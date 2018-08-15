Фоторепортаж: в доме Бака впервые с 1905 года начали делать ремонт (наконец!)

Здание в стиле необарокко с элементами модерна было построено в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича по заказу инженера путей сообщения Юлиана Борисовича Бака. Он задумывался как первоклассное жилье для состоятельных жителей Санкт-Петербурга.

Особенностью дома, превратившей его двор в один из самых известных в Петербурге, стали воздушные галереи на уровне второго и четвертого этажей, соединяющие между собой корпуса здания.