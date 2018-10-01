Кто раздает бесплатный Wi-Fi в Петербурге?

Рынок — это идущий вниз эскалатор, по которому нам нужно подняться наверх. Если будем стоять на месте — уедем вниз, пойдем медленно — останемся на месте. А чтобы идти вперед — надо бежать. И мы бежим — к сожалению или к счастью.

В Петербурге мы — один из базовых операторов связи, а в Москве еще не особо заметны. С этим надо что-то сделать — и мы сделаем. Но и в Петербурге мы не достигли своего потолка. Во-первых, еще не все крупные клиенты наши, хотя среди них есть и РЖД, и Сбербанк, и «Газпром», и «Новая Голландия», и Biocad. Во-вторых, одно дело клиента завоевать, а другое — удержать. Мы обязаны следить за мировыми трендами в области связи, меняться, каждый год предлагать что-то новое. Многие хотят успеха, но вместо возможностей ищут причины, по которым их нет. Нужно работать, а не ныть. Отговорки не имеют смысла. И разумеется, имеет смысл любить свое дело и безоговорочно хотеть им заниматься. Я окончил ИТМО по специальности «инженер компьютерных технологий», пришел в «Обит» через год после основания компании, в 2005 году стал коммерческим директором, а в 2009-м — генеральным.