400-метровый Ленин и концертный зал на Неве: самые странные проекты Петербурга
Петербург принято считать законченным произведением градостроительного искусства, но в конце XIX – начале XX века существовало немало проектов переустройства, которые могли кардинально изменить привычный облик города. Самые амбициозные, но нереализованные планы собрали в Петропавловской крепости на выставке «Несбывшийся Петербург» — «Собака.ru» публикует лучшие.
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В. А. Щуко, при участи В. Г. Гельфрейха
Памятник В. И. Ленину на Троицкой площади
Февраль 1924
Памятник Ленину на Троицкой площади
Сразу после смерти Владимира Ленина 21 января 1924 года в Ленинграде решили установить ему гигантский памятник. Одним из первых на эту инициативу откликнулся архитектор Владимир Щуко – в феврале того же года при участии Владимира Гельфрейха он создал эскиз колоссального монумента высотой 400 метров. Согласно проекту, фигура Ленина в полный рост должна была стоять на многоступенчатом пьедестале, внутри которого предполагалось разместить понижающую станцию строившейся в те годы Волховской ГЭС.
В пояснении к проекту Щуко писал: «Гигантская фигура Ильина, не отлитая из бронзы, а клепанная из железа и стальной брони руками рабочих всех заводов, подножием которой служит колоссальный постамент, включающий в себя помещение, обслуживающее любимое детище Ленина – Волховстрой. В хаосе лесов, конструкций, кранов и подъемников, опутывающих сетью постамент, иллюстрирующих новое пролетарское строительство Союза, найдется место на громадной высоте и для радио и метеорологической станции.
Авторы проекта предлагали установить монумент на Троицкой площади, там же, где четырьмя годами ранее собирались возвести памятник III Интернационалу В. Е, Татлина. Оба проекта сочли слишком фантастическими и неосуществимыми.
В 1925 году Щуко, Гельфрейх и скульптор Сергей Евсеев создали новый вариант памятника Ленину, который был открыт 7 ноября 1926 года на площади перед Финляндским вокзалом.
Госдума на Марсовом поле
Мысль о проектировании здания Государственной думы возникла в среде столичных зодчих вскоре после издания Николаем II Манифеста 6 августа 1905 года, провозгласившего создание представительного законодательного учреждения. Был проведен конкурс проектов здания Думы, которое собирались возвести на одной из центральных площадей Петербурга.
Итоги конкурса, в котором участвовали двенадцать номинантов, были подведены в апреле 1906 года. Жюри отметило премиями пять проектов, большинство из которых представляли разные версии неоклассики, и только известный исследователь памятников древности В. В. Суслов, получивший V премию, разработал проект в неорусском стиле.
Лучшим был признан проект А. И. Дмитриева – монументальный и парадный. Жюри отметило «грандиозный» характер замысла, «соответствующий назначению здания». Но в градостроительном отношении проект трудно назвать удачным: неоклассическая трактовка здания выпадала из исторического контекста. Кроме того, громада высотой в 75 метров поглотила бы окружающее пространство, нарушив масштаб и визуальные взаимосвязи ансамбля Марсова поля. Все материалы конкурса так и остались на бумаге, а для заседаний Государственной думы приспособили Таврический дворец.
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И. А. Фомин
Конкурсный проект застройки Тучкова буяна. Перспектива
1913
ГМИ СПб
Общественно-культурный центр между Тучковым и Биржевым мостами
Один из крупнейших архитектурно-строительных замыслов начала XX века – проект застройки Тучкова буяна, где собирались создать общественно-культурный центр со зданиями для проведения съездов и спортивных состязаний, размещения выставочных залов и музеев. Застроить собирались несколько небольших островов в верхнем течении Малой Невы, расположенных между Тучковым и Биржевым мостами. В конце XIX – начале XX века разделяющие их протоки были засыпаны и присоединены к юго-западной оконечности Петербургской стороны.
Архитекторы, участвовавшие в конкурсе, могли сами решить судьбу построенного в 1772 году по проекту Антонио Ринальди так называемого дворца Бирона – здания для хранения пеньки. Из трех зодчих только Иван Фомин включил его в композицию своего проекта, разместив в нем Музей Старого Петербурга. В пояснительной записке он писал: «Я начал свою композицию, исходя из идеи сохранения старинного здания Тучкова буяна. Я нарочно начинаю с вопроса о сохранении, т.к. на этот вопрос архитектор должен смотреть двояким образом – как архитектор и как гражданин данного города».
Стилистически все представленные на конкурс проекты представляли собой разные варианты неоклассики, но только Фомину удалось достигнуть визуального единства композиции, навеянной памятниками петербургского классицизма, прежде всего произведениями Дж. Кваренги.
Вопрос о застройке Тучкова буяна был отложен в связи с началом Первой мировой войны и последовавшей вскоре революцией 1917 года.
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В. А. Покровский, И. С. Китнер
Проект стадиона на Ватном острове. Фрагмент фасада
1914
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В. А. Покровский, И. С. Китнер
Проект стадиона на Ватном острове. Перспективный вид с высоты птичьего полета
1914
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Н. А. Троцкий, Л. М. Тверской, Д. П. Бурышкин
Проект здания первых районных терм на Ватном острове
Перспективный вид со стороны Стрелки Васильевского острова
1920
ГМИ СПб
Стадион на 30 000 человек в «русском национальном стиле» на Ватном острове
В начале XX века, после присоединения Тучкова буяна и других островов к береговой линии Петербургской стороны, изолированным оставался только Ватный остров. В 1896-1897 годах на его территории были построены краснокрипичные корпуса казенных винных складов и спиртоочистительный завод. В начале 1910-х Министерство финансов, которому принадлежал остров, выразило готовность передать его городским властям с условием, что его территория будет использована для нужд «физического развития народонаселения».
В 1914 году архитекторы В. А. Покровский и И. С. Китнер спроектировали для Ватного острова грандиозный стадион на 30 000 зрителей, выполненный в «русском национальном стиле». Создание монументального сооружения вблизи классических ансамблей центра города подверглось критике со стороны многих членов Петроградского общества архитекторов, в котором обсуждался проект. «Хотя идея национальной архитектуры – вещь хорошая, – говорилось в одном из выступлений, – нельзя забывать, что Петроград носит настолько определенную физиономию и так богат красивыми зданиями, что вряд ли в нем уместен допетровский стиль».
Идея создания на Ватном острове спортивно-оздоровительно сооружения получила развитие в первые годы советской власти. В 1920 году был проведен конкурс на проект Первых районных терм, их задумывали как многофункциональный комплект, «удовлетворяющий новейшим требованиям гигиены, где трудящееся население могло бы найти удовольствие и отдых». В состав комплекса должны были войти здание для бань, ванн и душей, бассейн, гимнастический зал и помещение для спортивных состязаний. Конкурс носил экспериментальных характер, был своего рода творческим поиском идеи нового для России типа здания. Первой премии удостоился проект Н.А. Троицкого, Л. М. Тверского и Д. П. Бурышкина под девизом «Три моста», выполненный в упрощенных формах неоклассики. Проект остался нереализованным.
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В. И. Чагин, В. И. Шене
Проект концертного зала
Фасад со стороны Дворцовой набережной
Концертный зал на продолжении стрелки Васильевского острова
В 1899-1900 годах архитекторы В. И. Шене и В. И. Чагин по заказу строительной акционерной компании выполнили проект Концертного зала на насыпном продолжении Стрелки Васильевского острова. Монументальное здание в стиле модерн агрессивно вторгалось в уже сложившуюся панораму невской акватории в самом ответственном ее месте: между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью. Претенциозное, гипертрофированное по масштабу сооружение с характерной для модерна динамической композицией, увенчанное ажурной короной, дерзко противопоставлялось барочным и классическим ансамблям, сложившимся по берегам Невы. Неудивительно, что этот амбициозный проект остался на бумаге.
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В. А. Покровский
Конкурсный проект Военно-исторического музея. Перспектива
1908
НИМ РАХ (Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств)
Военно-исторический музей на Таврической улице
В первые годы XX века было принято решение о создании в Петербурге Военно-исторического музея, где были бы собраны предметы тысячелетней военной истории России «от эпоса и княжеского периода до наших дней». Предполагалось, что он должен включить в себя уже существующий Артиллерийский музей и коллекции памятников по военной истории, находящиеся в других хранилищах, в том числе и в московской Оружейной палате.
Для строительства музея был отведен участок Николаевской академии Генерального штаба между Суворовским музеем, построенным в 1904 году, и Суворовской церковью, перевезенной из родового имения полководца и установленной в 1900 году в самом начале Таврической улицы (здание не сохранилось).
В 1908 году был проведен конкурс проектов, победителем которого стал архитектор В. А. Покровский. Его живописная, динамичная композиция «вроде старинных русских укрепленных городков» была восторженно встречена современниками. Однако к исполнению как более экономичный был принят другой проект, выполненный архитектором Высочайшего Двора А. И. фон Гогеном, автором Суворовского музея.
Музей предполагалось построить к 1912 году, к столетнему юбилею победы в Отечественной войне с Наполеоном, но в начале 1911 году император принял решение «отложить создание до более благоприятного времени».
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