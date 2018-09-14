Памятник Ленину на Троицкой площади

Сразу после смерти Владимира Ленина 21 января 1924 года в Ленинграде решили установить ему гигантский памятник. Одним из первых на эту инициативу откликнулся архитектор Владимир Щуко – в феврале того же года при участии Владимира Гельфрейха он создал эскиз колоссального монумента высотой 400 метров. Согласно проекту, фигура Ленина в полный рост должна была стоять на многоступенчатом пьедестале, внутри которого предполагалось разместить понижающую станцию строившейся в те годы Волховской ГЭС.

В пояснении к проекту Щуко писал: «Гигантская фигура Ильина, не отлитая из бронзы, а клепанная из железа и стальной брони руками рабочих всех заводов, подножием которой служит колоссальный постамент, включающий в себя помещение, обслуживающее любимое детище Ленина – Волховстрой. В хаосе лесов, конструкций, кранов и подъемников, опутывающих сетью постамент, иллюстрирующих новое пролетарское строительство Союза, найдется место на громадной высоте и для радио и метеорологической станции.

Авторы проекта предлагали установить монумент на Троицкой площади, там же, где четырьмя годами ранее собирались возвести памятник III Интернационалу В. Е, Татлина. Оба проекта сочли слишком фантастическими и неосуществимыми.

В 1925 году Щуко, Гельфрейх и скульптор Сергей Евсеев создали новый вариант памятника Ленину, который был открыт 7 ноября 1926 года на площади перед Финляндским вокзалом.