На Новой Голландии пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

2 сентября на острове Новая Голландия состоится пятый благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку фонда «Выход в Петербурге». Посетителям расскажут о потребностях людей с аутизмом или другими ментальными особенностями.

На фестивале выступят музыканты и творческие коллективы, такие как группа «КОМСОМОЛЬСК», играющая ироничный инди-поп, коллектив ALL IN ORCHESTRA, экспериментирующий с классической и электронной музыкой, и оркестр центра «Антон тут рядом».

Также будет работать интерактивная выставка «Жизнь — это когда живешь нормально», которая раскроет два возможных сценария жизни человека с аутизмом — либо содержание в психоневрологическом интернате, либо комплексная абилитация, которая помогает приспособиться к жизни в обществе и реализовать свое право на труд, досуг и образование.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувениры от студентов центра «Антон тут рядом» и посмотреть на большую инсталляцию-исследование из воздушных шаров, которая поможет понять, сколько людей с ментальными особенностями среди горожан на самом деле.