Фоторепортаж: в доме Бака впервые с 1905 года начали делать ремонт (наконец!)
В знаменитом доходном доме Юлиана Бака на Кирочной улице начали капитальный ремонт — первый с момента постройки в 1905 году. Здание обернули в зеленые полотна, рабочие приступили к делу — закончат они только в 2020 году. Рассказываем и показываем, что происходит сейчас в одном из самых красивых строений города.
Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.
Дом собирались отремонтировать в 1991 году по советскому принципу – камины, витражи и прочие элементы роскоши могли уничтожить. К счастью, тогда проект отложили на неопределенный срок. Несколько лет назад чиновники заявили, что восстанавливать рушащийся фасад они планируют только в 2033 году, жители забили тревогу и сроки работ перенесли.
Как рассказали нам представители КГИОП, за два года здесь отремонтируют кирпичную кладку, лицевой и дворовой фасады, элементы лепного декора, балконы, металлические ограждения, козырьки, цоколь, окна, двери и водосточные трубы.
Здание в стиле необарокко с элементами модерна было построено в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича по заказу инженера путей сообщения Юлиана Борисовича Бака. Он задумывался как первоклассное жилье для состоятельных жителей Санкт-Петербурга.
Особенностью дома, превратившей его двор в один из самых известных в Петербурге, стали воздушные галереи на уровне второго и четвертого этажей, соединяющие между собой корпуса здания.
Здесь были расположены огромные 10-15-комнатные квартиры с зеркальными окнами
и лепными плафонами. В рекламных объявлениях того времени упоминалась также «мраморная лестница с ковром и швейцаром». В доме был лифт, центральное паровое отпление, витражи в окнах были выполнены мастерами Северного стекольно-промышленного общества.
Фото: Никита Мурузин
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