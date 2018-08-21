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На Новой Голландии пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

2 сентября на острове Новая Голландия состоится пятый благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку фонда «Выход в Петербурге». Посетителям расскажут о потребностях  людей с аутизмом или другими ментальными особенностями.

На фестивале выступят музыканты и творческие коллективы, такие как группа «КОМСОМОЛЬСК», играющая ироничный инди-поп, коллектив ALL IN ORCHESTRA, экспериментирующий с классической и электронной музыкой, и оркестр центра «Антон тут рядом».

Также будет работать интерактивная выставка «Жизнь — это когда живешь нормально», которая раскроет два возможных сценария жизни человека с аутизмом — либо содержание в психоневрологическом интернате, либо комплексная абилитация, которая помогает приспособиться к жизни в обществе и реализовать свое право на труд, досуг и образование. 

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувениры от студентов центра «Антон тут рядом» и посмотреть на большую инсталляцию-исследование из воздушных шаров, которая поможет понять, сколько людей с ментальными особенностями среди горожан на самом деле. 

 

 

 

 

Все артисты поддерживают фестиваль на благотворительной основе, а вырученные средства идут на реализацию проектов комплексной помощи людям с аутизмом.

Ранее стало известно, что центр «Антон тут рядом» запускает благотворительные мастер-классы.  Петербуржцам предлагают не только приобрести сувениры мастерских, но и сделать их самостоятельно.

 

Читайте также: «Антон тут рядом» может закрыть часть программ из-за проблем с финансированием. Чем помочь?


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