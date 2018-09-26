Новый Музей блокады Ленинграда откроют в 2021 году — на год позже запланированного

Правительство города утвердило передачу участка в 17,5 тысяч кв. м. под строительство музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который будет располагаться на Смольной набережной. Ранее предполагалось, что новый музей блокады откроют уже в 2020 году, однако строительство займет три года и будет завершено в 2021 году.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк, в комплексе будет создана мемориальная зона, научно-исследовательский и научно-образовательный центры, здания для постоянной экспозиции, театрально-концертная зона, кинозал и театральный зал, а также фондохранилище.

Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.