В Петербурге в 2018 году не будут проводить фестиваль «День Д», посвященный Довлатову

Фестиваль «День Д», посвященный писателю Сергею Довлавтову, не состоится в Петербурге в 2018 году. Об этом сообщила руководитель проекта Анастасия Принцева:

«"Дня Д" не будет в связи с тем, что мы не нашли финансирование. Кроме того, в этом году мы считаем важнее сделать «День памяти» (общегородская акция, посвященная памяти о блокаде — Прим. Ред.). Учитывая, что обоими проектами занимаются одни и те же люди, нам просто не хватит ресурсов», - рассказала она.

Как подчеркнула Принцева, отмена «Дня Д» в 2018 году не значит, что фестиваль прекратит существовать. Команда вернётся к проекту в 2019 году с новыми силами. Идеолог обеих акций, историк и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербуга» Лев Лурье добавил, что осенью 2018 года в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, возможно, пройдет конференция, посвященная проблеме эмиграции из Ленинграда в 1970-е годы. 2018 год — 50-летие эмиграции Довлатова, — напомнил историк. Помимо этого он запускает 8 сентября общегородскую акцию памяти о блокаде. Историк предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы.

По сведениям «Фонтанки», также не исключено, что в Петербург в 2018 году приедет сын Довлатова Николай, родившийся в 1984 году в Америке.

«День Д» — международный праздник, посвящённый Сергею Довлатову. Он проводился в Петербурге в 2016 и 2017 годах и собирал таких знаменитостей, как Татьяна Толстая, Владимир Войнович, Сергей Соловьев, Николай Копейкин, Олег Нестеров. На фестиваль из США, чтобы открыть памятник Довлатову, приезжали вдова и дочь прозаика. Программы, посвящённые автору «Чемодана» и «Заповедника», проводили лучшие городские заведения — от библиотек до баров. А улица Рубинштейна, где жил писатель, превращалась в настоящую народную тропу к его дому: здесь организовывали и масштабное шествие, и парад мод, и парад фокс-терьеров.

По материалам «Фонтанки»