут», ищущим новые семьи для детей-сирот. Они действительно спасают этих детей, и я вижу результат.
А вот проекту «ЛенЗдравКлоун» мы не только помогаем сами, но и просим о поддержке наших клиентов и партнеров. Клоуны из этого сообщества посещают тяжелобольных детей, в том числе в хосписах. К сожалению, им трудно искать спонсоров, поскольку у их историй мало хеппи-эндов. Так что, если вы можете и хотите помочь, присоединяйтесь!
Текст: Ксения Желудова
Фото: Алексей Сорпов
Стиль: Лилия Давиденко
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